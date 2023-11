L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° dicembre 2023. Il Cancro dimostrerà tenerezza e attenzioni al proprio partner. Sul piatto della bilancia pendono i simboli astrali contemplati nella prima tranche dello zodiaco: curiosi di sapere chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà massimo supporto dalle stelle del periodo? Senza perderci in inutili quisquilie, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 1° dicembre, consultando il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Giornata poco favorevole al segno. Prestate maggiore attenzione alla parte emotiva nel rapporto: questa è sempre stata una priorità per tanti di voi in quanto si tratta del vostro tallone d'Achille! Mantenete questa consapevolezza viva, specialmente se cercate di rinforzare la relazione. Sforzatevi di sospendere ogni forma di giudizio nei confronti del partner; questo approccio vi aiuterà a vedere le situazioni in modo più chiaro, promuovendo un futuro insieme più sereno. Se siete single, le configurazioni astrali sfavorevoli potrebbero portarvi ad affrontare situazioni familiari capaci di generare nervosismo e agitazione.

Infatti, non avrete il controllo su alcune decisioni prese, per cui potrebbe essere necessario accettare scelte che non dipendono da voi. La Luna potrebbe generare preoccupazioni riguardo a questioni lavorative al di fuori del vostro controllo. Un senso di smarrimento rallenterà un progetto importante.

Toro: ★★★★★. Sarà un giorno davvero speciale per voi?

Quasi certamente, si! In pratica, un momento in cui entrare in contatto profondo con il partner darà modo di perdonare molte azioni passate che avessero influenzato la relazione: liberatevi dai sensi di colpa persistenti! Facendolo segnerete l'inizio di un significativo cambiamento nella vita di coppia; tutto acquisirà maggiore significato e valore.

Se siete single, la vostra natura generosa sarà sempre presente e si esprimerà facilmente, accompagnata dalla solita volontà di gestire le situazioni. Giustizia e rispetto delle regole, poi, saranno tratti fondamentali della personalità che avete. Così grazie all'influenza di Venere, potrete contare su un atteggiamento amorevole, in ogni circostanza. Riacquisterete altresì fiducia e calma, elementi essenziali per presentare con successo i progetti lavorativi ai superiori. Questo vi permetterà di vedere finalmente realizzate alcune delle aspirazioni custodite gelosamente nel cuore.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 1° dicembre mette in evidenza un venerdì routinario. Rimanete sereni: le stelle saranno parzialmente dalla vostra parte e comunque vi sosterranno a sufficienza nel superare eventuali dubbi o paure, soprattutto nella relazione.

Troverete così (si spera!) il coraggio di rinnovare le vostre affettive promesse alla persona che amate da tempo, aprendo le porte a una giornata ricca di emozioni, tanto che alcuni legami sentimentali potrebbero solidificarsi in modo significativo. Per i single del segno dei Gemelli, le incertezze del cuore svaniranno e nuove e stimolanti opportunità di incontro si presenteranno, magari attraverso viaggi brevi, escursioni e spostamenti, anche se non siete più tanto giovani. Nel lavoro, mostrerete impegno e cortesia: questo vi permetterà di farvi valere nel vostro ambiente professionale: apprezzamenti dai superiori!

Oroscopo e stelle del 1° dicembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Vi dedicherete completamente alla persona che avete al fianco, dimostrandole tenerezza e costante attenzione. Sarete così ricambiati con l'intensità affettuosa che meritate. Vi aspettano molte gratificazioni, ma solo unendo la condivisione e la cura per le cose belle della vita. Presto assaporerete il piacere di una rinnovata sintonia nella coppia. Per i single, in arrivo un periodo passionale e carico di fascino: sarete dotati di un irresistibile charme e di grande capacità seduttiva. Aprite pure la porta a un periodo di avventure molto coinvolgenti, ok? Questo venerdì potrebbe portare persino un incontro interessante, quindi godetevi questa nuova conoscenza senza pensarci troppo.

Sul fronte lavorativo, questo è un momento di conferme: vi renderete conto di poter vantare risultati significativi. Fatevi sentire apprezzati, elemento imprescindibile nell'ambiente professionale.

Leone: 'top del giorno'. La Luna in arrivo nel comparto sarà pienamente dalla vostra parte. Tale situazione vi regalerà una giornata magnifica, come avete sempre desiderato. Preparatevi al tempo libero con piacevoli chiacchierate col partner. Non ci sarà cosa che disturberà la relazione, perché tutto sarà in discesa. Godetevi ogni momento con assoluta serenità. Single, ottime saranno le prospettive in campo amichevole e sociale, dove la vostra personalità così spumeggiante e dinamica tenderà maggiormente e felicemente ad esprimersi.

La Luna nel segno vi farà "da ponte" per iniziare ad entrare in una fase finalmente nuova, consapevole e emotivamente più distesa della vita. Concentratevi sui piccoli successi quotidiani, riconoscendo e celebrando i progressi professionali. Grazie a Giove, il periodo donerà fiducia nelle capacità e nel destino.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 1° dicembre, indica che vi sveglierete con le idee chiare e pronti ad affrontare il partner, malgrado il periodo poco positivo. Sarà un momento abbastanza carico di energia per affrontare tematiche importanti e lavorare verso la risoluzione di situazioni eventualmente compromesse nella relazione. Se siete single, la vostra sensibilità sarà un tratto distintivo, tuttavia, in alcuni momenti, potreste apparire fragili e insicuri: rischiate di sembrare poco attraenti!

Una lunga passeggiata potrebbe aiutarvi a liberare lo stress accumulato durante una giornata così impegnativa. Trovatevi un buon film in tv, da gustare sorseggiando una tisana: prima di dormire potrebbe essere il modo perfetto per rilassarsi. La Luna vi renderà particolarmente riflessivi sul lavoro: ricordate che tendete a essere combattivi con chiunque osi esprimere idee diverse dalle vostre. Questo atteggiamento potrebbe essere rischioso questo venerdì, sappiatelo!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° dicembre.