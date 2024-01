L'oroscopo di domani 7 gennaio prevede una domenica molto profonda a livello sentimentale. Le stelle porteranno fortuna in particolare ai nati Ariete e ai Leone, ma vediamo tutti i dettagli.

Previsioni astrali del 7 gennaio: gli ultimi classificati della domenica

12° Toro - Giornata serena per le coppie consolidate, che potrebbero trascorrere momenti di intimità. I single potrebbero essere un po' confusi, ma presto le cose si chiariranno. Nel lavoro sarà una giornata positiva per i progetti creativi. Chi non riesce a sbarcare il lunario potrebbe trovare un secondo impiego o vendere le proprie creazioni/consulenze.

Una buona idea sarebbe svuotare la soffitta e il garage, rivendendo ciò che non serve. Sarete ancora un po' affaticati fisicamente, specie se siete reduci da un periodo di malesseri.

11° Acquario - Domenica fredda e distaccata per l'amore. Se foste in coppia potreste sentirvi un po' distanti dal vostro partner, mentre se foste single vorreste avere qualcuno con cui condividere la quotidianità. Chi lavora avrà una giornata promettente per i progetti creativi. Potreste ricevere un'informazione o un'idea brillante che vi permetterà di distinguervi. La schiena resta un punto debole.

10° Bilancia - Domenica ideale per una passeggiata, andare al cinema o semplicemente per parlare con la vostra dolce metà.

Nel lavoro cercate di essere diplomatici e collaborativi anche se lavorate con persone con cui non siete d’accordo sull’aspetto professionale. Forse siete in carenza di sonno, cercate di recuperare.

9° Scorpione - Potreste fare una sorpresa al vostro partner, magari una cena a sorpresa o un viaggio romantico. Avete un ammiratore segreto che presto o tardi potrebbe farsi avanti e confondervi i sentimenti.

Nel lavoro avrete un’idea che potrebbe rivoluzionare la vostra carriera e farvi ottenere un complimento dal capo. Per quanto riguarda la salute, state molto meglio rispetto al giorno precedente.

I segni che avranno 24 ore mediocri

8° Sagittario - Giornata serena e romantica. Se siete in coppia, potreste vivere un momento di grande complicità.

Se siete single, allora qualcuno potrebbe invitarvi ad uscire. Nel lavoro vi attende una giornata un po' agitata, ma non preoccupatevi perché tutto si risolverà nel modo migliore. Non affaticatevi e trovate un modo per automatizzare o delegare i lavori domestici.

7° Gemelli - Potreste pianificare una vacanza o incontrare qualcuno di interessante, ma è importante non farsi prendere troppo la mano. Nel lavoro dovrete essere creativi e innovativi. Potreste avere una grande idea destinata a rivoluzionare il vostro settore. Chi non lavora, avrà ben altro da fare. Cercate di dormire almeno 7-8 ore a notte.

6° Cancro - Cercate di essere sinceri con il vostro partner e se c’è qualcosa che vi disturba dovete parlagliene.

Se siete soli, non fissatevi troppo e coltivate i vostri interessi. Nel lavoro dovete avere più pazienza e aspettare un po' prima di vedere dei risultati. Le ginocchia restano un punto debole. Da lunedì iniziate a muovervi di più.

5° Pesci - Domenica valida per le coppie innamorate. Quelle in crisi arriveranno alla resa dei conti: o dentro o fuori. I single presto incontreranno qualcuno di interessante. Chi lavora avrà una giornata produttiva e al contempo stressante. Potreste avere un po' di difficoltà a concentrarvi. Riposate più che potete e rinforzerete il corpo.

I primi in classifica: gongolano questi segni zodiacali

4° Ariete - Domenica positiva per i single, che potrebbero conoscere qualcuno di interessante sia online che dal vivo.

Le coppie consolidate potrebbero avere un momento di crisi, ma è importante affrontare insieme ogni ostacolo: è così che si rafforza l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede una buona giornata per gli affari, ma attenzione a non essere troppo impulsivi. Queste 24 ore si prevedono un po' stancanti a livello di salute ma senza problemi particolari.

3° Vergine - Sarà la giornata ideale per parlare con il vostro partner del vostro futuro e decidere se fare un passo importane nella vostra relazione. Nel lavoro potreste ricevere da un capo delle proposte per assumere delle responsabilità extra ma, se siete stressati, declinate. A livello di salute vi sentite molto meglio.

2° Leone - Organizzate una cena romantica o un weekend fuori porta con il vostro partner.

Giornata ideale per fare un gesto romantico. Potreste ricevere delle richieste che serviranno a far crescere la vostra professionalità, non sottovalutate un'eventuale proposta. Dovete cercare di dormire di più.

1° Capricorno - Giornata positiva in amore, potreste incontrare una persona che non vedevate da molto tempo. Chi lavora otterrà delle soddisfazioni. Potreste grazie alle vostre capacità professionale, ricevere una proposta di aumento di stipendio. A livello salutare dovreste cercare di riposare di più e bere tanta acqua.