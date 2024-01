L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 gennaio raccomanda ai Pesci di non buttarsi a capofitto su un progetto senza averlo valutato attentamente. I single Leone faranno un incontro importante, invece i Bilancia vivranno momenti di relax e piacere con la persona amata. Marte preparerà una sorpresa per i single Sagittario, mentre Giove si prenderà cura della vita finanziaria dei Toro. Per sapere che cosa hanno in serbo le stelle dal punto di vista amoroso e finanziario, di seguito le previsioni delle stelle dedicate alla settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 gennaio.

Le previsioni astrologiche settimanali 8-14 gennaio da Ariete a Cancro

Ariete – Single, non lasciatevi trascinare in avventure che vi daranno più disagi che soddisfazioni. Sappiate che Cupido ha in mente per voi una storia da favola. Se incontrate difficoltà nella vostra vita di coppia, cercate di risolverle il prima possibile. Se non lo fate, rischierete di creare un clima di sfiducia tra voi e il vostro partner. Ecco perché è importante ripristinare subito l’armonia. Sarete più che mai attratti dalle cose belle. Potrete fare interessanti acquisizioni grazie allo splendido aspetto della Luna, ma attenzione a non indebitarvi.

Toro – Per le anime sole, sarà una settimana di instabilità emotiva.

Sarete molto agitati e condurrete alcune storie d’amore piacevoli ma inaffidabili. Alcuni Toro vivranno queste turbolenze planetarie in maniera diversa, preoccupandosi per una persona cara o vivendo una tensione interiore dovuta a un problema emotivo. Le coppie sposate attraverseranno una crisi di interrogativi. Altri Toro saranno soggetti ai loro effimeri capricci romantici, molto spesso dipendenti da incontri casuali.

Giove, il maestro della fortuna, vi proteggerà a livello finanziario. Naturalmente non dovrete allentare le vostre abitudini di vigilanza, ma in nessun caso rischierete difficoltà significative.

Gemelli – Vi impegnerete a migliorare la qualità della vostra vita di coppia. E, con l’aiuto di Mercurio, raggiungerete davvero i vostri obiettivi.

Il vostro partner, soprattutto se del segno del Toro, apprezzerà il vostro modo di dimostrargli il vostro affetto attraverso le azioni e non più solo attraverso le parole. Single, navigherete ancora, amorevolmente parlando, su acque molto mosse. Aggrappatevi alla sbarra, in attesa degli schiarimenti. Nessuna parola avventata, nessuna decisione irreversibile. Plutone sarà in aspetto sfavorevole e sarà nel vostro interesse restare vigili e monitorare da vicino ciò che accade in campo finanziario.

Cancro – Questo aspetto bellissimo di Plutone vi promette momenti indimenticabili in coppia, ma dovrete fare attenzione a non scatenare la gelosia nel vostro partner, altrimenti la situazione rischia di diventare esplosiva.

Single, soggetti all’azione di Saturno, proverete un desiderio di sposarvi, cercare casa, fare una famiglia, e perderete il gusto per gli amori di breve durata. Questa posizione di Giove deve incoraggiarvi a essere più prudenti a livello finanziario. Sappiate che se correte troppi rischi o spendete generosamente, faticherete a ritrovare velocemente l’equilibrio.

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – I piaceri dell’amore coniugale sono tutti vostri. Voluttà e sensualità saranno presenti e sarete al settimo cielo con la persona che amate. Single, il partner dei vostri sogni potrebbe finalmente piombare nella vostra vita grazie all’aiuto di Venere in aspetto armonico. Un incontro inaspettato potrebbe dare una nuova svolta alla vostra vita solitaria.

Potrebbe essere un Ariete o un Leone. Nessun pianeta influenzerà il vostro settore monetario. Questo non vi creerà nessun tipo di problema. D’altro canto, dovrete sopportare l’influenza di Marte in aspetto negativo, che vi mette in guardia da una spesa significativa. Avete ceduto a un momento di confusione, ma cercate comunque di tornare in voi.

Vergine – Ecco un’occasione da non perdere: potrete consolidare i vostri rapporti d’amore. In effetti, alcuni problemi esterni vi aiuteranno ad avvicinarvi al vostro partner e scoprirete che insieme supererete meglio le difficoltà. Single, questa settimana avrete la possibilità di fare un incontro decisivo. Tuttavia, le difficoltà potrebbero presentarsi sul vostro percorso di vita e dovrete difendere questo nuovo amore con la massima energia.

