L'oroscopo dal 1° al 7 gennaio vede il pianeta Marte spostarsi nel segno del Capricorno, che dimostrerà impegno e volontà sul lavoro, mentre Mercurio e Venere regaleranno al Sagittario amore e successi professionali. Il Leone inizierà il nuovo anno con il piede giusto, mentre possono esserci dissapori in amore per i Gemelli.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: la prima settimana dell'anno si rivelerà scoppiettante. Con il sostegno di Venere e Mercurio in trigono, godrete di una relazione equilibrata e piacevole. Sarete sempre in grado di fare la cosa giusta per il vostro rapporto e per la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete particolarmente energici, ciò nonostante avrete sempre un'idea chiara di cosa fare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'Oroscopo della settimana prossima. Venere non vi darà più fastidio, e la Luna in Vergine fino a martedì vi aiuterà a rendere migliore il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarete più attivi grazie a Marte in trigono. A volte potreste avere bisogno di alcune indicazioni, ciò nonostante sarete in grado di fare buone cose in questo periodo. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere in opposizione dal segno del Sagittario, potrebbero esserci alcuni dissapori all'interno del vostro rapporto. La Luna in trigono vi aiuterà ad ammortizzare questo periodo cupo, ciò nonostante è chiaro che ci saranno alcuni aspetti da risolvere con la vostra fiamma.

Nel lavoro attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Con Mercurio opposto, potreste prendere scelte sbagliate. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Non sarà un periodo perfetto per voi e il partner, soprattutto considerato la Luna in quadratura tra mercoledì e sabato, ciò nonostante dimostrerete impegno e maturità nel voler vivere un rapporto sereno.

Nel lavoro Marte in opposizione potrebbe stancarvi velocemente. Attenzione a non lavorare su più progetti allo stesso tempo. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una settimana eccellente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete del sostegno di stelle come Venere e Mercurio, oltre alla Luna in sestile. In amore ci sarà stabilità e buone emozioni tra voi e il partner, utili per rinforzare il vostro legame.

Nel lavoro alcune cose potrebbero finalmente cambiare a vostro favore. Potreste avere buone occasioni di crescita che non andranno sottovalutate. Voto - 9️⃣

Vergine: prima settimana dell'anno nel complesso buona voi grazie alla Luna in buon aspetto. Ricordatevi però che Venere sarà in quadratura, e non sempre potreste incontrare il consenso del partner. In ambito lavorativo Marte porterà entusiasmo in voi. Sarà possibile portare avanti i vostri progetti con forza e volontà, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Bilancia: potrete contare su una splendida Luna in congiunzione. Insieme a Venere in sestile, il rapporto con il partner si rivelerà splendente, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In ambito professionale Mercurio sarà dalla vostra parte. Alcuni progetti saranno facili da portare avanti grazie a una buona organizzazione, risparmiando tempo ed energie che Marte in quadratura si prenderà. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva. Anche se Venere non sarà più al vostro fianco, tra voi e il partner ci sarà una piacevole sintonia, che vi permetterà di vivere un rapporto sereno. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie, che in questo periodo si riveleranno preziose per portare avanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: inizio dell'anno grandioso grazie a Venere e Mercurio in congiunzione. La Luna sarà inoltre favorevole a partire a mercoledì, e vi permetterà di vivere un rapporto intenso di emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro avrete tanti buoni propositi, e con questo cielo favorevole cercherete di realizzarli tutti. Voto - 9️⃣

Capricorno: l'arrivo di Marte nel vostro segno vi permetterà di compensare la mancanza di Mercurio retrogrado. Sul fronte professionale dunque sarete nelle condizioni giuste per gestire bene i vostri progetti ancora una volta e iniziare bene l'anno. In ambito amoroso non sarà il periodo migliore per cercare sintonia con il partner considerato la Luna in quadratura. Di contro sarà solo un periodo passeggero. Sarete infatti in grado di riprendervi velocemente. Voto - 7️⃣

Acquario: potrete contare su un buon equilibrio. Riuscirete a godervi questo periodo con serenità insieme alla persona che amate, soprattutto i nati nella prima decade.

Nel lavoro Mercurio in sestile vi permetterà di avere una visione più chiara dei vostri progetti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: non sarà un buon inizio dell'anno considerato che Venere, Mercurio e la Luna saranno in cattivo aspetto. In particolare faticherete molto a entrare in sintonia con la persona che amate. Nel lavoro avrete alcuni imprevisti da superare per cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Dovrete avere molta pazienza, ma soprattutto, giocare bene le vostre carte. Voto - 6️⃣