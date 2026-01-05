L'oroscopo di martedì 6 gennaio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del 6 dicembre sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

I Gemelli e il Capricorno saranno forti, attivi e determinati. Avranno delle ottime idee e non avranno alcuna paura di prendere una posizione netta. Il Cancro e il Leone, invece, saranno pronti ad accogliere alcune novità in amore.

Oroscopo di martedì 6 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non riuscirete a liberarvi della tensione accumulata.

L'oroscopo vi consiglia di non chiudervi in voi stessi e di chiedere aiuto. Non ve ne pentirete assolutamente.

Toro: prenderete una posizione neutra. Per il momento, preferirete evitare di schierarvi. Non vi pentirete di questa scelta. Al contrario, sarete fieri di voi stessi.

Gemelli: dimostrerete di avere una grande forza di volontà. Non vacillerete di fronte a niente e sarete anche pronti ad aiutare il prossimo. Il vostro contributo sarà apprezzato.

Cancro: deciderete di rimettervi in gioco. Smetterete di avere paura e tornerete a cercare l'anima gemella. Le stesse avranno in serbo delle sorprese inaspettate, capaci di regalarvi un sorriso.

Leone: aprirete il vostro cuore all'amore. Finalmente, qualcosa comincerà a cambiare.

Non vedrete l'ora di potervi lanciare una nuova relazione e di ricevere e dare l'affetto desiderato.

Vergine: non ve ne starete con le mani in mano. Al contrario, sarete molto attivi. Sistemerete la casa, farete nuovi piani per il futuro e darete consigli preziosi. Brillerete anche sul posto di lavoro.

Bilancia: avrete bisogno di definire nuovamente i vostri obiettivi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi un po' di tempo e di non bruciare le tappe. Avrete un quadro molto più chiaro.

Scorpione: sarete veloci ad adattarvi ai cambiamenti. Questo vi permetterà di reagire con astuzia, senza farvi prendere dal panico. Sarà una caratteristica davvero apprezzata.

Sagittario: sarete stanchi di dovervi fare carico di mille responsabilità.

Comincerete a delegare, in modo da rendere meno pesante la vostra quotidianità. Non tutti, ovviamente, la prenderanno bene.

Capricorno: non smetterete mai di sorridere, neanche di fronte agli imprevisti. Troverete il modo per risolvere la situazione e per lasciarvi tutto alle spalle. Le stelle staranno dalla vostra parte.

Acquario: non potete fare a meno di condividere i bei momenti con il partner. Non succederà nulla di eclatante, ma la giornata sarà indimenticabile per la sua dolcezza.

Pesci: andrete alla ricerca di nuovi hobby. Avrete bisogno di trovare qualcosa che vi faccia sentire bene e che vi distratta dalla routine di tutti i giorni.