Venerdì 17 novembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Plutone sostare nel segno del Capricorno, il tutto mentre Giove e Urano risiederanno in Toro e Marte e il Sole stazioneranno nel domicilio dello Scorpione. Il Nodo Nord, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come Nettuno e Saturno rimarranno stabili nell'orbita dei Pesci e Mercurio permarrà sui gradi del Sagittario. Venere, in ultimo, continuerà ad occupare lo spazio zodiacale della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Acquario, meno benevolo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Sagittario: presenti. Nel giorno che precede il weekend i nati Sagittario parranno propensi ad essere più che mai presenti in coppia ma anche nella cerchia famigliare, in quanto tra le priorità del segno di Fuoco ci sarà il rendere felici i propri cari.

2° posto Acquario: focus sui progressi. Secondo l'Oroscopo di venerdì 17 novembre, i nati Acquario potrebbero focalizzare gran parte delle loro attenzione sul fronte professionale, in particolar modo sui progressi ottenuti e sui sacrifici fatti da maggio in avanti.

3° posto Capricorno: punti fermi. I nati Capricorno avranno buone chance di desiderare maggiore stabilità nei rapporti affettivi, soprattutto nel ménage amoroso dove saranno inclini a porre dei tasselli utili a far durare la relazione nel tempo.

I mezzani

4° posto Bilancia: assertivi. Riuscire a imporsi con delicatezza pregna di fermezza sarà, c'è da scommetterci, il metaforico superpotere dei nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione, col segno Cardinale che si dimostrerà assertivo ancor di più quando l'argomento virerà sulle faccende economiche.

5° posto Scorpione: vocazioni al centro.

Il punto focale del venerdì di casa Scorpione sarà rappresentato, con buona probabilità, dai loro talenti e vocazioni, col segno d'Acqua che si domanderà se ciò che sino a poco tempo fa rappresentava una sua passione lo sia ancora adesso.

6° posto Leone: effetto ibernazione. Venerdì autunnale dove i nati Leone potrebbero puntare la maggior parte delle loro fiches su finanze e lavoro, quasi come se volessero congelare momentaneamente relazioni, impegni e scadenze per spostare i riflettori esclusivamente su ciò che traballa.

7° posto Toro: spinte emotive. Un figlio, un partner o un genitore potrebbero notare un velato scoramento nel segno del Toro questo venerdì e, come conseguenza, cercare di spazzare via quel volto corrucciato incoraggiando emotivamente il segno di Terra.

8° posto Vergine: lasciare le redini. Giornata che avrà ottime possibilità di risultare contraddittoria per i nati Vergine, i quali da un lato si impegneranno a tenere tutto e tutti sotto controllo ma dall'altro lato si renderanno conto che ciò non sarà fattibile: come suggeriranno le effemeridi si vedranno costretti ad allentare le redini.

9° posto Gemelli: sfiduciati. Le questioni di matrice professionale potrebbero essere fonte, durante il 17 novembre, di scoramento per i nati Gemelli, i quali risulteranno sfiduciati notando i risultati blandi che verranno fuori e l'esiguo ritorno economico che ne deriverà.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: chiave errata. Se il venerdì di casa Ariete fosse una porta chiusa sarebbe senz'altro un infisso per il quale i nativi faticherebbero a trovare la chiave giusta, in quanto tutto ciò che concernerà il connubio tra rapporti interpersonali e comunicazione parrà non riuscire a ingranare a dovere.

11° posto Cancro: contrariati. Un litigio al lavoro, una parola fuori posto della dolce metà o una delusione derivante da un'amica saranno presumibilmente alcune delle amarezze con le quali dovranno fare i conti i nati Cancro, rendendo gli stessi contrariati.

12° posto Pesci: rinunce. Nella giornata del 17 novembre i nati Pesci potrebbero dover fare i conti con qualche rinuncia difficile da digerire, come un appuntamento romantico sfumato in extremis, per doversi occupare di qualche dovere impellente.