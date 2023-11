L'oroscopo di giovedì 16 novembre prevede un Sagittario autentico in amore grazie a una bella Venere in sestile, mentre Bilancia non dovrà lasciare spazio a insicurezze. Venere permetterà ai Gemelli di esternare le proprie emozioni al partner, mentre Mercurio indicherà ai Leone la via più adatta al successo.

Oroscopo della giornata di giovedì 16 novembre

Ariete: configurazione astrale in calo sul fronte sentimentale. Con Luna e Venere in cattivo aspetto sarà difficile trovare la giusta intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Nel lavoro avrete Mercurio a favore e cercherete di gestire i vostri progetti in modo ottimale, ma attenzione alle risorse che avrete a disposizione. Voto - 6️⃣

Toro: periodo in crescita sul fronte amoroso. Godrete del favore della Luna in trigono, che porterà maturità e intesa all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale state ottenendo risultati migliori, ma la strada verso il successo è ancora lunga. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un giovedì migliore dal punto di vista sentimentale. Venere in trigono vi permetterà esternare le vostre emozioni verso la persona che amate, con la possibilità di vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo il vostro impegno verrà sicuramente notato, ma non dovrete dare nulla per scontato considerato Mercurio in opposizione.

Voto - 7️⃣

Cancro: con Luna e Venere in cattivo aspetto, il vostro rapporto potrebbe complicarsi. Dovrete fare molta attenzione soprattutto a quello che potreste dire o fare verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete pieni di risorse grazie a Marte in trigono. Sarà possibile riuscire a mettere insieme buoni progetti se dimostrerete il vostro impegno.

Voto - 6️⃣

Leone: Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario vi indicherà la via più adatta per ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Ricordatevi che avrete Marte e Giove in cattivo aspetto che potrebbero ostacolarvi. In amore sarà un periodo stabile grazie a Venere. Sarà più facile entrare in sintonia con la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale migliore a partire da questa giornata. La Luna tornerà ad agire a vostro favore e riempirà il vostro rapporto d'affetto e buone emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe procurarvi qualche imprevisto. Con Marte e Giove a favore, però, potreste riuscire a cavarvela. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile e soddisfacente. La vita amorosa procederà lungo la giusta direzione grazie al supporto di Venere in congiunzione e della Luna in sestile. Sul fronte professionale non fatevi prendere dall'insicurezza. Con Mercurio in sestile potrete cercare di gestire le vostre mansioni in modo razionale. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì nel complesso positiva.

In amore questo cielo non vi aiuterà particolarmente, ma il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo. In ambito lavorativo Marte porterà energie, mentre Saturno buone risorse per i vostri progetti. Attenzione a Giove in opposizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata. Sarete in grado di godere di un rapporto piacevole, ma dovrete metterci del vostro affinché tutto possa funzionare davvero. Il lavoro procederà secondo i piani grazie a Mercurio in congiunzione, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione migliorerà il vostro umore permettendovi di vivere una relazione più movimentata e affiatata. Anche voi single dimostrerete maggiore interesse verso una persona che sta lentamente illuminando la vostra vita.

Nel lavoro la creatività sarà piuttosto buona e potreste riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime grazie a Venere in trigono. Riuscirete a entrare in sintonia con la persona che amate, costruendo un rapporto via via sempre più forte. Nel lavoro pianificate e controllate le vostre spese, perché avrete bisogno di ottimizzare al massimo il vostro budget. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in rialzo con la Luna che sarà nuovamente dalla vostra parte. Il rapporto con la persona che amate potrebbe farsi interessante, ma attenzione a non superare certi limiti. Nel lavoro cautela con Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