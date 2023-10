Le previsioni astrologiche dal 6 al 12 novembre ci permettono di individuare alcune delle situazioni che coinvolgono tutti i segni dello zodiaco. Il Cancro potrebbe avere dei chiarimenti, mentre la Vergine potrebbe riflettere su alcune situazioni.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete – Siate maggiormente accomodanti con le persone a voi vicine e porgete loro il vostro continuo supporto. Non tiratevi indietro se la situazione si fa molto diversa dal quella che vi aspettavate.

Toro – Non siate scontrosi e rendete gioiosa la vostra settimana, non pensate agli eventi negativi che potrebbero far pendere negativamente le vostre giornate.

Siate maggiormente decisi nell'affrontare le vicende giornaliere.

Gemelli – Cercate il conforto nella persona amata o, nel caso siate ancora single, nelle persone in cui credete maggiormente. Potrebbe essere una settimana non troppo esaltante, sfruttate ciò che di buono vi capiterà.

Cancro – Avrete la possibilità di chiarire alcune situazioni che non stanno favorendo positivamente il vostro umore, sfruttate il momento. Non è detto che risolviate ma quantomeno non avrete recriminazioni.

Leone – Questa settimana non avrete l'energia necessaria per affrontare alcune dispute che si metteranno sul vostro cammino, provate a fare esclusivamente ciò che vi sentite.

Vergine – Cercate sostanzialmente di divertirvi, riflettete però un pochino su alcune cose ritenete di non aver fatto in maniera corretta.

Non rilassatevi troppo e non rimate in casa, la pigrizia non deve essere padrona di questa settimana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia – Potreste chiedere agli altri di più di quello che sono in grado di darvi, non aspettatevi troppo e basatevi esclusivamente sulle vostre forze. Bene l'amore, sfruttate il periodo sentimentalmente favorevole.

Scorpione – La settimana potrebbe trascorrere in maniera tranquilla, senza grossi sussulti. Cercate solamente di non rendere questo periodo troppo cupo e particolarmente pigro.

Sagittario – Ritagliatevi del tempo per trascorrerlo con le persone che ritenete possano mettervi di buonumore, via la negatività dalle vostre giornate.

Potrebbe esservi d'aiuto il rapporto che avete con una persona davvero speciale.

Capricorno – Cercate di capire quali possano essere i reali obiettivi del vostro imminente futuro, fate soprattutto tesoro degli insegnamenti che avete ricevuto in passato. Dedicate qualche serata al vostro benessere personale.

Acquario – Non siate troppo accondiscendenti, a volte è bene tenere il punto su alcune questioni particolarmente spinose. Non sempre è necessario andare d'accordo con tutti, tenetelo bene a mente.

Pesci – Non mettetevi in discussioni che non vi riguardano, è inutile e deleterio. Se avete qualcosa da chiarire non perdete tempo e fatelo in maniera diretta con l'interessato. Siate maggiormente intuitivi su alcune situazioni.