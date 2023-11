L'oroscopo di martedì 21 novembre ha in serbo tante novità ed è pronto a descrivere i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Le stelle, come sempre, avranno un'influenza non indifferente sui diversi profili. Presente anche una classifica per fare luce sulla situazione del giorno.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 21 novembre

Cancro (1° posto): l'influenza delle stelle sarà positiva da tutti i punti di vista. Brillerete in ambito lavorativo e riuscirete a conquistare, senza sforzi, l'attenzione del partner.

Questo vi consentirà di vivere una giornata spensierata, all'insegna dell'affetto e della sincerità.

Sagittario (2° posto): aprirete il vostro cuore alla persona amata. Questa giornata vi consentirà di stare al suo fianco i diversi momenti. Non potrete fare a meno della sua compagnia e questa esigenza sarà reciproca. Nessuno metterà in dubbio la vostra complicità.

Scorpione (3° posto): non vi sottrarrete ai vostri doveri. Dimostrerete di sapervi prendere tutte le responsabilità del caso. Sarà una giornata particolarmente fortunata dal punto di vista sentimentale. Ci saranno delle novità importanti da non trascurare. Rimarrete sorpresi.

Leone (4° posto): non riuscirete a rimanere indifferenti davanti ad alcune situazioni.

L'assetto astrale vi spingerà a farvi carico di situazioni impreviste, non facili da gestire. La vostra grinta, però, avrà la meglio. Esprimerete tutto il vostro potenziale tramite dei semplici gesti.

Acquario (5° posto): cercherete di recuperare il rapporto con la vostra famiglia. Avrete successo, ma non dovrete abbandonare il percorso intrapreso.

Pazienza, dedizione ed empatia saranno tre requisiti indispensabili per portare a termine il vostro obiettivo.

Ariete (6° posto): questa giornata sarà all'insegna della passione e dell'interazione con gli altri. Vi piacerà conoscere nuove persone, anche se non concederete a tutti lo stesso livello di fiducia. Sarete piuttosto selettivi perché non vorrete avere brutte sorprese.

Bilancia (7° posto): le sorprese non mancheranno. Questa giornata sarà caratterizzata da stupore e meraviglia. Purtroppo, tutto questo rischierà di essere oscurato da uno stress eccessivo. Il lavoro sarà la causa principale, così come la situazione economica.

Gemelli (8° posto): farete fatica a ritrovare il vostro equilibrio. Purtroppo, vi renderete conto di dover prendere una strada diversa. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di chiedere consiglio alle persone care. Gli amici saranno pronti ad ascoltarvi e dare la loro opinione.

Capricorno (9° posto): sarete fedeli al partner, però, non tutto nel rapporto di coppia andrà per il verso giusto. Cercherete di analizzare ogni singola situazione, per scoprire cosa c'è davvero che non va.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non saltare a conclusioni affrettate.

Pesci (10° posto): avrete bisogno di grande supporto da parte dei vostri amici. Il lavoro prenderà una piega inaspettata. Per il momento, sarà importante non tirare troppo la corda. Farete sempre in tempo a cambiare idea e a tornare sui vostri passi.

Toro (11° posto): l'impulsività potrebbe prendere il sopravvento. Reagirete in modo inopportuno ad alcune richieste. Vi farete trascinare dalla rabbia, senza riuscire a dare il giusto peso alle diverse situazioni. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non attaccare i colleghi di lavoro.

Vergine (12° posto): la situazione generale apparirà piuttosto caotica. Ci sarà confusione sia dal punto di vista affettivo che lavorativo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non prendere decisioni affrettate e di attendere un'influenza astrale migliore prima di agire.