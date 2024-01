L'oroscopo dell'amore del weekend 6-7 gennaio 2024 annuncia un bel momento per il segno della Bilancia, intanto per il Sagittario e il Leone ci saranno novità che coinvolgeranno anche il partner.

A seguire le previsioni astrali relative all'ambito sentimentale per tutti i segni per il fine settimana dell'Epifania con la relativa classifica.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Sagittario espansivo

1° Sagittario: le questioni di cuore saranno risollevate, ora avrete una volontà di farvi avanti con la persona amata e di renderla felice sotto molti punti di vista.

I sentimenti saranno al centro anche della vita familiare, arrivando anche a organizzare qualcosa da fare insieme ai parenti più stretti per lasciarvi alle spalle qualche piccolo dissapore recente.

2° Bilancia: l'atteggiamento piuttosto romantico caratterizzerà il weekend di chi ha già un partner, mentre è all'orizzone un incontro importante per i single. L'ambito familiare invece può trovare una svolta grazie all'affiatamento e alla collaborazione nella vita quotidiana.

3° Leone: con le amicizie troverete dei momenti decisamente spensierati e colmi di avventure tutte da vivere. In amore la passione sarà il punto cardine su cui ruoteranno queste 48 ore. Qualcuno può decidere di stabilizzare un rapporto.

4° Scorpione: non ci sarà nulla che possa ostacolarvi nel fare un passo in avanti in amore. Per i single gli incontri potrebbero avere una svolta positiva specie per chi deciderà di avere un atteggiamento piuttosto romantico.

Sorprese per Gemelli

5° Ariete: la giornata di sabato sarà densa di incontri, mentre nella vita coppia vivrete dei momenti di tenerezza indimenticabili.

La giornata di domenica sarà molto più intima e familiare, ma allo stesso tempo troveranno spazio la gioia e il divertimento.

6° Gemelli: questo fine settimana vi darà qualche sorpresa in amore. Con il partner riuscirete ad avviare dei dialoghi sereni che non sfoceranno in situazioni imbarazzanti nè conflittuali. La vostra decisione nel mandare avanti il rapporto troverà un terreno molto fertile, in tutti i sensi.

7° Acquario: avrete voglia di condivisione, inoltre ci sarà molta intraprendenza, in particolare per chi ha una storia d'amore in corso. Vi sentirete anche molto colloquiali, quindi vi è la possibilità di fare nuove e ottime amicizie.

8° Cancro: l'ambito amoroso non avrà slanci molto significativi, perlomeno sul piano più romantico e passionale. Qualche amicizia può gettarvi in uno stato di confusione molto forte, ma ci saranno comunque le dovute spiegazioni in men che non si dica.

Pesci disinteressati all'amore

9° Vergine: capite bene quali sono le vostre esigenze e cercate di realizzarle: ciò farà bene non soltanto a voi stessi, ma anche alle persone che vi circondano. Non avrete rimpianti particolari e farete di tutto per regalare una bella giornata spensierata alla persona amata.

10° Toro: dovrete fare i conti con un calo significativo della passione. Ora come ora le amicizie e la famiglia saranno al centro della vostra attenzione e le questioni amicali saranno molto più importanti. Le prospettive di conoscere qualcuno che possa fare al caso vostro ora non ci saranno.

11° Capricorno: farete molto per le persone amate, ma potreste ricevere poco in cambio. Ora non ci saranno molte occasione di incontri, al contrario qualcuno sarà un po' annoiato di avere davanti sempre le stesse facce, a prescindere dall'ambito familiare, amicale o amoroso.

12° Pesci: sarete completamente presi da altro rispetto all'amore, il quale non sarà di fatto contemplato in queste 48 ore. Avrete un occhio di riguardo per chi al momento avrà bisogno del vostro aiuto, oppure in circostanze particolari, ma non di più.