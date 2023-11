L'oroscopo relativo all'amore di venerdì 1° dicembre 2023 vedrà il Cancro completamente indifferente alle questioni di cuore, al contrario del segno della Vergine che sarà estroversa e passionale. L'Ariete intanto sarà particolarmente romantica.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco relativamente all'amore con la relativa classifica.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Vergine comunicativa

1° Vergine: avrete una comunicazione decisamente intensa con la famiglia e con il partner che può portarvi ad avere molta più complicità del previsto.

Avrete anche modo di farvi un regalo per conto vostro.

2° Bilancia: la passione sarà al centro della vostra storia d'amore e non solo. Avrete la possibilità di maturare sia individualmente che nel contesto di coppia, prendetevi cura dei progetti che possono essere utili per la vostra vita insieme.

3° Ariete: il romanticismo sarà l'indiscusso protagonista della giornata di venerdì. Farete qualche incontro che vi farà battere il cuore dopo tanto tempo a questa parte.

4° Gemelli: avrete una bella passionalità che nel corso delle ore può darvi delle emozioni uniche e irripetibili. Avrete anche una comunicazione ottimale con la famiglia e la cerchia di amicizie.

Dialogo per il segno del Leone

5° Acquario: avrete a cuore gli interessi degli amici e della famiglia di origine.

Con il partner avrete la possibilità di condividere idee e progetti che avete tenuto per voi da tantissimo tempo a questa parte.

6° Leone: incentivare il dialogo nella coppia aiuterà a conoscervi sempre meglio e sempre più a fondo. La creatività nella vostra vita quotidiana costituirà quel tocco di magia che serve per ravvivare sia il romanticismo che la passione fra di voi.

7° Toro: farete qualche bell'incontro che vi darà l'opportunità di aprirvi di più all'altro e di passare qualche ora insieme. In famiglia subentrerà qualche incomprensione che però sarà superata in men che non si dica.

8° Pesci: la consapevolezza di avere un'amicizia sincera renderà superflua la ricerca dell'amore. In famiglia ritroverete l'armonia perduta che spesso e volentieri avete cercato con ansia.

Potreste sentirvi molto selettivi nei confronti di alcune compagnie di dubbia sincerità.

Attenzione familiare per Sagittario

9° Cancro: le emozioni potrebbero essere messe da parte. Non ci saranno ostacoli invece per quanto riguarda il vostro rapporto con la famiglia, in particolar modo quello con i figli. Avrete la possibilità di sfruttare la razionalità di questa giornata a vostro vantaggio.

10° Sagittario: dovrete avere molta attenzione per la famiglia, specialmente se recentemente ci sono state incomprensioni oppure diatribe non indifferenti. La quiete tornerà protagonista in serata.

11° Scorpione: avrete voglia di ridimensionare molto le vostre amicizie, ma soprattutto di amare voi stessi di più con cure particolari.

Con il partner alcune turbolenze potrebbero allontanarvi per un po' di tempo. In famiglia non ci sarà comprensione.

12° Capricorno: ci sarà una particolare propensione a pensare ai vostri affari e ai progetti personali. Di conseguenza non avrete voglia di fare o di condividere qualcosa, specialmente con qualcuno che avete sempre davanti agli occhi.