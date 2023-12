L'oroscopo della giornata di domenica 31 dicembre prevede un Sagittario vivace in campo amoroso, desideroso di concludere al meglio l'anno insieme alle persone che ama, mentre Acquario sarà più premuroso. Gemelli non dovrà eccedere in amore, mentre alcune sorprese attendono i nativi Scorpione. Ecco nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 31 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 31 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana e dell'anno positiva per voi nativi del segno. Venere in trigono porterà buoni propositi in voi, con quella voglia di rendere più interessante il rapporto con la persona che amate in vista del nuovo anno.

Nel lavoro sarà una giornata leggera, ma non per questo non sarà produttiva. Voto - 9️⃣

Toro: l'astro argenteo si sposterà in una posizione più comoda per voi, in tempo per concludere bene l'anno. Single oppure no, mettete in mostra le vostre più genuine emozioni. In campo professionale sarà una giornata leggera per voi, e sarà possibile prendersi qualche momento di distrazione. Voto - 8️⃣

Gemelli: ultima domenica di dicembre complicata per quanto riguarda i sentimenti. Chiudere bene quest'anno non sarà semplice considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro avrete nuovi progetti in mente, ma non sarà questo il momento di applicarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

La Luna vi darà una mano a rendere più interessante il vostro rapporto con il partner. Anche voi single sarete più socievoli. In ambito lavorativo sarà meglio concludere alcuni progetti in questo periodo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale eccellente per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una splendida Venere in congiunzione, che alimenterà il vostro rapporto di buone emozioni e speranze.

In ambito lavorativo sarete aiutati da Mercurio e Marte per concludere gli ultimi progetti per quest'anno. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di domenica nel complesso serena per voi nativi del segno grazie alla Luna che passerà nel vostro cielo. Anche se Venere sarà in quadratura, il vostro rapporto non sarà così male in questo momento e potrete chiudere bene l'anno.

Nel lavoro dovrete aspettare ancora un po’ prima di buttarvi in progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo appagante sul fronte amoroso grazie alla posizione favorevole di Venere. Secondo l'oroscopo, rapporto con il partner si rivelerà davvero piacevole, e sarete in grado di trascorrere momenti di serenità. Sul fronte professionale alcuni affari potrebbero finalmente concretizzarsi e non potrete che essere soddisfatti. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una domenica migliore per voi nativi del segno. La Luna si troverà in una posizione migliore per voi, e sarà possibile godere di una relazione sana, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro dovrete solo dare gli ultimi ritocchi ai vostri progetti e poi potrete concentrarvi su altro.

Voto - 8️⃣

Sagittario: ultima giornata dell'anno vivace sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in congiunzione accenderà il vostro entusiasmo, e il vostro rapporto si rivelerà davvero ottimo. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo stabile in questa giornata di domenica per voi nativi del segno. In amore arriverà la Luna a favorire il vostro rapporto, regalandovi momenti di allegria e serenità. Nel lavoro non ci saranno grandi novità attualmente, ciò nonostante riuscirete a svolgere bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete più premurosi nei confronti del partner in quest'ultima giornata di dicembre.

Single oppure no, la Luna si allontanerà da questa posizione scomoda per voi, lasciando spazio a Venere in sestile. Sarà possibile dunque godere di momenti appaganti. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, e abili nel dimostrare le vostre competenze. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco godibile considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. Il vostro atteggiamento non sarà sempre così affettivo nei confronti del partner. In ogni caso, cercherete di fare del vostro meglio per trascorrere momenti di serenità. Nel lavoro non sarà il periodo migliore per concentrarsi su progetti più ambiziosi. Per questo dovrete avere pazienza e aspettare l'anno che verrà. Voto - 7️⃣