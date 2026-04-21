Il mese di maggio 2026 si prospetta tenero e romantico per i nati sotto i segni zodiacali dell'Acquario e dell'Ariete. Ma per i segni di acqua ci saranno molte perplessità.

L'oroscopo prevede anche una passionalità ritrovata per il segno del Leone.

A seguire, le previsioni astrologiche del mese segno per segno.

Classifica dell'oroscopo amoroso di maggio

1° Ariete: tenerezza e complicità. Questi due elementi saranno le chiavi che vi apriranno le porte della passione. Sia che siate single oppure già all'interno di una relazione, le scintille si faranno largo per molte delle giornate del mese di maggio.

L'armonia con la famiglia sarà alle stelle.

2° Acquario: molti dissapori in famiglia troveranno un epilogo molto soddisfacente. Con il partner invece si prevede un romanticismo al di sopra di ogni aspettativa. Avrete piccole novità in ambito amicale che vi daranno molta felicità inaspettata, secondo l'oroscopo.

3° Sagittario: la chiarezza dei vostri sentimenti vi darà una luce molto più bella e attraente, soprattutto nei confronti del vostro partner. L'oroscopo prevede infatti una vera e propria svolta che vi porterà a consolidare il legame che vi unisce.

4° Leone: vivrete le vostre giornate amorose con molta più vitalità rispetto prima. Si direbbe che per il vostro segno zodiacale maggio sarà letteralmente il mese dell'amore.

La tensione positiva che potrete sperimentare vi darà sensazioni straordinarie.

5° Bilancia: sarà un mese decisamente piccante, soprattutto se la vostra relazione è appena iniziata. Per le coppie già datate ci saranno nuove scintille ma con una punta di consapevolezza. Ai single basterà concentrarsi su ciò che realmente desiderano in questo momento.

6° Toro: se siete in procinto di andare a convivere o di sposarvi, state pur certi che maggio sarà un periodo di tenerezza allo stato puro. Ogni decisione presa sarà di comune accordo, specialmente quelle che concernono le questioni familiari. La passione sarà al top.

Le ultime posizioni

7° Gemelli: secondo l'oroscopo, maggio si presenterà con delle belle sorprese, ma dovreste fare attenzione affinché queste non vi diano qualche delusione, seppur piccola.

Sarà tempo di riprendere i contatti con una amicizia che vi manca, ricontattarla sarà di buon auspicio.

8° Scorpione: avrete dei ricordi che vi faranno tornare la nostalgia di un amore passato, ma che potrebbero gettare le basi per un nuovo legame. Sarete propensi ad esprimere le vostre emozioni con più facilità nel mese di maggio. Nelle coppie più mature il desiderio potrebbe calare drasticamente.

9° Pesci: l'amore in questo periodo per il vostro segno sarà croce e delizia allo stesso tempo. Nella vostra storia l'ambito passionale sarà ottimo, ma la connessione mentale avrà bisogno di essere stimolata. Se siete single non ci saranno particolari novità, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

10° Cancro: i sentimenti verranno messi a dura prova dalla realtà che vi circonda. Per molti del vostro segno si aprirà un mese di separazioni e di delusioni, ma sarete comunque in grado di voltare pagina quanto prima. Con gli affetti sarete un po' bruschi, cercate di capire cosa non va.

11° Capricorno: non avrete né tempo né energie per pensare all'amore. Molte questioni esterne vi assorbiranno completamente, e non sarà difficile estraniarsi dalla famiglia e dal partner. Il consiglio sarà quello di bilanciare meglio la vostra vita quotidiana, potrebbe dare i suoi frutti.

12° Vergine: amore sottotono. In questo momento ci saranno nuvole particolarmente grigie sulla vostra storia. Sarete inclini a mal sopportare situazioni complicate, anche e soprattutto ciò che riguarda l'ambito familiare. Per i single la mancanza di opportunità potrebbe pesare molto.