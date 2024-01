L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 gennaio 2024 vede il pianeta Mercurio spostarsi nuovamente nel segno del Capricorno, che quindi ripartirà alla grande in ambito lavorativo, mentre la vita sentimentale dei nati del Leone crescerà in modo positivo. Intanto il Toro avrà più risorse da dedicare ai propri progetti, mentre i Gemelli saranno in grado di lavorare a mente serena.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana vedrà il pianeta Mercurio tornare di nuovo in quadratura. Avrete ancora un po’ di tempo per concludere i vostri progetti, ciò nonostante il lavoro potrebbe risentirne in questo periodo, e alcune mansioni potrebbero prendere una forma differente da quella che pensavate.

Sul fronte amoroso sarà un buon periodo per voi e il partner grazie a Venere in trigono. Le giornate di lunedì e martedì saranno le più floride per il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Toro: avrete buone risorse da dedicare ai vostri progetti in questa parte iniziale dell'anno, merito di Marte in trigono. Secondo l'Oroscopo della prossima settimana arriverà anche il pianeta Mercurio a mettervi a vostro agio in quel che fate e aiutarvi a ottimizzare il vostro impiego. In amore questo cielo sarà più clemente con voi. Il rapporto con il partner lentamente migliorerà, ma attenzione a non correre troppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: Mercurio in opposizione dal segno del Sagittario durerà ancora per poco. Questa situazione di stallo lentamente si sbloccherà.

Non sarete ancora tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante qualcosa potrebbe iniziare a muoversi a vostro favore. In amore Venere in opposizione potrebbe mettervi a disagio. Non sempre i vostri sentimenti saranno ben compresi dalla persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: vita sentimentale nel complesso stabile. Al netto di alcune giornate dove la Luna sarà sfavorevole, come mercoledì e giovedì, tra voi e il partner ci saranno ancora bei momenti nonostante Venere non sia più in trigono.

In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi. Con Marte, e presto Mercurio in opposizione, alcuni progetti potrebbero non andare per il meglio. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una settimana di cambiamenti sul fronte professionale. Anche se i vostri progetti non sempre procederanno in modo lineare, riuscirete a cavarvela abbastanza bene, con risultati tutto sommato discreti.

Sul fronte amoroso Venere in trigono alimenterà il vostro rapporto, e non mancheranno momenti di crescita per voi e il partner. Voto - 8️⃣

Vergine: il lavoro vi darà importanti soddisfazioni nel prossimo periodo. Marte e Giove porteranno energie e un po’ di fortuna. Mercurio inoltre tornerà nel vostro cielo a partire da domenica, e vi aiuterà ad essere più razionali e precisi. In amore invece ci sarà Venere in cattivo aspetto. La Luna vi darà una mano tra mercoledì e giovedì, ciò nonostante non sarete sempre in perfetta sintonia con il partner. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale piacevole in questa settimana di gennaio. Tra voi e il partner ci sarà una maggiore sintonia grazie a Venere in sestile.

Se siete single a breve delle nuove emozioni possono accendere la vostra vita quotidiana. Nel lavoro potreste attraversare un periodo di stallo. Potreste infatti non essere sicuri delle scelte che farete. Voto - 7️⃣

Scorpione: anche se Venere non sarà più dalla vostra parte, questo periodo dell'anno si rivelerà comunque piacevole sul fronte sentimentale. Avrete ancora buone opportunità per fare breccia nel cuore della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio sarà presto favorevole, e con Marte in sestile sarete in grado di mettere insieme interessanti progetti professionali. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio allontanarsi dal vostro cielo.

Riuscirete ancora a esprimere bene il vostro potenziale, ciò nonostante dovrete faticare un po’ di più. In amore ci sarà una splendida intesa con la persona che amate grazie a Venere in congiunzione. Anche la Luna vi darà una mano ad aggiungere un po’ di pepe alla vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Mercurio tornerà ad agire a vostro favore. I vostri progetti professionali prenderanno la giusta direzione, ottenendo risultati davvero soddisfacenti. In amore potrete contare sulla Luna favorevole per vivere un rapporto più movimentato e maturo, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: il rapporto con il partner sarà piuttosto soddisfacente in questo periodo grazie a Venere in sestile.

Sarete davvero calorosi con la persona che amate e in grado di dare vita a un rapporto davvero piacevole. In ambito lavorativo avrete abbastanza cura dei vostri progetti, e riuscirete a raggiungere discreti risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale discreto in questa settimana. La posizione sfavorevole di Mercurio durerà ancora per poco, e presto riuscirete ad avere una visione più chiara dei vostri progetti. In amore Venere sarà in quadratura, e non sempre il rapporto con la persona che amate potrebbe darvi delle soddisfazioni. Voto - 6️⃣