L'Oroscopo di mercoledì 22 novembre ha in serbo tante novità sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale per tutti i segni astrologici. Si preannunciano in particolare dei cambiamenti per l'Acquario.

Ecco cosa prevede l'oroscopo per il 22 novembre 2023 e la classifica giornaliera.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 22 novembre

Toro (1° posto): esprimerete tutto il vostro romanticismo. Sarete dolci con il partner e lo inviterete a condividere il suo tempo con voi. Non vedrete l'ora di poter consumare una cena insieme, all'insegna della tenerezza e dell'affetto reciproco.

Sarà una giornata speciale.

Acquario (2° posto): finalmente ci sarà un cambiamento importante. Questa giornata porterà una ventata di aria fresca. Vi piacerà tenere aperte tutte le porte, con particolare attenzione verso la sfera emotiva. Non vi tirerete indietro davanti a determinate avance.

Gemelli (3° posto): sarete determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Lavorerete sodo per ottenere determinati risultati. Non vi farete scoraggiare da fattori esterni, ma continuerete sulla vostra strada. Non tornerete sui vostri passi perché sarete sicuri delle scelte fatte.

Vergine (4° posto): vorrete stare al centro dell'attenzione. Desidererete prendere la situazione in mano, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Sarà importante, per voi, avere una certa influenza. Inoltre, non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa.

Ariete (5° posto): potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione importante in ambito lavorativo. Preferirete non parlarne con nessuno perché, per il momento, vorrete essere gli unici a sapere la cosa.

Riflettere con impegno e attenzione.

Capricorno (6° posto): farete un po' fatica a dosare le energie. In alcuni momenti vi farete trasportare dall'entusiasmo mentre, in altri sarete decisamente più apatici. Nel complesso riuscirete a condurre una giornata normale, caratterizzata da soddisfazioni personali.

Cancro (7° posto): pretenderete molto dal partner e dalle persone care.

Non sopporterete eventuali ingiustizie o mancanze di rispetto. Questo vi porterà ad assumere un atteggiamento piuttosto rigido, caratterizzato da decisioni ferree e incontrovertibili.

Bilancia (8° posto): verserete in uno stato emotivo ancora altalenante. Sarete piuttosto confusi e farete fatica a prendere le decisioni giuste. L'oroscopo, per il momento, vi consiglia di non mettere troppa carne al fuoco e di occuparvi solo delle mansioni indispensabili.

Pesci (9° posto): non potrete fare a meno di coinvolgere gli amici nei vostri problemi. Gli parlerete degli ultimi avvenimenti, cercando di stimolare la loro empatia. Non tutti, però, saranno in grado di aiutarvi. Ci saranno persone che si tireranno indietro senza nemmeno provarci.

Leone (10° posto): sarete piuttosto cagionevoli. Avrete bisogno di prendervi cura della vostra salute. I malanni non mancheranno, ma con la giusta determinazione sarà tutto superabile. Bisognerà solo avere un approccio aperto e positivo. Le parole degli amici saranno di grande aiuto.

Sagittario (11° posto): ridurrete la vostra socialità ai minimi termini. Purtroppo, non avrete voglia di parlare con nessuno. Preferirete il silenzio alla confusione. Rifiuterete anche di ascoltare i consigli della famiglia e degli amici. Questo creerà in loro un certo disagio.

Scorpione (12° posto): sarete in attesa di un cambiamento. Purtroppo avrete la sensazione di trovarvi davanti a una situazione statica e poco gestibile. Il vostro atteggiamento, inoltre, non aiuterà gli altri a comprendervi meglio. Andrete incontro a un momento di stallo.