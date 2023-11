Siamo giunti alla giornata che segna la metà esatta del mese di novembre. È quindi il momento di approfondire le previsioni e l'oroscopo di mercoledì 15 novembre 2023 con le ultime indicazioni e i cambiamenti che arriveranno dal punto di vista sentimentale e professionale dall'Ariete ai Pesci.

La prima metà dello zodiaco

Ariete: in amore non date spazio a pensieri negativi adesso e non siate troppo critici col partner anche se avete ragione voi. Nel lavoro c'è da recuperare del tempo perduto quindi pensate a ciò che è utile fare.

Toro: per i sentimenti se una persona vi interessa fatevi avanti e curate al meglio i rapporti.

Nel lavoro queste sono giornate interessanti per fare il punto della situazione.

Gemelli: a livello sentimentale se una storia va avanti da tempo fate attenzione a possibili discussioni in questa giornata. Nel lavoro meglio stare lontani dalle complicazioni per quanto possibile.

Cancro: in amore le coppie forti non temono nulla, ma è comunque sempre meglio misurare le parole. A livello lavorativo, anche se ci sono stati momenti difficili, adesso siete in recupero.

Leone: a livello sentimentale con diversi pianeti favorevoli ora potrete risolvere diversi problemi,. Nel lavoro potrete risolvere un problema nato negli ultimi giorni.

La seconda sestina

Vergine: in amore è meglio parlare chiaro, questo è un momento di stanchezza che vi coinvolgerà.

Nel lavoro meglio fare le cose con calma visto che la Luna a breve sarà in aspetto dissonante.

Bilancia: a livello amoroso potrete recuperare e vivere nuove storie, momento importante nei prossimi giorni. Nel lavoro se ci sono delle proposte da fare meglio agire adesso.

Scorpione: in amore se c'è qualcosa da chiarire parlate subito e non aspettate il prossimo weekend, c'è la necessità di cambiare.

Nel lavoro programmate con attenzione tutto quello che dovete fare nel corso dei prossimi mesi.

Sagittario: in amore saranno forti i rapporti che nasceranno in questi giorni, quindi valutate di accelerare in qualche rapporto. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio noterà dei miglioramenti ed una svolta.

Capricorno: per i sentimenti è un periodo di crisi, dovete adattarvi a qualcosa di nuovo.

Nel lavoro in questo periodo arriverà facilmente un riconoscimento.

Acquario: a livello amoroso è possibile che un'amicizia diventi qualcosa in più. Nelle coppie sarà possibile discutere ma grazie alla Luna nel segno le cose miglioreranno. Nel lavoro è possibile che ci sia del nervosismo, forse una nuova sfida è più dura di quello che pensavate.

Pesci: in amore questa giornata invita a non fare troppo, in particolare è meglio evitare discussioni. Nel lavoro Mercurio nel segno porta qualcosa di interessante.