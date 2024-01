L'oroscopo della giornata di giovedì 4 gennaio prevede una Bilancia più premurosa in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Gemelli sarà più comprensivo nei confronti del partner. Leone sarà impegnato ma felice, mentre nuove opportunità potrebbero cambiare i nativi Ariete.

Previsioni oroscopo giovedì 4 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: l'influenza positiva di stelle come Marte e Mercurio potrebbero dare vita a nuove opportunità professionali da non sottovalutare, che potrebbero cambiare la vostra routine. In amore la Luna sarà opposta. Anche se Venere vi darà una mano, attenzione al vostro modo di fare nei confronti della vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Toro: giornata di giovedì che vedrà un cielo equilibrato nei vostri confronti. Single oppure no, molte scelte che farete saranno dettate dal vostro cuore. Cercherete di fare sempre il bene del partner, ma attenzione a non essere troppo testardi. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti. Le soddisfazioni arriveranno, ma dovrete fare ancora molta strada prima di raggiungere la vetta del successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà la luna favorevole secondo l'Oroscopo della giornata di giovedì. Sarete più comprensivi nei confronti del partner, ma con Venere opposta faticherete ad esternare le vostre emozioni. Nel lavoro non buttatevi in nuovi progetti che presentano troppi rischi.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono in questo giovedì di gennaio a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, può capitare che alcuni imprevisti vi mettano sotto pressione, al punto da causare qualche piccolo dissapore con il partner. Sul fronte professionale sarà una giornata discreta. Non ci saranno momenti degni di nota, ma non sarà nemmeno una giornata deludente o poco proficua.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi sorride. Sarà un bel periodo per dedicare un'emozione in più alla persona che amate grazie a stelle come la Luna e Venere in buon aspetto. Sul fronte professionale sarete più impegnati del solito, ma felici di poter mettere insieme importanti progetti lavorativi. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo poco luminoso per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner non ci sarà una grande armonia a causa di questo cielo. Se siete single preferirete spendere un po' di tempo in più per voi stessi. Nel lavoro dovrete essere più originali in quel che fate. Per il momento, solo quei progetti già definiti andranno benino. Voto - 6️⃣

Bilancia: la luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più premurosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single nuovi rapporti potrebbero assumere un ruolo più centrale nella vostra vita. In ambito professionale Marte e Mercurio in sestile vi indicheranno la via via migliore per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo di giovedì poco influente per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner si rivelerà stabile, ma mai troppo romantico. Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo, anche se non sarete sempre particolarmente entusiasti del vostro operato, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un giovedì eccellente per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà davvero appagante grazie a stelle come Venere e la Luna in buon aspetto. Se siete single troverete sempre qualcuno che sia in grado di scaldarvi il cuore. In ambito lavorativo avrete idee e risorse a sufficienza per gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo instabile in amore a causa della Luna in quadratura.

Tra voi e la vostra fiamma potrebbero esserci delle incomprensioni che non faranno bene al vostro rapporto. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non con il vostro solito entusiasmo. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di giovedì positiva per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, e vi permetteranno di godere di un rapporto davvero sereno. Sul fronte professionale Marte e Mercurio in sestile vi permetteranno di gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale non all'altezza delle aspettative secondo l'oroscopo. Single oppure no, tra voi e la vostra fiamma non ci sarà sempre una piacevole intesa. I problemi vanno risolti, ma dovrete farlo con il giusto atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Marte e Mercurio in quadratura. Giove e Saturno saranno favorevoli, ma non tutto andrà sempre per il verso giusto. Voto - 6️⃣