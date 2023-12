L'Oroscopo della giornata di martedì 12 dicembre prevede un Capricorno più premuroso in amore mentre Urano terrà sull'attenti i nativi Toro. Scorpione si mostrerà capace di diverse tenerezze grazie a Venere, mentre Gemelli potrebbe essere un po’ troppo ansioso.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 12 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 12 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: questo martedì si rivelerà piacevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Potrebbe rivelarsi una giornata ricca d'amore grazie alla vostra dolcezza e premura nei confronti della persona che amate.

In campo professionale dovrete avere più fiducia nelle vostre capacità. In questo modo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vi terrà sull’attenti in campo professionale. Urano e Mercurio vi permetteranno di portare avanti i vostri progetti e ambire a raggiungere importanti risultati. Per quanto riguarda i sentimenti non sarà una situazione splendida per il vostro rapporto a causa di Venere. Dovrete avere pazienza e mettere da parte il romanticismo più sfrenato per comprendere i desideri del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo sottotono per voi secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La Luna in opposizione potrebbe arrecare ansia nella vostra vita e portarvi a prendere decisioni che potrebbero complicare il rapporto con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro vi piacerebbe potervi misurare con progetti più adatti a voi. In questo momento però, dovrete accontentarvi di qualcosa di più modesto. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di martedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Venere illuminerà il vostro rapporto, regalandovi splendidi momenti insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul fronte professionale dimostrerete impegno, ma con Mercurio in opposizione non sempre i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in Sagittario vi darà una mano con la vostra relazione sentimentale in questa giornata di martedì. Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante sarà possibile cercare il dialogo con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarà un momento proficuo per voi, sarà necessario cercare di massimizzare il risultato. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà la giornata più adatta per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato da Venere, ma con la Luna in quadratura potreste incappare in possibili malintesi un po’ fastidiosi. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a prendere buone decisioni, ma attenzione a non pretendere troppo da voi considerato Marte in quadratura. Voto - 6️⃣

Bilancia: saprete essere decisamente pungenti in amore quando volete, rendendovi a tratti davvero romantici nei confronti del partner. Se siete single sarà possibile esplorare nuovi orizzonti, e provare a rendere più interessante la vostra vita amorosa.

Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in quadratura potrebbe portare dei dubbi sullo svolgimento dei vostri progetti. Se necessario, fermatevi un momento per fare chiarezza. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale riempirà la vostra relazione di coppia di dolcezze, con momenti teneri tutti da vivere. Se siete single approfondire un legame recentemente creato potrebbe risultare interessante per voi. In campo professionale sarete abili in quel che fate grazie a Mercurio. Saturno inoltre porterà risorse sufficienti per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima. Il rapporto con il partner sarà regolato da una bella Luna in congiunzione.

Dimostrerete maturità e buoni sentimenti nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In campo professionale sarà un periodo produttivo, ma anche impegnativo. Vi darete da fare grazie a Marte, ciò nonostante non abbiate troppa fretta. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi permetterà di essere particolarmente premurosi nei confronti del partner grazie a Venere in sestile dal segno dello Scorpione. Se siete single studierete a fondo una nuova conoscenza che non esce dalla vostra mente. Sul fronte professionale occupatevi fin da subito dell'organizzazione dei vostri progetti. Grazie a Mercurio infatti, avrete le idee chiare fin da subito su come portare avanti i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione tra loro. Se avete trovato una persona importante nella vostra vita, questo periodo sarà importante per capire quanto possa influenzarvi. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie. Vi darete da fare in questa giornata, ma attenzione a non essere troppo impulsivi. Voto - 7️⃣

Pesci: prendetevi più cura di voi stessi in questa giornata di martedì. La Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe causare qualche incomprensione con il partner, per cui prendetevi qualche momento per riflettere sulla vostra situazione. Per quanto riguarda il lavoro sarà un buon momento per fare progressi con i vostri progetti ed essere un passo più vicini al vostro successo. Voto - 7️⃣