L'oroscopo di venerdì 3 novembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. È presente anche una classifica per individuare la posizione di ogni profilo in relazione agli altri.

La classifica secondo l'oroscopo di venerdì 3 novembre

Pesci (1° posto): vi troverete sulla cresta dell'onda. Sarete fieri di voi stessi e crederete ciecamente nella relazione di coppia. Elogerete il partner e la vostra vita insieme. Vi metterete alla ricerca di nuove esperienze da vivere.

Non vi spaventerete facilmente grazie al vostro sangue freddo e al coraggio dimostrato.

Cancro (2° posto): sarete pronti ad affrontare nuove sfide. Vi piacerà immergervi in avventure inaspettate e conoscere persone di tutti i tipi. Cercherete di espandere la vostra rete sociale e di mettere in evidenza alcuni aspetti della personalità. Il vostro fascino non passerà inosservato agli occhi di un individuo speciale.

Vergine (3° posto): sarete gentili nei confronti del partner, ma metterete al primo posto gli amici. Per voi saranno davvero speciali. Cercherete di dedicare loro la maggior parte del tempo, anche se eviterete di sottrarvi agli impegni lavorativi. In famiglia, regnerà la pace e l'armonia grazie a un approccio disteso.

Sagittario (4° posto): avrete bisogno di rassicurazioni. Gli amici non si tireranno indietro e anche la famiglia vi farà sentire tutto il suo amore. Non avvertirete solitudine. Al contrario, sarete fieri di essere circondati da persone così colme di affetto. Proverete a ricambiare in ogni modo possibile.

Ariete (5° posto): questa giornata sarà ricca di novità.

Il partner vi sorprenderà con la sua estrema dolcezza. Riceverete tante piccole attenzioni e potrebbe esserci anche una sorpresa per voi. Purtroppo, il lavoro vi toglierà del tempo da dedicare alla coppia, ma non potrete fare diversamente.

Capricorno (6° posto): vorrete eccellere nel vostro campo. Cercherete di essere i migliori sul lavoro e di raccogliere informazioni utili allo scopo.

Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non esagerare. Lo stress, infatti, potrebbe diventare difficile da controllare e da limitare.

Gemelli (7° posto): non sarete molto interessati alla vita di coppia. Per il momento, non andrete alla ricerca di un potenziale partner. Vi concentrerete sul lavoro, cercando di dare il massimo. Non mettetevi in competizione con i colleghi di lavoro, il clima potrebbe cambiare in peggio.

Leone (8° posto): vi sentirete un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le energie, ma non sarà il momento giusto per farlo. Sul posto di lavoro, infatti, avrete molte responsabilità. Dovrete adattarvi alle circostanze, cercando di trarre il meglio da tutto.

Il partner sarà rapito da altri problemi.

Toro (9° posto): davanti ad alcune situazioni non riuscirete a mantenere la calma. Questo comporterà alcune battute d'arresto che vi impediranno di raggiungere i vostri obiettivi. Sarà importante cambiare approccio, soprattutto sul posto di lavoro e nella vita di coppia. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Scorpione (10° posto): non riuscirete a nascondere la vostra delusione. Questo vi impedirà di vivere la giornata in modo spensierato. Al contrario, apparirete piuttosto nervosi e contrariati. Non sarà facile ritrovare il vostro vecchio equilibrio. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare la situazione.

Acquario (11° posto): il lavoro continuerà a crearvi qualche problema.

Purtroppo, dovrete lottare contro una situazione più grande di voi. Non vi piacerà affatto questo. Vacillerete e rischierete di farvi prendere dall'ansia. Gli amici e il partner, però, faranno di tutto per cercare di farvi stare meglio.

Bilancia (12° posto): finirete in fondo alla classifica. Purtroppo, per questa giornata, non potrete contare sul favore delle stelle. Vi sentirete un po' confusi dal punto di vista emozionale. Non saprete quale strada prendere e vi muoverete senza una direzione ben precisa. Accadrà lo stesso sul posto di lavoro.