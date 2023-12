L'oroscopo della giornata di lunedì 18 dicembre prevede un Pesci particolarmente attaccato alle emozioni e ai sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Gemelli faticherà a trovare la giusta intesa con il partner. Alcuni progetti potrebbero richiedere più tempo ai nativi Cancro, mentre Vergine dovrà saper gestire bene le proprie risorse a disposizione.

Previsioni oroscopo lunedì 18 dicembre 2023 segno per segno: Ariete stabile

Ariete: godrete di un cielo tutto sommato stabile in questa giornata di lunedì. Non ci saranno stelle a influenzare negativamente il vostro rapporto, che andrà avanti esclusivamente grazie al vostro modo di amare il partner.

In ambito lavorativo alcuni progetti saranno ancora bloccati a causa di Mercurio, ciò nonostante la situazione potrebbe cambiare presto. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve rialzo all'inizio di questa settimana grazie alla Luna in sestile. Dimostrerete maggiore maturità nei confronti del partner, ciò nonostante con Venere contraria avrete ancora molto da fare per recuperare terreno. In campo professionale sarete produttivi e con idee sempre interessanti da trasformare in realtà grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di lunedì difficile sul fronte amoroso. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner. Sarà importante ammettere le vostre responsabilità quando necessario, ma soprattutto, non prendere le distanze dalla persona che amate.

In campo professionale i vostri progetti andranno avanti a rilento, un po’ per il periodo, un po’ perché non siete nelle condizioni migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: con la Luna e Venere in buon aspetto sarà possibile vivere una giornata entusiasmante insieme alla persona che amate. Anche voi single sarete più espansivi, con la voglia di costruire nuovi legami da coltivare nel tempo.

In ambito lavorativo potrebbe essere necessario più tempo per concludere alcune mansioni. L'importante è riuscire a fare un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna non sarà più in opposizione in questa giornata di lunedì, ciò nonostante avrete ancora Venere in quadratura. Sarà un periodo problematico per voi, soprattutto in amore, dove faticherete a trovare la giusta intesa con la persona che amate a causa di alcune discussioni che non riuscite a risolvere.

In ambito lavorativo sarà necessario trovare qualcosa che possa darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Vergine: non una giornata eccellente per voi a causa della Luna in opposizione. Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante dovrete essere in grado di moderare il vostro atteggiamento. Sul fronte professionale dovrete essere in grado di gestire le risorse che avrete a disposizione e cercare di portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale gradevole sul fronte amoroso in questa giornata di lunedì. Single oppure no, sarà un bel periodo per trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate, e godere di momenti piacevoli insieme. In ambito lavorativo sarete ancora messi in difficoltà da Mercurio in quadratura.

Non sempre i vostri progetti potrebbero andare per il verso giusto. Attenzione dunque alle scelte che prenderete. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo per voi del segno. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto sarà il momento ideale per concentrarsi al meglio sul rapporto con la vostra fiamma e riuscire a portarlo a un livello superiore. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura potrebbe rallentare la vostra ascesa in campo amoroso. Non attraverserete un periodo di crisi, ciò nonostante dovrete essere più pazienti e comprensivi nei confronti della persona che amate.

In campo professionale potrete contare sulla posizione favorevole di Marte per riuscire a mettere insieme progetti di buona fattura. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in ottimo equilibrio per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso sarà possibile godere di una relazione stabile e appagante, fatta di momenti di romanticismo e maturità. In campo professionale sarete sicuri delle vostre scelte grazie a Mercurio, e in grado di gestire magistralmente le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo poco splendente in campo amoroso a causa di Venere in quadratura. Il vostro rapporto non sarà particolarmente romantico, ciò nonostante cercherete di portare maturità nel vostro rapporto, dimostrando interesse verso il partner in modo diverso dal solito.

Nel lavoro sarà più una giornata di routine per voi, ragion per cui non aspettatevi risultati stravolgenti. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi renderà più espansivi in questa giornata di lunedì. Single oppure no, sarà possibile godere di momenti davvero piacevoli insieme alla vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire in modo ottimale le vostre mansioni, senza commettere sbavature. Voto - 8️⃣