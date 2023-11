Le previsioni dell'oroscopo del 30 novembre invitano i Sagittario ad essere orgogliosi di sé, i Gemelli hanno la Luna contraria.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: la Luna potrebbe essere un po' contraria e questo potrebbe portare alla nascita di qualche conflitto interiore. Di conseguenza, il tutto potrebbe ripercuotersi anche verso gli altri.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 30 novembre vi invitano ad essere pazienti. Cercate di non trarre subito delle conclusioni, specie per quanto riguarda delle faccende importanti inerenti il lavoro.

10° Leone: ci sono alti e bassi dal punto di vista della vita di coppia. Se siete indecisi sul vostro futuro, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale, dovete fermarvi e ascoltare solo il vostro cuore.

9° Capricorno: cercate di essere un po' più leggeri, specie dinanzi le critiche. Non soffermatevi troppo su quello che dicono gli altri di voi, ma guardate avanti con ottimismo e lungimiranza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di ascoltare di più il vostro cuore. Non pretendete troppo da voi stessi e dalle persone che vi circondano.

7° Toro: l'oroscopo del 30 novembre vi invita ad essere tenaci, specie sul lavoro.

Non siate impazienti e, soprattutto, non permettete a nessuno di condizionare le vostre decisioni.

6° Ariete: vivere in simbiosi con un'altra persona non è quasi mai una scelta saggia. Ogni essere umano ha bisogno dei propri spazi, e quando essi vengono meno voi andate in tilt. Mai come in questo momento necessitate di libertà.

5° Scorpione: attenti alle nuove opportunità. L'anno potrebbe concludersi con una nuova proposta per voi, tenete gli occhi ben aperti e cercate di coglierla al volo se lo ritenete opportuno.

Oroscopo segni fortunati del 30 novembre

4° in classifica Sagittario: siate orgogliosi di voi stessi sempre. Non lasciatevi scalfire dal pensiero altrui e, soprattutto, non permettete a nessuno di condizionare il vostro umore e le vostre scelte.

3° Pesci: giornata molto turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono delle decisioni da prendere, ma poi vedrete che potrete raccogliere i frutti di quanto seminato.

2° Cancro: dopo un periodo un po' turbolento, finalmente potete rilassarvi un po'. Cercate di approfittare di questo momento per concedervi una piccola fuga in compagnia della persona che amate.

1° Vergine: secondo il vostro cielo dovete essere lungimiranti e gettarvi a capofitto in un nuovo progetto. Ci sono ottime opportunità sia per la carriera, sia per l'amore, quindi, datevi da fare.