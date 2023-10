L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre sprona i single dell’Ariete a cogliere le opportunità che si presentano in questo periodo. Le anime sole che appartengono al segno della Bilancia devono smettere di fantasticare sull’amore e guardare in faccia la realtà. Un incontro esplosivo, secondo le stelle, riuscirà a eliminare lo scetticismo di molti single dei Pesci.

Di seguito tutti i dettagli dell’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 ottobre, e le previsioni delle stelle rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore per i cuori solitari, settimana 16-22 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Il destino vi darà un’opportunità che non potete perdere: qualcuno che ha occhi solo per voi. I nativi dell’Ariete che appartengono alla seconda decade sogneranno a occhi aperti le loro fantasie più colorate, in un mondo irrealistico. Vi attendono serate davvero speciali in cui incontrerete qualcuno e questa persona potrebbe farvi vivere momenti ricchi di passione. Potrebbe nascere una relazione seria e duratura.

Toro – Aspettatevi una settimana di tentazioni negate, obiettivi non realizzati, rimpianti e confusione. Questi sono i pensieri tipici di un single. Se siete nati nella terza decade, fate attenzione alle indecisioni.

Scegliete la direzione giusta e cercate di non commettere errori irreparabili per non compromettere le scelte passate. Vi sentirete pieni di energia e vorrete incontrare nuove persone. L’Oroscopo consiglia di organizzare serate in discoteca o in un piano bar. Ballare è un’ottima idea.

Gemelli – Le vostre armi migliori saranno più affilate che mai questa settimana.

Molti single dei Gemelli amano questo status solo per vivere avventure molto brevi, flirtare per gioco, godersi la libertà. Quelli che sono nati nella prima decade incontreranno molte persone che pendono dalle loro labbra, ma non sentiranno il bisogno di intraprendere una relazione seria e duratura. Le stelle di questa settimana vi promettono tanto amore.

Non preoccupatevi, le cose andranno meglio dal prossimo mese.

Cancro – In questo periodo vi renderete conto che una rottura, per quanto dolorosa, può essere il primo passo verso un’ascesa vincente. Non abbiate paura delle novità: vivete la vita adesso. Questa settimana potreste organizzare una cena intima e mettere in campo il potere del vostro fascino, quelli della seconda decade sono sempre stati bravissimi nell’arte della seduzione. Le stelle stimoleranno la fantasia con Gemelli e Bilancia, due segni che sanno come viziarvi e farvi perdere la testa.

Previsioni degli astri per i single, dal 16 al 22 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Conoscere gente nuova darà un nuovo senso alla vostra vita e vi farà sembrare ancora più giovani.

Se appartenete alla prima decade, lasciatevi travolgere da un vortice di emozioni e otterrete un successo inaspettato. Quando vi dicono che non sapete essere sciolti in amore, rispondete semplicemente che preferite la prudenza e la serietà.

Vergine – Le stelle di questa settimana vi invitano a pensare sempre positivo, a essere più ottimisti. Se una persona speciale vi propone una gita fuori porta, una cena romantica o un paio d’ore di intimità, non rifiutate l'offerta. Questo è un periodo favorevole per quelli che appartengono alla seconda decade. Che voi stiate cercando un’avventura di una notte o il vero amore, otterrete quello che desiderate. Potete aspettarvi tenerezza, baci, e pelle d’oca in una notte piena di passione.

Bilancia – Fantasticare di avere una relazione con una persona che non sa della vostra esistenza non vi fa bene. Vi illudete soltanto, meglio vivere dei momenti che la vita reale vi regala. Voi della prima decade avrete presto un colpo di fulmine: fidatevi di Cupido e lasciatevi trasportare da vostro prossimo incontro fortunato. Essendo carismatici e gentili, otterrete qualunque cosa voi vogliate.

Scorpione – La vita è una ruota della fortuna. Un giorno siete baciati dalla dea bendata e in un altro rimuginate tutti i vostri errori e le occasioni perse per colpa della vostra pigrizia o del vostro mancato coraggio. Se appartenete alla seconda decade, il vostro spirito di avventura vi porterà a prendere posizioni mai prese prima.

Vi sentirete terribilmente soli ma i vostri amici non sono liberi di uscire. Provate a fare qualche conoscenza sui social.

La settimana dei single secondo l'oroscopo dal 16 al 22 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Desiderate una persona da amare, ma dovete pazientare ancora un po'. Anche se non accadrà nulla questa settimana, ci saranno un sacco di opportunità nel prossimo futuro. Se siete nati nella seconda decade e avete appena iniziato una relazione, aspettatevi delle sorprese. In questa settimana sarete più seducenti del solito e guai se qualcuno si mette in mezzo tra voi e la nuova conquista. Avete sete di vita, di emozioni e di sorprese.

Capricorno – Questa settimana sarete turbati da un amore non corrisposto.

È difficile vivere la vita da single, dopo aver vissuto un colpo di fulmine. I vostri cari vi ascolteranno e asciugheranno le vostre lacrime. Se siete nati nella prima decade, vedrete andare in fumo alcuni dei vostri piani. Non abbiate paura. La persona che vi piace tanto saprà capirvi e aiutarvi. Concedetevi un po’ di tempo libero nel corso della settimana. Fate un respiro profondo e andate ad ammirare un bellissimo tramonto.

Acquario – Se avete ancora difficoltà a trovare il partner dei vostri sogni, non è colpa delle stelle, ma delle vostre grandi e irrealistiche aspettative. I nativi della prima decade dovranno cedere a un’insolita debolezza, che porterà nuove emozioni e una storia d’amore finalmente vissuta con tenerezza.

Una notte a caccia e non tornerete a casa a mani vuote perché riuscirete a fare breccia nel cuore della persona che vi piace tanto.

Pesci – L'oroscopo della settimana 16-22 ottobre vuole che voi ritorniate gentili, disponibili e seducenti. La vita è fatta di alti e bassi, di fallimenti e di successi. Per i nati nella seconda decade, l’eros sarà a livello più basso di quest’anno: rassegnatevi, ma non disperatevi. Tempi migliori sono dietro l’angolo. Nel frattempo, affinate i vostri sensi. Un incontro esplosivo rivoluzionerà il vostro atteggiamento scettico. Il vostro cuore inizierà a battere forte e proverete emozioni così forti che la vostra mente farà fatica a tenere il passo. Date un po’ di libertà alla persona che vi sta vicino: lo apprezzerà.