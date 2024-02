L'oroscopo della giornata di lunedì 5 febbraio vede un Acquario in spolvero grazie a un cielo più sereno, mentre il Capricorno perde il sostegno di Mercurio. Toro deve fare più attenzione nei propri progetti professionali, mentre Ariete è più comprensivo nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 5 febbraio.

Oroscopo 5 febbraio segno per segno

Ariete: giornata di lunedì che vede qualcosa cambiare in questo cielo. La Luna sarà dalla vostra parte, mentre Mercurio si sposterà in sestile. Tra voi e il partner ci sarà maggior maturità e comprensione, utile per riuscire a recuperare terreno e dare una direzione al vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro arriveranno idee migliori da sviluppare, che riaccenderanno il vostro entusiasmo. Voto - 7️⃣

Toro: l'arrivo di Mercurio in Acquario potrebbe confondervi le idee in campo professionale. Dovrete fare più attenzione allo svilupparsi dei vostri progetti, e far sì che tutto possa andare per il verso giusto. In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla e piacevole grazie a Venere in trigono. Avrete ancora un certo carisma verso la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un cielo chiaroscuro per voi in questa giornata di lunedì. Da una parte avrete la Luna in opposizione, che potrebbe mettervi in difficoltà in campo amoroso. Dall'altra parte invece avrete Mercurio in trigono dal segno amico dell'Acquario, che porterà saggezza e razionalità in quel che fate, non solo in campo professionale, ma anche nei confronti della persona che amate.

Cercate dunque di bilanciare bene il tutto. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Mercurio non sarà più negativo. Sul fronte professionale avrete le idee più chiare per i vostri progetti, ma ancora dovrete pedalare parecchio per vedere realizzarsi i vostri obiettivi. In amore Venere non vi darà tregua, e il vostro rapporto non sarà sempre così affiatato.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di lunedì nel complesso positiva, ma non per questo esente da difetti. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto per vivere un rapporto sufficientemente armonico, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo Mercurio sarà contrario a partire da questa giornata. Dovrete dunque considerare eventuali imprevisti nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: prima giornata della settimana che vedrà la Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Tra voi e il partner non ci sarà sempre una splendida intesa. Fortunatamente, con Venere favorevole, non attraverserete un periodo di crisi. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre sul pezzo e, anche se Mercurio si allontanerà dal segno del Capricorno, riuscirete a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo migliore in campo professionale. Con Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario sarete più agguerriti in campo professionale, prendendovi ciò che vi spetta di diritto con impegno e costanza. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere sarà ancora negativa, ciò nonostante in questa giornata potrete contare sulla Luna in buon aspetto per godere di una relazione più tranquilla.

Voto - 6️⃣

Scorpione: alcuni progetti potrebbero rivelarsi più complicati del solito, soprattutto considerato che Mercurio si troverà in quadratura. Avrete ancora buone capacità, ragion per cui dovrete essere in grado di saperle sfruttare. In amore ci sarà una bella intesa tra voi e il partner grazie a Venere. Il vostro rapporto non avrà nulla da temere. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di iniziare la settimana con il piede giusto. Ci saranno tutti i presupposti per poter vivere una relazione piacevole e affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio sarà favorevole in questo periodo, e sarete capaci di raggiungere risultati migliori.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale convincente anche all'inizio di questa nuova settimana. Il vostro rapporto sarà stabile e soddisfacente grazie a Venere, che riempirà la vostra relazione di dolci emozioni. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora buone capacità per gestire bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete in grande spolvero in questa giornata di lunedì grazie all'arrivo di Mercurio. Sarà finalmente possibile gettare le basi verso progetti più ambiziosi, che potrebbero darvi importanti soddisfazioni. Sul fronte amoroso ci penserà la Luna in sestile a tenere attivo il vostro rapporto con il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di lunedì che non sarà particolarmente entusiasmante in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Venere in sestile vi darà una mano, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. Sul fronte professionale ve la caverete molto bene. Sarete capaci di gestire bene i vostri progetti e convincere gli altri del vostro operato. Voto - 7️⃣