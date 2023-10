Si è concluso il mese di ottobre, ancora ventiquattro ore prima di iniziare un nuovo mese per tutti i segni. Di seguito l'oroscopo del 31 ottobre 2023 e le previsioni dell'Ariete ai Pesci con i cambiamenti sentimentali e professionali del giorno.

Previsioni del 31 ottobre 2023 dall'Ariete ai Pesci

Ariete: in amore sarà importante in questi giorni valutare i nuovi rapporti se si è rimasti delusi in passato. Nel lavoro un progetto potrà diventare importante.

Toro: per i sentimenti troppe tensioni in questa fase, ma Venere fortunatamente aiuta. Nel lavoro in questi giorni non esagerate visto che non avete ancora ritrovato un buono equilibrio.

Gemelli: a livello sentimentale le ultime settimane hanno visto anche delle polemiche, per questo motivo meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro ci sono delle novità, ma di recente avete dovuto affrontare situazioni non esaltanti.

Cancro: in amore con diversi pianeti favorevoli anche i cuori solitari potranno farsi valere. Potrete vivere situazione speciale. A livello lavorativo organizzate al meglio la settimana, sarà ricca di vantaggi.

Leone: per i sentimenti non tutte le coppie sono in crisi, ma bisognerà cercare di risolvere problemi. Nel lavoro troppi impegni al momento, gestite al meglio i rapporti con gli altri.

Vergine: a livello amoroso meglio non mettere troppa carne al fuoco in queste ore a causa della Luna contraria che porta degli scontri.

Nel lavoro alcune questioni saranno da gestire al meglio.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in buon aspetto che premia le coppie, riuscirete ad ottenere qualcosa in più. Nel lavoro iniziate ora nuovi progetti, in particolare se c'è bisogno di rinnovare qualcosa.

Scorpione: a livello sentimentale meglio non esagerare nelle relazioni in questa fase, c'è bisogno di maggiore tranquillità.

A livello lavorativo non mancheranno soddisfazioni grazie a diversi pianeti favorevoli.

Sagittario: per i sentimenti meglio parlare con cautela in questa fase, attenzione a non esagerare nelle parole. Nel lavoro giornata che porterà un colpo di scena, meglio non esagerare.

Capricorno: a livello amoroso Mercurio in buon aspetto che permette di portare a termine delle conoscenze speciali ma ci vorrà maggiore calma.

Nel lavoro con Giove favorevole chi ha chiuso una collaborazione troverà altro.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore diversi pianeti dissonanti che comportano discussioni, vi sentite maggiormente arrabbiati. Nel lavoro maggiori perplessità, bisogna manifestare le proprie preoccupazioni.

Pesci: in amore con la Luna dissonante qualche piccolo disagio sarà da superare, non prendete tutto di petto. Nel lavoro momento che porterà qualche disagio, bisognerà risolvere un problema all'ultimo minuto.