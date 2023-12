L'oroscopo della giornata di domenica 10 dicembre prevede un Gemelli più istintivo al lavoro, mentre Pesci sarà in grado di fare chiarezza nella propria vita sentimentale. Qualche imprevisto di troppo potrebbe rallentare i Cancro, mentre Marte aiuterà i Leone a reagire a questo periodo impegnativo.

Oroscopo 10 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà bene. Questa domenica sarà rilassante grazie anche a un cielo sgombro di nubi. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di ritrovare la giusta strada, considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che non sarà più al centro dell'attenzione. Con la Luna e Venere in opposizione faticherete a vedere il buono all'interno del vostro rapporto, forse perché siete distratti da qualcos'altro. Se siete single in questo periodo vi prenderete più cura di voi stessi. Nel lavoro avrete un buon fiuto per gli affari grazie a Mercurio, centrando spesso ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: agirete più d'istinto in campo professionale. Siete alla ricerca di progetti stimolanti, ma soprattutto proficui, ma agire d'istinto non sempre potrebbe portare a buoni risultati. In amore ci sarà un discreto equilibrio all'interno del vostro rapporto. I consigli del partner si riveleranno spesso preziosi.

Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di domenica coinvolgente in campo sentimentale. Il rapporto con il partner si rivelerà magico grazie a una splendida Luna accompagnata da Venere in trigono. Se siete single nuove conoscenze potrebbero assumere un ruolo più centrale all'interno della vostra vita. In campo professionale potreste non essere sempre sicuri delle vostre scelte, in ogni caso cercherete sempre di metterci tutto il vostro impegno in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà una domenica difficile in amore. In questo periodo faticherete molto a trovare nuovi stimoli per il vostro rapporto, che sembra non avere più una direzione. Nel lavoro Marte vi aiuterà a reagire a questo periodo impegnativo, aiutando a gestire alcuni progetti che non stanno procedendo come volete. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva.

Con la Luna e Venere in buon aspetto sarà più facile vivere un rapporto romantico e carismatico, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro potrete contare su Giove e Mercurio in buon aspetto per costruire una giornata proficua. Attenzione solo a Marte in quadratura che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo stabile sul fronte amoroso. Con il partner ci sarà una splendida intesa. Questo cielo, anche se poco influente, vi metterà nelle giuste condizioni per vivere bei momenti insieme. Nel lavoro mantenete la calma, con Mercurio contrario non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo. Luna e Venere riempiranno la vostra vita di entusiasmo e bei momenti, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale dimostrerete tutto il vostro talento grazie a Mercurio. Saturno vi darà risorse a sufficienza per mettere insieme ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile. Godetevi questo periodo in famiglia e con la persona che amate, celebrando l'ottimo rapporto che siete riusciti a costruire con la vostra fiamma. In campo professionale Marte vi spingerà a fare di più e a dimostrare che siete adatti al ruolo che coprite. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una domenica interessante per la vostra relazione sentimentale. Con il partner ci sarà una splendida intesa grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il periodo festivo inoltre contribuirà a rendere il tutto più movimentato e piacevole.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, mentre Giove vi darà un pizzico di fortuna. Avrete tutto ciò che serve per centrare importanti successi. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana si concluderà in modo complicato. Con il partner ci saranno di mezzo la Luna e Venere, che vi metteranno in difficoltà in questo periodo. In ambito professionale avrete bisogno di cambiare approccio per gestire in modo migliore alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di fare chiarezza all'interno della vostra vita sentimentale, e cercare di costruire un bel rapporto insieme alla persona che amate. In ambito professionale Marte potrebbe togliervi energie, ma con Mercurio e Giove favorevoli avrete una tabella di marcia ben chiara, utile per portare avanti in modo efficiente i vostri progetti. Voto - 8️⃣