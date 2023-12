L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 gennaio 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In analisi è la settimana di partenza del mese di gennaio. In questa sede il focus è sulla seconda sestina dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 gennaio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. La prossima settimana, grazie alla Luna, la vita di coppia potrà giovarsi di un rinnovato vigore passionale.

Sarete più affettuosi e tranquilli con il vostro partner, tanto da risvegliare sensazioni di freschezza come se foste ancora agli esordi della vostra relazione, soprattutto per l'entusiasmo che metterete nel vostro legame. Per i single, la giornata vi vedrà irresistibili, affabili e comunicativi. Se siete interessati a qualcuno ma avete difficoltà a interagire, cercate di pianificare degli incontri faccia a faccia per migliorare la percezione che questa persona ha di voi. A volte, basterà una conversazione diretta per affrontare con determinazione gli argomenti che vi stanno a cuore. Sfruttate l'energia positiva del giorno a vostro vantaggio. Sul fronte lavorativo, sarà una settimana particolarmente significativa per il segno, specialmente se siete coinvolti in progetti o avete tra le mani un'opportunità vantaggiosa.

Con l'ausilio delle stelle, potreste realizzare grandi cose: partendo da semplici idee supererete le vostre aspettative.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

mercoledì 3 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 2, giovedì 4, domenica 7;

★★★★ lunedì 1° gennaio, venerdì 5, sabato 6.

♏ Scorpione: voto 9.

Si prospetta un periodo di netto miglioramento per molti di voi del segno. La situazione, in generale già positiva, raggiungerà livelli eccellenti grazie alla luminosa Luna nel segno. Da venerdì l'Astro d'Argento sarà in una eccellente posizione Astrale, pronta a dare massimo sostegno in amore, in famiglia e nelle amicizie.

Una combinazione meravigliosa! Realizzare quasi tutte le vostre ambizioni, sia professionali che personali: sarà un gioco da ragazzi! Le vostre capacità critiche e il senso logico saranno al massimo, offrendo particolare vantaggio soprattutto nelle professioni di natura intellettuale. Anche altre attività lavorative vedranno un buon andamento. Nel campo amoroso, una situazione ancora indefinita potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata per molti di voi, ma altrettanto piacevole. Sia che siate soddisfatti o poco appagati, vi sentirete comunque in ottima forma: sicuramente pronti per esplorare nuove emozioni.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

venerdì 5 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 3, sabato 6, domenica 7;

★★★★ martedì 2, giovedì 4;

★★★ lunedì 1° gennaio 2024.

♐ Sagittario: voto 8.

Il periodo in arrivo regalerà momenti straordinari da vivere in amore. In programma ritmi dolcemente coinvolgenti. Nell'ambito sentimentale, sarete l'espressione stessa della serenità e della tranquillità. Qualsiasi problema rimarrà al di fuori, escluso dalla vostra sfera, come se fosse bloccato dietro la porta d'ingresso. Se siete in una relazione appagante, questa fiorirà ancora di più e il vostro amore sboccerà come un fiore in primavera, portando con sé un senso di estasi fino ad ora sconosciuto: vi attende una settimana meravigliosa! Per i single, potrebbero iniziare storie emozionanti che prenderanno avvio in sordina ma con buone prospettive di crescita in tempi rapidi. Questa domenica si prospetta rigogliosa e pieno di gioia per via della presenza della Luna nel segno.

Nel corso della giornata, riceverete diverse piccole sorprese che solleveranno il vostro umore; l'entusiasmo sarà alle stelle! Sul fronte lavorativo, le configurazioni planetarie sembrano favorevoli. Avrete l'opportunità di ottenere delle soddisfazioni e prendervi delle rivincite.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

domenica 7 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 4, venerdì 5, sabato 6;

★★★★ mercoledì 3 gennaio;

★★★ martedì 2 gennaio;

★★ lunedì 1° gennaio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. La prossima settimana si prospetta come un periodo abbastanza tranquillo, dedicato principalmente alle solite attività, senza affrettarsi troppo nell'assumere nuovi impegni.

Potrebbe esserci qualche piccola sfumatura di malinconia o un leggero calo d'umore nei confronti di amici o colleghi. Alcune persone intorno a voi potrebbero essere entusiaste per cambiamenti imminenti, ma forse non avvertirete la stessa intensità di emozioni. Per quanto riguarda i sentimenti, sarete spontanei, socievoli e affabili, aprendo così la porta a un possibile nuovo rapporto. Tuttavia, sarà necessario del tempo per capire se si tratta di vero amore. Nel mondo lavorativo, mostrando determinazione e supportandovi con una logica solida, potrete raggiungere importanti traguardi. Evitate di farvi bloccare dall'ansia e dall'insicurezza, mantenendo il vostro slancio e la vostra determinazione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 1, mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 (Marte in Capricorno), domenica 7;

★★★ venerdì 5 gennaio;

★★ sabato 6 gennaio.

♒ Acquario: voto 6. La prima settimana del 2024 si preannuncia tranquilla e relativamente agevole da gestire. Per voi, cari nativi, l'amore potrebbe richiedere un po' più di impegno del solito, una sfida che vorreste evitare. Tuttavia, l'orizzonte astrale indica la possibilità di aspirare a traguardi elevati, indipendentemente dalle vostre aspirazioni. Non saranno molte le stelle a favore, ma abbastanza da rendere sopportabile il periodo. Con il vostro partner, vi sentirete soddisfatti di un legame profondo e pienamente corrisposti.

Per i single, si preannuncia tanta buona dinamicità e intraprendenza al punto giusto. Emozioni e sensazioni potrebbero portare a importanti sviluppi positivi. Tuttavia, non trascurate le vostre responsabilità familiari e il benessere personale, poiché troverete serenità e felicità insieme alle persone a cui volete bene. Nel contesto lavorativo, le vostre energie saranno sorprendentemente buone, quindi sfruttatele al massimo. Gradualmente arriveranno i risultati tanto attesi, desiderati da tempo.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 1, domenica 7;

★★★★ martedì 2, venerdì 5, sabato 6;

★★★ giovedì 4 gennaio;

★★ mercoledì 3 gennaio 2024.

♓ Pesci: voto 6. Nei prossimi sette giorni, apparentemente, avrete una settimana incentrata sul riposo: vi limiterete a svolgere le attività indispensabili e godrete di un po' di ozio.

Tuttavia, potrebbe succedere che non siate particolarmente propensi alla conversazione e, in modo insolito, vi disinteresserete di ciò che vi circonda. Nell'ambito sentimentale, tutto sembrerà fluire naturalmente, con ogni elemento che trova il proprio posto senza sforzo. L'armoniosa influenza delle stelle vi predisporrà al dialogo con il vostro partner. Per i single, Sole, Marte e Venere vi forniranno una maggiore fiducia in voi stessi, oltre ad agevolare ogni vostra iniziativa. Non mancheranno occasioni di divertimento: gli incontri con gli amici saranno favoriti, quindi esplorate nuovi ambienti dove potreste trovare soluzioni pratiche per questioni in sospeso. Sul fronte lavorativo, la situazione si rivelerà persino stimolante: i più giovani potrebbero ricevere proposte concrete, mentre iniziative interessanti coinvolgeranno diversi di voi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: