Fra i tagli di capelli corti protagonisti del prossimo inverno 2023-2024 ci saranno lo shixie o il pixie cut. Inoltre saranno di tendenza anche varie tonalità, come il platinum pink o il rosso rame. .

I tagli di capelli più gettonati per l'inverno

I tagli corti sono ideali anche nella stagione invernale e possono essere portati in varie lunghezze diverse. Su di essi sono presenti frange, sfilature e scalature. Vanno "dimenticate" le capigliature troppo rigorose e di ispirazione maschile, infatti al giorno d'oggi le chiome corte di tendenza sono smussate al punto giusto e molto glamour.

Si tratta di hairstyle pratici e molto facili da portare.

Tra i tagli corti si può realizzare in particolare un bob che ricorda gli anni '90: esso è tagliato pari e va portato con la riga laterale o centrale. Questo styling può essere liscio o leggermente spettinato.

Il pixie cut ha invece la parte superiore molto più lunga, in modo che si possano avere molto più corpo e texture.

Anche su una chioma riccia è ideale un taglio corto. Quest'ultimo deve essere ben proporzionato per essere più facile da gestire. Sulla chioma in questione, la frangia può essere liscia, per creare un bel contrasto. Su dei capelli fini si può invece abbinare un taglio corto impreciso e destrutturato.

In questa lunga carrellata non può mancare il bixie, ossia una via di mezzo tra il pixie e il bob: la capigliatura in questione può essere portata mossa e un po' spettinata.

Infine lo shixie è una via di mezzo tra lo shag e il pixie: esso rappresenta la giusta ispirazione per chi non vuole un taglio troppo impostato.

Le varie tonalità

Anche scegliere una nuova tonalità è sempre molto importante. Fra le varie opzioni vi è quella di puntare sul Chocolate Salted Caramel, una sfumatura n grado di illuminare alla perfezione le varie lunghezze e regalare un effetto tridimensionale.

Il biondo icy è invece ideale per rendere il volto più luminoso, mentre il rosa pastello è un'alternativa glamour al biondo chiaro: tale tonalità in particolare può essere utilizzata sulle carnagioni chiare e fredde. Il platinum pink è la nuance più elegante in circolazione: questo colore può essere abbinato alle chiome corte e lunghe.

Un'altra tinta tornata prepotentemente di tendenza di recente è il glicine.

Mentre il rosso rame è forse la tonalità più gettonata e può essere utilizzata su ogni tipo di lunghezza. Per fare risaltare ulteriormente la sfumatura è perfetto uno styling mosso. Si può inoltre scegliere anche il colore nero e abbinarvi delle sfumature rosse.