Si conclude il weekend per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi l'oroscopo di domenica 26 novembre per l'amore e il lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

Le previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: è un buon momento per parlare di situazioni importanti in ambito sentimentale. Se ci sono state delle problematiche sarà meglio impegnarsi per chiarire. Per quel che riguarda il lavoro cercate di non cedere alle provocazioni.

Toro: possibili dubbi riguardano il campo sentimentale, probabilmente quindi non mancheranno discussioni con il partner.

Nel lavoro è un momento di conflitti, non cedete alle provocazioni.

Gemelli: è un momento di tranquillità, se ci sono state delle tensioni sarà meglio affrontarle ore. Per quel che riguarda l'ambito professionale fate molta attenzione alle scelte che deciderete di compiere in questi giorni.

Cancro: in ambito amoroso è un momento di ripresa per il segno. Possibili tensioni riguardano invece l'ambito professionale, un recupero avverrà solo nel mese di dicembre.

Leone: in questo periodo del mese potrete vivere delle situazioni sottotono sul piano dell'umore a causa della Luna dissonante. Nel lavoro cercate di non cedere alle polemiche, vi sentite nervosi.

Vergine: con Giove favorevole l'ambito professionale regala nuove soddisfazioni, cercate però di non fare azzardi.

Per quanto riguarda l'amore aumenta la passionalità.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: giornata sottotono per l'ambito sentimentale, gradireste un po' di comprensione da chi vi sta attorno. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo sono in arrivo dei cambiamenti importanti che andranno affrontati adeguatamente.

Scorpione: la giornata sarà caratterizzata da una certa incertezza in ambito amoroso, cercate di non pensare al passato. Nel lavoro la situazione è migliore, cercate però di dare il meglio.

Sagittario: possibili discussioni riguardano il campo sentimentale. Per quel che concerne l'ambito lavorativo è un momento di recupero, potrete finalmente ottenere una soddisfazione che da tempo cercate.

Capricorno: con Giove nel segno è un buon momento per l'ambito professionale, riuscirete ad avere molta energia e ad affrontare le situazioni in sospeso. Per quel che riguarda l'amore non sottovalutate i nuovi incontri se siete single.

Acquario: per il lato sentimentale fate attenzione a non cedere alle polemiche. Per quel che riguarda il lavoro siete in cerca di un equilibrio perso da qualche tempo.

Pesci: in questa giornata di fine weekend ci sarà un momento di ripresa per il lavoro, vi sentite più energici. In amore arrivano dei progetti importanti per le coppie che stanno insieme da molto tempo.