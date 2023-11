L'oroscopo di martedì 21 novembre preannuncia una giornata in cui lo Scorpione sarà magnetico nelle relazioni, il Capricorno sarà piuttosto attivo, mentre sarà il momento di fare chiarezza per l'Acquario.

La giornata di martedì 21 novembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – È tempo di non lasciare nulla al caso. Sappiate che gran parte dei risultati dei vostri obiettivi dipenderanno dalle giuste decisioni che siete disposti a prendere. Non demoralizzatevi per quella storia d’amore che non ha avuto un lieto fine. Sappiate che presto troverete l’amore quando e dove meno ve lo aspettate.

Toro – Prendere le distanze sarà la vostra migliore strategia in questo periodo. Ricordate che potrebbe non essere sempre conveniente per voi esprimere apertamente ciò che sentite. In questo periodo l’amore sarà al centro della vostra attenzione. Una persona potrebbe apparire magicamente nella vostra vita, occupando un posto molto importante. Cercate di essere più responsabili con i vostri obblighi.

Gemelli – Crescete e smettete di pensare che siete il centro del mondo nelle relazioni, altrimenti potreste perdere amicizie essenziali nella vostra vita. Vivrete una giornata piena di buoni eventi emotivi. Non sprecateli e apritevi di più all’amore, godetevi ogni singolo attimo trascorso con la persona che vi piace tanto.

Cancro – Sfrutterete questo periodo per dedicarvi pienamente agli studi e ai viaggi di piacere che desideravate da tempo. Trovate la destinazione che più vi piace. Alcune sensazioni non del tutto definite potrebbero alterare la vostra relazione amorosa. Cercate di concentrarvi sui vostri sentimenti e su ciò che volete veramente.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 21 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo del 21 novembre, questa sarà una giornata un po’ complicata. Sarà meglio se agirete in maniera misurata e adempierete ai vostri impegni. In amore, siate chiari perché potrebbero sorgere situazioni confuse con la vostra anima gemella a causa di un malinteso.

Smettete di andare avanti e indietro con quei problemi che vi preoccupano.

Vergine – In questo periodo siete disposti a godervi la vita a ogni costo. Mettete il passato alle spalle e iniziate e vivere nel presente. Smettete di vedere i fantasmi dove non ce ne sono. Fate orecchi da mercante a tutti i commenti dannosi sulla vostra storia d’amore, sul vostro partner. Se avete qualche domanda, chiedeteglielo.

Bilancia – Preparatevi, perché una persona a voi vicina vi darà dei consigli molto saggi che potrete applicare nella vostra vita personale e potrete risolvere quel problema. In amore, avrete l’opportunità di incontrare la vostra anima gemella durante il viaggio che intendete fare. Lasciatevi incoraggiare dalle novità che potrebbero sorgere in questo periodo.

Scorpione – Se notate che le porte si stanno chiudendo, non disperatevi. Non annullatevi e intraprendete percorsi alternativi per raggiungere quell’obiettivo. Nel campo amoroso, vi sveglierete più intensi e magnetici del solito, conquisterete chi volete. Se incontrate qualcuno non giudicatelo a prima vista, ma cercate di conoscerlo bene.

Astrologia e oroscopo del giorno 21 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo la vostra personalità sognante vi spingerà a vedere ciò che in realtà non esiste. Dovete tenere i piedi per terra e vedere la pura realtà. In amore, non esitate e accettate una riunione con i vostri vecchi colleghi o compagni di scuola, questo incontro vi riempirà di gioia.

Organizzate al più presto un incontro per questa settimana.

Capricorno – In questo periodo la vostra mente sarà molto attiva, quindi, focalizzatevi su un qualcosa che vi gratifica. In questo periodo la fiamma della vostra relazione d’amore sarà rafforzata. Molti di quei vecchi progetti che avevate con il vostro partner sono tornati di nuovo nella vostra vita di coppia.

Acquario – Con questa Luna approfittate per chiarire vecchie confusioni che avevate nei vostri pensieri da molto tempo. Non permettete alle emozioni degli altri di interferire con la vostra intimità e boicottare i vostri sentimenti. Se avete domande, affrontate il vostro partner e chiedeteglielo.

Pesci – Secondo le previsioni astrologiche del 21 novembre sarà una giornata in cui vivete ogni momento con intensità, poiché avrete molta forza per superare gli ostacoli che si presenteranno inaspettatamente. In amore, non lasciatevi trasportare dalla prima impressione, potreste pentirvene in futuro. Siate coerenti nella scelta e non comportatevi in maniera infantile.