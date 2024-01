Il blunt bob sarà uno dei tagli di capelli più richiesti dell'inverno 2024. Inoltre in questi mesi fra le donne saranno di particolare tendenza la tonalità castano nocciola (portata di recente anche dalla modella Barbara Palvin) e il bronde, sfoggiato pure dalla cantante Selena Gomez.

I tagli di capelli più gettonati: il blunt bob

Il blunt bob è caratterizzato da delle linee nette e precise. L'hairstyle in questione può essere scelto in varie lunghezze: ad esempio può sfiorare la mascella, il mento oppure le spalle. Esso può essere realizzato su dei capelli poco voluminosi e fini; è ideale se abbinato a dei volti ben proporzionati e a donne con una forte personalità.

Il risultato finale è una capigliatura che regala uno stile davvero molto elegante.

Sul blunt bob si può realizzare una frangetta corta e rigorosamente pari. Per quanto riguarda lo styling, si possono creare delle onde appena accennate. Per rendere la chioma più originale non può mancare una curtain bangs: essa può essere portata aperta sulla fronte e leggermente spettinata. Sul resto della capigliatura si può optare per il frisé, ma va realizzato solamente in alcuni punti. Per chi preferisce una piega liscia e molto morbida, è ideale una frangia lunga e scalata.

L'hairstyle in questione può essere abbinato anche a delle nuove tonalità: quindi via libera con il cioccolato, il ramato, il biondo miele il biondo ghiaccio.

Per non passare inosservate si può optare anche per il rosso ciliegia.

Con questi Tagli di Capelli un outfit adatto può essere un pullover con scollo rotondo, una minigonna in pelle e dei collant neri; sono perfetti anche dei jeans skinny e un pullover a collo alto. Per completare il tutto non possono mancare degli anfibi o stivali con il tacco basso, un piumino e una mini bag a mano.

Le tonalità in voga in questa stagione invernale

Fra le tonalità più richieste di questa stagione c'è il castano nocciola: si tratta di una nuance molto simile al caramello, ma meno calda e leggermente più chiara. Questa tonalità è stata scelta anche dalla modella Barbara Palvin che ha pensato di sfumare le lunghezze in modo graduale.

Invece la cantante Selena Gomez ha scelto il bronde: la nuance è creata dal mix fra brunette e blonde.

Fra gli altri colori in voga vi è il peach fuzz - sfoggiato anche dall'attrice Jessica Chastain - il quale ricorda delle spezie come la curcuma e la cannella. Inoltre esiste anche il warm apricot, una sfumatura di rosso molto chiara e il cherry cola - recentemente scelto da Dua Lipa - in cui sul rosso fuoco della chioma si possono aggiungere delle sfumature viola e blu.