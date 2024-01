L'oroscopo settimanale dal 29 gennaio al 4 febbraio afferma che ci saranno grandi opportunità per i nativi del Cancro dal punto di vista finanziario. La vita sentimentale delle persone Leone scorrerà in maniera tranquilla, invece, quella del Capricorno sarà segnata dall’instabilità. I single Acquario saranno travolti da una passione rovente, mentre quelli del Toro vivranno un’avventura ricca di emozioni. Scoprite come sarà la vostra settimana dal punto di vista amoroso e finanziario, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio.

Le previsioni astrologiche per la settimana 29 gennaio-4 febbraio, amore e denaro: da Ariete a Cancro

Ariete – L’austero Saturno che influenza la vostra vita di coppia non promette una settimana idilliaca. Tensioni, conflitti latenti, comunicazione quasi assenti. Dovrete sforzarvi di riconnettervi con il vostro partner, per il bene della vostra vita insieme. Single, Nettuno potrebbe spingervi a comportarvi in maniera più audace del solito. Come, ad esempio, dichiarare il vostro amore alla persona che vi piace e che magari aspettava solo questo. Un’esperienza da provare. Negli affari questa volta la fortuna sarà presente. Si presenteranno opportunità inaspettate, prendetele al volo, ma analizzatele senza fretta.

Toro – Le anime sole del segno vivranno un’avventura emozionante a livello sentimentale. Vi attendono bellissime giornate, serate emozionanti. I nativi del Toro che vivono in coppia devono stare in guardia, perché ci saranno temporali nell’aria e accese discussioni con il partner. Gli aspetti positivi di Giove vi permetteranno di compiere ottime operazioni finanziarie e di accrescere le vostre risorse personali.

Avrete idee geniali in merito agli investimenti.

Gemelli – L'Oroscopo afferma che questa settimana vedrà un netto miglioramento della vita coniugale. Il cattivo umore non avrà più posto nella vostra casa e il posto sarà riservato alla serenità. Vi sentirete anche più equilibrati e più propensi alle concessioni e alle confidenze.

Single, il cielo astrologico questa volta si schiarirà per i vostri amori. Venere si rivelerà molto favorevole. Addio al vostro senso di solitudine, non vi sentirete più in quarantena. Non vi piacerà, ma questa settimana sarete costretti a rinunciare a certe piccole gioie dell’esistenza. Sarà meglio investire i vostri soldi piuttosto che spenderli in gadget che diventeranno inutili.

Cancro – Molti nativi del Cancro non avranno tempo per pensare alla loro vita di coppia. Sarà la solita routine, senza passione, ma nemmeno senza drammi. Single, se di recente avete avuto dei problemi emotivi, è in vista un netto miglioramento. Vivrete i vostri rapporti sentimentali con più serenità. Il pianeta Giove sarà neutrale per tutti i nativi del segno.

Tuttavia, può riservare opportunità negli investimenti finanziari e nel settore economico. Potreste guadagnare dei soldi extra, fidatevi del vostro istinto.

Da Leone a Scorpione

Leone – Andrà tutto bene nella vostra vita di coppia. Alcuni nativi del segno penseranno al matrimonio o alla convivenza, altri invece sogneranno di mettere al mondo un figlio, oppure un nuovo nido d’amore. In ogni caso, grandi progetti. Single, Urano aumenterà la vostra sensualità al massimo. Più seducenti che mai, farete di tutto per far conquistare il cuore della persona che vi piace. E anche se questo amore non avrà vita breve, questi momenti meritano di essere vissuti al massimo. Evitate transazioni finanziarie troppo rischiose.

Vi mancherà l’obiettività e tenderete a voler saltare i passaggi. Tanti elementi che lavorano contro di voi e che potrebbero causarvi gravi contrattempi.

Vergine – Plutone in aspetto armonico aumenterà la vostra sensualità e vi spingerà a fare cose folli. Ma grazie a Venere non dimenticherete di esprimere i vostri sentimenti al vostro partner. Resta da vedere se saprete essere coerenti, anche se la vostra sincerità non viene messa in discussione. È probabile che voi abbiate più voglia di divertirvi che di sistemarvi. A meno che un incontro significativo non calmi il vostro ardore e vi faccia assaporare le gioie della lealtà. Avrete l’opportunità di condurre un’operazione finanziaria che coinvolge i bene familiari.

