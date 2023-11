L'oroscopo della giornata di domenica 19 novembre prevede una Bilancia di umore leggero verso i familiari e la persona che ama, mentre Toro potrebbe perdere punti in amore. Pesci potrebbe non avere le idee chiare al lavoro, mentre Leone non dovrà superare certi confini in amore.

Previsioni di domenica 19 novembre 2023 segno per segno

Ariete: avrete modo di trascorrere una domenica abbastanza tranquilla grazie alla Luna in sestile. Ricordatevi però che Venere sarà ancora in opposizione, dunque attenzione a non prendervi troppe libertà. Nel lavoro sarete presi da mille progetti e impegni.

Fortunatamente, Mercurio in trigono vi aiuterà a fare ordine nella vostra tabella di marcia. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali purtroppo non all'altezza del periodo secondo l'Oroscopo. State perdendo punti ultimamente, soprattutto in amore a causa di questo cielo incerto con voi. Settore professionale tutto sommato stabile ora che Mercurio non sarà più negativo e Giove vi darà una mano. In ogni caso, non tutti i vostri progetti potrebbero funzionare al meglio. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di domenica che vi vedrà attivi, ma con Mercurio in opposizione la vostra produttività potrebbe non essere ottimale. Siate diligenti e non abbiate ansia o fretta di portare a compimento i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna e Venere vi metteranno a vostro agio.

Single oppure no, le emozioni non mancheranno, e la vostra fiamma apprezzerà particolarmente il vostro modo di amare. Voto - 7️⃣

Cancro: fare distinzioni in famiglia o all'interno della vostra relazione sentimentale non vi aiuterà a costruire buoni legami. Avrete bisogno di equilibrio, ma soprattutto, non fate favoritismi oppure mettervi un gradino sopra gli altri.

In ambito lavorativo sicuramente farete tanto, ma dovrete anche saper riconoscere l'impegno che gli altri ci mettono anche per voi. Voto - 5️⃣

Leone: la Luna in quadratura potrebbe rendere questa giornata di domenica meno intrigante del solito secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, ma con l'astro argenteo il vostro modo di amare potrebbe non essere così efficace.

In ambito lavorativo alcuni progetti sono finalmente arrivati a un punto importante, che dovrete gestire in modo magistrale. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Il rapporto con il partner sarà abbastanza tranquillo e piacevole da poter vivere momenti abbastanza romantici e maturi. In ambito lavorativo non abbiate paura di investire qualcosa in più nei vostri progetti, soprattutto se sapete di poterci guadagnare veramente. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva in questa giornata di domenica. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con le persone che amate, e nutrirete una forte fiducia nelle persone per voi più importanti.

Se siete single sarete più aperti a nuove esperienze romantiche. Nel lavoro potrebbe finalmente essere il momento adatto per iniziare nuovi progetti. Mercurio in sestile v'indicherà la via migliore. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di domenica non particolarmente esaltante in ambito amoroso. La Luna in quadratura potrebbe mettere in mostra il lato negativo della vostra storia d'amore. Se siete single e venite da una recente rottura, non sarà facile superare il periodo. In ambito lavorativo Marte porterà energie, ciò nonostante avrete bisogno di puntare su progetti che possono darvi vantaggi concreti. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo di domenica. In amore Venere vi sorriderà dal segno della Bilancia, e la Luna illuminerà il vostro rapporto portando pace e stabilità.

Sul fronte professionale i vostri progetti andranno senza particolari imprevisti grazie a Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Capricorno: avrete buone idee in questo periodo sul fronte professionale. L'aiuto di Giove in trigono inoltre vi permetterà di provare qualcosa di diverso, e sperare in un pizzico di fortuna. In amore questo cielo vedrà la Luna in quadratura. Il vostro rapporto non sarà particolarmente affiatato. Prendere le distanze non vi aiuterà a recuperare la vostra relazione. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà un bel periodo per provare a investire più tempo e energie per la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo avrete Mercurio a favore, ma con Giove e Marte negativi sappiate che non tutto andrà per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di domenica tutto sommato discreta per la vostra relazione sentimentale. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante avrete modo di sentirvi vicini alla persona che amate. In ambito lavorativo attenzione a Mercurio in quadratura. Anche se Saturno e Giove e Marte saranno favorevoli, meglio non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