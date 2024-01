L'oroscopo del fine settimana che va dal 20 al 21 gennaio vedrà il Sole sorridere ai nativi Acquario, che dimostreranno maggior ottimismo, soprattutto in amore, mentre Mercurio in quadratura ai nativi Ariete potrebbe portare qualche imprevisto. Cancro dovrà evitare di correre rischi al lavoro, mentre Gemelli potrebbe cimentarsi in nuovi interessanti progetti.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: questo weekend di gennaio si rivelerà piacevole per voi nativi del segno. Venere sarà in buon aspetto, in più, la Luna vi darà una mano nella giornata di domenica.

Se siete single una persona che avete conosciuto potrebbe assumere un valore importante in questo periodo. Nel lavoro Mercurio potrebbe causarvi qualche imprevisto. Riflettete bene su come portare avanti le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: il lavoro vi darà spunti interessanti in questo weekend. Mercurio e Marte vi metteranno a vostro agio, e stimoleranno la vostra creatività. In amore la Luna sarà favorevole nella giornata di sabato, e vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Non sarete la coppia più bella del mondo, ma andrete particolarmente d'accordo. Voto - 8️⃣

Gemelli: potrebbe essere il momento opportuno per cimentarsi in nuovi interessanti progetti secondo l'Oroscopo del prossimo weekend.

Questo cielo potrebbe darvi l'occasione giusta per migliorare la vostra posizione professionale. Sul fronte amoroso la Luna vi aiuterà nella giornata di domenica, ma con Venere opposta meglio non avere grandi aspettative. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale valida nel corso di questo fine settimana. Single oppure no, sarà un bel periodo per costruire un bel legame con la vostra fiamma, o per sperimentare nuove emozioni.

Sul fronte lavorativo invece sarà importante non correre troppi rischi in questo periodo. Con Mercurio e Marte opposti, non tutti i vostri progetti potrebbero realizzarsi. Voto - 7️⃣

Leone: ottimo fine settimana per concentrarsi sulla vostra vita sentimentale. Venere in trigono illuminerà la vostra relazione di coppia, e con la Luna favorevole nella giornata di domenica, potrete costruire un legame forte e unito.

Sul fronte professionale dovrete dimostrare di essere capaci di gestire nuovi incarichi. Se ci riuscirete, la vostra carriera professionale potrebbe cambiare radicalmente. Voto - 8️⃣

Vergine: il lavoro procederà esattamente secondo i piani per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà stelle come Marte, Mercurio e Giove dalla vostra parte. Sarà possibile investire su progetti ambiziosi e proficui. Per quanto riguarda i sentimenti non sarà un periodo roseo. Per questo motivo, sarà necessario sfruttare quelle giornate di Luna favorevole per comprendere al meglio cosa potete fare per il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale che potrebbe attraversare una fase di stallo. Con Marte e Mercurio in quadratura, sarà difficile trovare nuovi progetti che possano stimolarvi e permettervi di andare avanti.

Molto bene invece la vita amorosa grazie a Venere e all'astro argenteo. Single oppure no, sarete in grado di stabilire la giusta armonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore questo weekend forse non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna opposta, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi in fretta, e dimostrare al meglio i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo proficuo per voi, fatto di nuove opportunità che non potrete rifiutare. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale discreta in questo fine settimana di gennaio. Se la giornata di sabato vi darà soddisfazioni in campo amoroso, domenica dovrete fare i conti con la Luna in opposizione.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante non dovrete avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo fine settimana per quanto riguarda il lavoro. Godrete del sostegno di stelle come Marte, Mercurio, Giove e Saturno per riuscire a centrare sempre importanti successi. In ambito amoroso questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante sarà comunque possibile vivere una relazione di coppia romantica e movimentata. Voto - 8️⃣

Acquario: un ottimo Sole splende per voi nativi del segno. Questo fine settimana si rivelerà valido per voi e per il partner, fatto di momenti di crescita e amore. In ambito professionale tutto procederà molto bene, e sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi.

Attenzione però a non dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale altalenante per voi. In amore questo cielo non sarà il massimo per godere di una relazione di coppia affiatata. Fate attenzione alla Luna e Venere in cattivo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza particolari problemi. Voto - 6️⃣