L'oroscopo di domani 19 gennaio si forma sotto la Luna in Toro, che in automatico spinge i nati di questo segno al primo posto in classifica. Si prospetta una giornata complicata per lo Scorpione, soprattutto in amore. I nati del Cancro risultano in miglioramento, in particolar modo dopo il recente vissuto.

Previsioni astrali di venerdì 19 gennaio: gli ultimi classificati

12° Vergine - Giornata particolare. Se vi sentite un po' annoiati e insoddisfatti, cercate di fare qualcosa di nuovo, come un'attività o un viaggio. Opportunità nel lavoro potrebbero permettervi di imparare qualcosa di nuovo o di ampliare le vostre conoscenze professionali.

Anche se vi sentite in pace con voi stessi, è meglio riposare di tanto in tanto. Se non siete sicuri di quello che provate e desiderate fare, allora prendetevi del tempo per riflettere.

11° Leone - Venerdì ideale per fare nuove conoscenze. Se siete single, potreste incontrare la persona che vi piace. Se siete in coppia, il rapporto risulta in ottima forma, nonostante qualche incomprensione. Lavorate a un vostro nuovo progetto con costanza e pazienza, soli così potreste ottenere dei risultati. Se ultimamente vi sentite stanchi, magari faticate ad alzarvi dal letto al mattino, non preoccupatevi perché potrebbe dipendere dalla stagione o dagli strascichi di un recente malessere.

10° Scorpione - Giornata complicata per l'amore.

Se siete single, potreste sentirvi un po' vulnerabili e insicuri. Se siete in coppia, potreste avere delle discussioni con il vostro partner. Cerca di mantenere la calma. Chi lavora o studia dovrà cercare di incrementare la propria concentrazione. Desiderare ottenere l'approvazione da un capo o magari un aumento della busta paga.

Non fate le ore piccole davanti agli schermi.

9° Ariete - Giornata così così per i sentimenti. I cuori solitari non sembrano aver voglia di conoscere gente, anzi preferirebbero rimanere a casa a guardare la tv. Se siete in coppia, invece, il rapporto sembra in crisi a causa della noia. Delle opportunità nel lavoro potrebbero portare a una crescita di carriera o a un aumento di stipendio.

Se non lavorate, dovreste cercare un hobby redditizio o che vi invogli a svegliarvi con più entusiasmo la mattina. Ritrovate energia e forma, soprattutto se di recente siete stati poco bene. Se ancora vi sentite un po' giù, fate attività fisica e trascorrete del tempo nella natura.

I segni zodiacali nel limbo

8° Bilancia - Venerdì ideale per stare con le persone che vi stanno a cuore e per riaccendere la fiamma dell'amore. I cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno di interessante, magari in un negozio o all'ufficio postale/banca. Ritardi, rallentamenti: portate pazienza.

7° Pesci - Giornata un po' particolare per l'amore. Se siete single, potreste sentirvi un po' incerti ma date tempo al tempo e se sono rose fioriranno.

Se siete in una relazione, invece, potreste avere delle discussioni con il vostro partner ma cercate di non recriminare troppo: bisogna trovare dei punti d'incontro. State lavorando a un progetto che potrebbe svoltarvi la carriera. Gli intoppi capitano, ma non dovete lasciarvi abbattere. Idratatevi con frequenza e mangiate cibi di stagione.

6° Sagittario - Venerdì ideale per stringere nuove amicizie che in futuro potrebbero evolvere in qualcosa di speciale. Se siete soli da molto, potreste anche incontrare la persona giusta ma dovete aprire bene gli occhi. Il rapporto di coppia è in ottima forma, specie se state insieme da pochi anni. Tempo di revisione e pagamenti. Potreste dover rivedere i programmi per il weekend.

Chi lavora spera in una proposta di cambio di ruolo. Vi sentite energici e in forma.

5° Capricorno - Giornata tranquilla per i sentimenti. Potreste sentirvi un po' annoiati e insoddisfatti, in tal caso provate a fare qualcosa di diverso, magari un'attività a due o un viaggio romantico. Nel lavoro avrete degli appuntamenti da rispettare. Fare dei corsi di aggiornamento potrebbero permettervi di imparare qualcosa di nuovo e di ampliare le vostre conoscenze professionali. Non trascurate il fisico perché se il corpo sta bene ne giova anche la mente.

Le prime posizioni

4° Gemelli - Queste 24 ore saranno ideali per ascoltare ciò che hanno da dirvi i vostri cari. Potreste incontrare un'amicizia che non vedete da tempo.

Viaggi di lavoro, o incontri con clienti nuovi: la prima impressione è tutto. Per la salute, se stressati, provate meditazione o yoga.

3° Acquario - Il rapporto di coppia si fa intenso e appassionato. Se siete soli, aspettate la primavera. Esprimete la vostra creatività nel lavoro o nello studio. Vi sentite energici e vitali. Soldi in uscita ma anche in entrata.

2° Cancro - Gennaio è partito con qualche problematica, ma piano piano state risalendo la china: il vostro è un segno inarrestabile e romantico. C'è molto amore nella vostra vita una o più persone sembrano attratte da voi e vorrebbero conoscervi meglio. Se siete in coppia tornate a progettare sul lungo tempo e non preoccupatevi del resto.

Futuro roseo per le vostre entrate, ma per il momento è necessario stringere la cinghia e continuare a lavorare a testa bassa.

1° Toro - Giornata al top. L'amore torna in carreggiata, sia che siate single che in coppia. Avrete un fascino incredibile e potrete fare colpo su quella persona che tanto vi sta a cuore. Cercate di non tradire fisicamente se siete in una relazione, il rispetto è importantissimo. Chi lavora avrà una giornata semplice e con pochi problemi. La fortuna vi sosterrà.