Se riuscite a superare questa prova, vi verrà promesso un brillante futuro romantico. Alcuni problemi finanziari potrebbero essere risolti durante questa settimana. Fate attenzione a non lasciarvi influenzare da chi vi circonda. Abbiate fiducia in voi stessi e fate quello che desiderate.

Bilancia – Se vivete in coppia, potrete godere di meravigliosi momenti di relax e piacere. È passata la terribile sensazione di avere il cuore schiacciato in una morsa perché il vostro partner vi ha rifiutato o si è rifiutato di capirvi. Sarete di nuovo sulla stella lunghezza d’onda del vostro partner e non dovrete più temere che si allontani da voi. Single, Venere vi promette una vita sentimentale armoniosa.

Inoltre, beneficerete del sostegno di Marte, il dio del desiderio, della sessualità e della conquista romantica. Quindi, avrete il vento in poppa. A livello finanziario cercate di gestire il vostro budget con il massimo rigore. Non spendete in maniera sconsiderata al minimo afflusso di denaro.

Scorpione – Se pensate di aver trascurato la vostra relazione d’amore a favore del lavoro o di altre attività, è tempo di cambiare atteggiamento. Urano porta una ventata di novità nella vostra vita matrimoniale: maggiore disponibilità, dialogo più stretto con il vostro partner. Se volete ricominciare da capo, questo è il momento giusto per farlo. Single, le circostanze attuali possono riservarvi una bella sorpresa a livello amoroso.

Tutto suggerisce che sarà una cosa seria perché, nonostante il vostro desiderio di rinnovamento, non è probabile che vi innamorerete della prima persona che incontrerete. I vostri guadagni e il vostro reddito seguiranno una curva ascendente. Raccoglierete profitti quasi ovunque, ma sappiate che siete voi a fare la vostra fortuna, prendendo buone iniziative.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Molto impegnati nell’avanzamento della vostra carriera o del vostro status sociale, probabilmente avrete poco tempo da dedicare ai vostri affetti. Se avete una relazione d’amore, il vostro rapporto continuerà a essere stabile. Per le anime sole, Marte potrebbe riservare una sorpresa. Questo pianeta della passione e della sensualità potrebbe rendervi molto attraenti e allo stesso tempo regalarvi un’avventura molto piacevole, anche se non è destinata a durare molto a lungo.

Fate attenzione, il vostro cammino sarà disseminato di insidie. Rischi in campo finanziario. Sarete tentati di imbarcarvi nelle imprese più audaci, ma questa settimana invita a essere più prudenti e meno audaci. Riflettete attentamente prima di fare un salto nel buio.

Capricorno – L'amore sarà la vostra priorità questa settimana. Se la vostra relazione amorosa svanisce, farete ciò che è necessario per ripristinare e rafforzare il legame con il vostro partner. Avrete così tanto successo che potreste organizzare una specie di luna di miele. Single, potreste scoprire di essere attratto da una persona, ma voi esiterete: lanciarvi nell’avventura o tenere questa persona a distanza in attesa di saperne di più?

Grazie al bellissimo aspetto di Plutone potrete consolidare la vostra situazione finanziaria.

Acquario – Se vivete in coppia, in questo periodo i battiti del vostro cuore ondeggeranno, passando da un estremo all’altro. Avrete grandissima difficoltà a trovare l’equilibrio giusto, ma basta un po’ di ordine e anche la comprensione da parte del partner perché tutto funzioni. Single, questa volta potreste avere un incontro memorabile. Tuttavia, prendetevi il tempo per conoscere meglio la persona per cui avete una cotta. Prestate attenzione a Marte. Questo pianeta ha un grosso difetto: vi rende molto spendaccioni. Anche se sapete benissimo come gestire il vostro budget, questa volta rischiate di lasciarvi tentare da qualcosa di folle di cui poi vi pentireste amaramente.

Spetta a voi, quindi, sfuggire alle allettanti offerte.

Pesci – Nella vostra vita di coppia, evitate di rimuginare su vecchi sentimenti e non tirate fuori continuamente i vecchi litigi. D’altra parte, non fate progetti in questo periodo; godetevi le cose belle così come arrivano. Se vivete da soli, non avrete voglia di innamorarvi seriamente. Avrete voglia di iniziare una relazione d’amore solo se i vostri sentimenti e quelli della persona interessata sono genuini e veri. Vi sentirete un po’ sul filo del rasoio dal punto di vista finanziario. L'Oroscopo delle finanze raccomanda di valutare attentamente ogni cosa prima di prendere un impegno a lungo o breve termine.