I bellissimi aspetti di Mercurio vi permetteranno di agire con grande abilità e ottenere grandi benefici.

Bilancia – Se vivete in coppia, il Sole vi donerà un magnetismo e un carisma che renderanno la vostra personalità irresistibile. Dovrete impegnarvi molto per rimanere fedeli. Single, con questa settimana entrerete in uno stato di grazia assoluta. Un momento benefico per fidanzarsi e sposarsi sotto lo sguardo tenero di Venere. La Luna collaborerà per rendere tutto perfetto. Con questo aspetto di Giove non dovrete preoccuparvi della vostra situazione economica. I soldi arriveranno regolarmente sui vostri conti. Inoltre, già da tempo state effettuando investimenti dai quali avete tutte le possibilità di raccogliere i frutti.

Siete ricompensati per la vostra sana gestione e la vostra capacità di risparmiare. Questo è il momento adatto per realizzare un progetto che vi sta a cuore.

Scorpione – Dialogare civilmente con il proprio partner, condividere le faccende domestiche, arredare la propria casa. Insomma, sarà l’accordo perfetto per le coppie ormai consolidate e per quelle appena formate. Senza dimenticare le tenere pause per legarvi un po’ di più. Per quanto riguarda le anime sole, con cinque pianeti che influenzano il vostro settore degli appuntamenti, l’amore non mancherà e soddisferà tutti i gusti. Alcuni di voi potrebbero persino riconnettersi con una vecchia fiamma o vedere un’amicizia evolversi in qualcosa di più tenero.

Se continuate a gestire saggiamente i vostri soldi, riuscirete facilmente a mettere da parte dei risparmi, che presto potrete spendere per le vostre esigenze.

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Urano vi aiuterà a risolvere le vostre piccole difficoltà coniugali. Le incomprensioni tra voi e il vostro partner verranno presto chiarite e il vostro cielo romantico tornerà soleggiato. Single, questa settimana vi riserverà tante piacevoli sorprese. Probabilmente non conoscerete il grande amore, tuttavia, non avrete davvero nulla di cui lamentarvi. Fate attenzione alle bucce di banana che le persone cercano di gettarvi sotto i piedi. Questa settimana sarete doppiamente vulnerabili. Negli affari, non esprimete sentimenti e non riporrete la vostra fiducia in nessuno.

Capricorno – Settimana segnata dall’instabilità sentimentale e dalla confusione. Non prendete nessun nuovo impegno perché avrete già abbastanza da fare. Possibilità di cambiamenti nella vostra vita matrimoniale. Evitate di soffermarvi o criticare la vostra anima gemella. Rimanete discreti su ciò che intraprendete e non esitate a lanciarvi nel mondo borsistico o immobiliare, misurando attentamente i rischi. Potrete realizzare un’operazione spettacolare chi farà invidia alle persone che vi stanno attorno.

Acquario – Se vivete in coppia, nel corso di questa settimana vi troverete spesso in disaccordo. Gli influssi planetari non assicureranno stabilità nella vostra vita di coppia, anzi. Ci saranno turbolenze.

Sarà necessario compiere uno sforzo sovrumano per garantire l’armonia e la comprensione. Single, sarete travolti da una passione infuocata e il vostro cuore oscillerà tra una scelta all’altra. Avrete bisogno di molta lucidità per fare una buona scelta per assicurarvi un buon futuro sentimentale. Questo è il momento adatto per realizzare un buon programma di risparmio. Visto che siete liberi dall’influenza dannosa di Urano, potrete rinunciare facilmente alle spese inutili. Risultato: la fine del mese non rischierà più di trasformarsi in un incubo.

Pesci – Con questa atmosfera astrologica, è sicuramente con il vostro partner che troverete la felicità. Tra le sue braccia troverete, o ritroverete, la complicità perduta.

Single, l'amore eserciterà ancora una volta determinate pressioni su di voi. Rimarrete ipnotizzati dall’idea che non potrete vivere senza la persona che ha fatto battere forte il vostro cuore. Prendete tutto il tempo che vi serve per analizzare meglio questa situazione. Nel frattempo prendete la vita così come viene. L’aspetto negativo di Plutone potrebbe portare qualche scompiglio nel campo finanziario. Se la vostra situazione finanziare è buona, andrà tutto bene. Altrimenti non sarà proprio il momento di correre rischi.