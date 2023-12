L'oroscopo della giornata di giovedì 14 dicembre prevede una Luna nuova sorgere nel segno del Capricorno, che dimostrerà buone emozioni nei confronti del partner, mentre la determinazione dei nativi Toro sarà forte in questo periodo. Bilancia non dovrà correre troppo in amore, mentre Cancro potrebbe avere qualche perplessità con i propri progetti.

Previsioni oroscopo 14 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: la Luna in quadratura dal segno del Capricorno potrebbe rendervi un po’ scontrosi nei confronti del partner. Dovrete fare attenzione a non pretendere troppo dal vostro rapporto, soprattutto perché non sempre potreste avere valide motivazioni.

In campo professionale non perdetevi in inutili discussioni o dettagli, e siate ben concentrati sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale migliore dal punto di vista sentimentale secondo l'Oroscopo di giovedì. Il sostegno della Luna si rivelerà prezioso in questo periodo per cercare di comprendere cosa non va nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, mentre Giove in congiunzione porterà un pizzico di fortuna. La vostra determinazione infine farà il resto. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di giovedì in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo sarà meno influente, e riuscirete ad essere più concentrati verso la persona che amate.

Sul fronte professionale non sarà il periodo più soddisfacente dell'anno. Non per questo però vi arrenderete, anzi. Continuerete a fare del vostro meglio, nonostante tutto. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo in questo periodo a causa della Luna in opposizione. Certo, Venere sarà in buon aspetto, ciò nonostante dovrete prestare maggiore attenzione a quello che potreste dire o fare.

In ambito lavorativo Mercurio in opposizione rallenterà il progredire dei vostri progetti. A volte ci saranno delle difficoltà o perplessità, e forse un aiuto da parte di un collega potrebbe farvi comodo. Voto - 6️⃣

Leone: non un cielo particolarmente entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con Venere in opposizione faticherete a tenere nascosto il vostro malessere nei confronti della vostra fiamma.

In ambito lavorativo non sarete particolarmente concentrati, probabilmente a causa di alcuni pensieri che proprio non riuscite a mettere da parte anche solo per un attimo. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un giovedì promettente in campo sentimentale. Sarete aiutati dalla Luna e da Venere in questa giornata e, single oppure no, avrete buone occasioni per rendere più interessante il rapporto con la vostra fiamma. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, e in grado di fare importanti passi avanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura in questo periodo. Single oppure no, sarà importante non correre troppo in amore, e non causare spiacevoli incomprensioni con la vostra fiamma.

In campo professionale attenzione a non lavorare su più mansioni contemporaneamente. Con Mercurio in quadratura potreste non essere in grado di gestire tutto al meglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima grazie a Venere in congiunzione. La Luna in sestile inoltre renderà il vostro rapporto più interessante e romantico, soprattutto per voi nati nella prima decade. In campo professionale avrete buone risorse a disposizione per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di giovedì stabile per voi nativi del segno. Godrete di una relazione stabile, fatta di momenti maturi e romantici. In ambito lavorativo porterete avanti le vostre mansioni con una certa convinzione e impegno.

Tutto sembra andare bene in questo periodo, e ve ne accorgerete dai risultati che otterrete. Voto - 8️⃣

Capricorno: una magnifica Luna nuova si troverà nel vostro segno zodiacale in questa giornata di giovedì. Venere in sestile porterà una buona dose di romanticismo all'interno del vostro rapporto. Anche voi single dedicherete più attenzioni alla vostra fiamma. In ambito lavorativo sarà possibile fare importanti passi avanti in questo periodo grazie a stelle favorevoli come Mercurio e Giove. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà una giornata particolarmente entusiasmante per parlare di sentimenti considerato Venere in quadratura. Il vostro umore non sarà dei migliori, ciò nonostante cercherete di pesare il meno possibile per la vostra anima gemella.

Nel lavoro ci potrebbe essere qualche ostacolo nella realizzazione dei vostri progetti a causa di Giove in quadratura. In ogni caso, cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in sestile dal segno del Capricorno vi permetterà di essere più aperti nei confronti del partner. L'aiuto di Venere in trigono poi vi aiuterà a recuperare intesa e godere di un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto produttivi grazie a Mercurio. Giove in sestile poi porterà un po’ di fortuna nei vostri progetti. Voto - 8️⃣