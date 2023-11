I grandi passi si avvicinò il primo weekend del mese di novembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 3 novembre 2023 con le novità dei cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete stanco in amore

Ariete: in amore non vanno alimentate atteggiamenti polemici, attenzione a qualche fase di stanchezza che potrebbe farvi perdete la pazienza. Nel lavoro attenzione nelle discussioni in questa giornata.

Toro: per i sentimenti se una storia è in crisi attenzione a non agitare troppo le acque, sfruttate al meglio tutto quello che arriva.

Nel lavoro potrà arrivare una bella risposta ma sarà necessario trovare un equilibrio.

Gemelli: a livello sentimentale questo è stato un mese finora creativo per le storie, cercate per questo anche di fare pacecon qualcuno. Nel lavoro nuovi progetti che aiutano ma attenzione a non arrivare a sera stanchi.

Cancro: in amore Luna nel segno che invita a fare il punto della situazione, sfruttate al meglio tutto quello che arriva. A livello lavorativo giornata non esaltante, ma i vostri sforzi non saranno inutili.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore novembre potrà portare qualche dubbio in una storia anche se momentaneamente le cose vanno bene. Nel lavoro possibile stanchezza che potrebbe provocare qualche momento di agitazione.

Vergine: per i sentimenti sarà possibile ora rimettersi in gioco, in particolare in quelle storie nate da poco. Nel lavoro Giove favorisce progetti, fate le cose però con calma.

Bilancia: a livello amoroso questo è un mese che potrà aiutare se c'è stata una separazione, seconda parte della giornata però agitata. Nel lavoro sarete disponibile ai colloqui.

Scorpione: a livello sentimentale grande agitazione in questa fase, alcune situazioni non vi coinvolgono. A livello lavorativo se qualcosa non è andato a buon fine conviene essere comunque prudenti.

Sagittario: in amore i rapporti che hanno resistito alle difficoltà ora non hanno nulla da temere, siete in una fase di recupero.

Nel lavoro situazione favorevole per coloro che vogliono fare delle scelte importanti.

Capricorno: per i sentimenti giornata in cui bisognerà farsi scivolare le polemiche addosso, evitate polemiche. Nel lavoro alcune responsabilità per voi potrebbero avere un maggiore peso.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le nuove storie stentano a decollare, nel pomeriggio però le cose andranno meglio. Nel lavoro alcune situazioni inutili saranno da chiudere in poco tempo.

Pesci: in amore in queste ultime giornate Venere è in opposizione ed invita ad evitare screzi. Nel lavoro soluzioni migliori adesso, seguite sempre il vostro intuito.