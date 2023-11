L'oroscopo di lunedì 27 novembre 2023 inerente all'amore vedrà il segno del Capricorno poco disposto a dedicarsi all'amore. Il Sagittario al contrario sarà dotato di una forte passionalità. I Pesci guadagneranno qualche posizione nella classifica.

L'oroscopo dell'amore: Ariete romantico

1° Sagittario: secondo l'Oroscopo avrete una passionalità fuori dal comune, ma anche una idea che incentiverà gli incontri e favorirà l'interazione con le amicizie. La famiglia sarà per voi la fonte di ogni situazione positiva e di dialoghi che vi aiuteranno a crescere.

2° Ariete: romantici. Il romanticismo vi darà una tenerezza che esprimerete e condividerete con la persona amata. Avrete degli incontri molto interessanti che potrebbero trasformarsi in potenziali relazioni di stampo amoroso, ma anche in relazioni di stampo amicale molto positive.

3° Leone: esprimere i vostri sentimenti alla persona amata con una naturalezza molto più accentuata, e avrete molta dimestichezza anche nel comunicare con i figli e con la famiglia in generale. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, avrete molta più fiducia in voi stessi.

4° Bilancia: potrete dare nuovamente linfa alle vostre emozioni più recondite. Avrete sicuramente una nuova porta che vi aprirà ad amicizie nuove e vi farà chiudere con molte amicizie vecchie che non sono state molto positive.

Con il partner il romanticismo sarà pienamente assicurato.

Acquario in famiglia

5° Pesci: una ripresa in amore sarà dovuta essenzialmente da qualche incontro interessante, che potrebbe farvi riaccendere una luce che attwndevate da tanto tempo a questa parte. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, in famiglia ci sarà una bellissima armonia.

6° Acquario: avrete a cuore gli interessi della vostra famiglia e aumenterete le probabilità di conversare in modo responsabile con i figli. Anche se avrete qualche diverbio con le amicizie, questo verranno immediatamente debellato.

7° Gemelli: esternare ciò che provate ora più che mai potrebbe essere un buon inizio per riappacificarvi con una amicizia.

Con il partner ci saranno delle esperienze positive e frizzanti che potrebbero consolidare il vostro rapporto e renderlo più forte.

8° Toro: secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata, vi sentirete in vena di ridimensionare qualche rapporto e viverlo in modo più limpido. Potreste avere incomprensioni con il partner, ma allo stesso tempo sarete in grado di venirvi incontro in modo sincero.

Vergine solitario

9° Vergine: sarete sempre meno inclini a stare in compagnia, in questo momento. Secondo l'oroscopo infatti potreste trovare soltanto in qualche parente in particolare una buona compagnia che vi sappia ascoltare. Avrete modo di vedere qualche amicizia in modo più chiaro.

10° Cancro: non ci saranno molte note positive sul piano familiare.

Le divergenze spesso e volentieri si faranno abbastanza difficili da affrontare. L'amore al momento sarà poco contemplato per cause di forza maggiore, come ad esempio alcuni progetti personali.

11° Scorpione: avrete modo di fare qualche avventura in solitaria che potrebbe fare al caso costo e che non vi faccia sprecare tempo prezioso. Vi sentirete molto più consapevoli sul piano personale. In famiglia non sempre riusciranno a comprendere le vostre decisioni.

12° Capricorno: secondo quanto riportato dall'oroscopo ora come ora non avrete letteralmente tempo per l'amore e i sentimenti. Ora più che ami avrete gli occhi fissi sui vostri obiettivi personali e niente e nessuno potrà distrarvi.