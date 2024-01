L'oroscopo della giornata di giovedì 18 gennaio vede la Luna passare dal Toro, segno che mostrerà maggiore empatia nei confronti del partner, mentre Pesci sfrutterà al meglio le proprie abilità al lavoro. Scorpione dovrà fare attenzione a quello che dice, mentre Capricorno riuscirà a essere molto persuasivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 18 gennaio.

Oroscopo del 18 gennaio segno per segno

Ariete: sarà un giovedì appagante in ambito amoroso grazie al sostegno di Venere in trigono dal segno del Sagittario.

Il rapporto con la persona che amate si rivelerà stabile e convincente. Se siete single non avrete paura di avvicinarvi alla persona che vi piace. In ambito lavorativo sarà necessario fare un passo indietro e accettare i consigli di chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo arriverà nel vostro segno zodiacale a partire da giovedì. Sarà il momento giusto per provare a costruire un legame più forte con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo prenderete seriamente le vostre mansioni, raggiungendo risultati spesso ottimi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale complicata da gestire. Con il partner ci sarà di mezzo il pianeta Venere, pessimo cliente in questo periodo.

Cercate di essere più vicini e comprensivi nei confronti del partner. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti, ma non sarete ancora in grado di gestire le vostre mansioni perfettamente in autonomia. Voto - 6️⃣

Cancro: il lavoro attraverserà una fase di stallo a causa di stelle come Marte e Mercurio in opposizione.

Anche se Giove e Saturno vi daranno una mano, il vostro modo di fare non sarà così proficuo. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sulla Luna in sestile per cercare di trovare la giusta armonia all'interno del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale altalenante. L'oroscopo tutto sommato discreto, ma sarà meglio non superare certi limiti, soprattutto in campo amoroso.

Sul fronte professionale vi darete da fare, anche se i risultati non saranno sempre costanti. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un giovedì migliore sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Toro. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ma con il partner ci sarà una maggiore tranquillità. In ambito lavorativo sarete competitivi e sempre con le idee giuste per i vostri progetti professionali, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in campo amoroso grazie a Venere in sestile. Avrete una splendida intesa con la persona che vi piace, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario essere molto cauti in quel che fate, considerati Mercurio e Marte a sfavore.

Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna in opposizione dal segno del Toro la vostra vita amorosa non sarà particolarmente entusiasmante. Con il partner non ci sarà una splendida sintonia, per cui sarà necessario fare attenzione a quello che potreste dire o fare. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene in questo periodo grazie a Marte e Mercurio in sestile. Giove in trigono porterà quel pizzico di fortuna in più. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete di buon umore grazie a Venere in trigono. Ci sarà una bella sintonia con la persona che amate, soprattutto per i nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarà un periodo stabile, dimostrerete impegno e buona volontà, anche se i risultati non saranno sempre al top.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva. Il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Luna in trigono, che vi permetterà di godere di momenti di stabilità e romanticismo. Nel lavoro il vostro modo di fare sarà persuasivo e sarete in grado di portare i vostri progetti al successo. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali altalenanti. Luna e Venere saranno in contrapposizione, e il vostro rapporto non sarà sempre particolarmente romantico. Sul fronte professionale sarà un bel periodo per investire in progetti a lungo termine, che presto vi daranno delle belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Pesci: con Marte e Mercurio in buon aspetto sarete in grado di sfruttare al meglio le vostre abilità in campo professionale e con il giusto impegno raggiungerete risultati davvero soddisfacenti.

Per quanto riguarda i sentimenti dovrete fare ancora molta strada prima di poter vivere un rapporto che funzioni veramente. La Luna in sestile vi darà una mano, ma con Venere in quadratura meglio non avere grandi aspettative. Voto - 7️⃣