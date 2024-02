L'oroscopo della giornata di venerdì 16 febbraio prevede un Leone insofferente al lavoro, in difficoltà nell'adattarsi a nuove situazioni o trovare nuovi stimoli, mentre Marte stimolerà i nativi Bilancia a esprimere tutto il loro potenziale. Toro non dovrà prendere decisioni d'istinto, senza prima rifletterci bene, mentre Sagittario sarà pieno di fantasia.

Previsioni oroscopo venerdì 16 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: il vostro rapporto sarà in crescita in questo periodo. Il pianeta Venere sarà sempre meno influente. Sarà il periodo giusto per provare a ricominciare con il partner e gettare le fondamenta per un rapporto migliore.

Nel lavoro evitate di perdere tempo in progetti poco proficui, e concentratevi su ciò che potrebbe darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Toro: vi avvicinerete verso un fine settimana che vedrà un cambio di passo nella vostra vita quotidiana. In amore avrete Venere ancora favorevole, ma nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare nel vostro rapporto. Affidatevi alla Luna in congiunzione per capire come vivere al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro state perdendo terreno a causa di alcuni imprevisti. Evitate di prendere decisioni di getto, senza riflettere adeguatamente. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un venerdì stabile e soddisfacente secondo l'Oroscopo. Vi aggrapperete alle vostre certezze, sentimentali e professionali, prendendo tutto ciò che di buono ci sia, evitando di causare delusioni, conflitti o risultati sottotono.

Questo cielo si sta muovendo a vostro favore, per cui, per il momento meglio non sbilanciarsi troppo. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in sestile dal segno del Toro potrebbe aiutarvi a sbloccare questa situazione sentimentale intricata. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, il pianeta Venere sta per mettersi in una posizione migliore per voi.

Potrebbe dunque essere il momento per recuperare terreno in amore. Nel lavoro i vostri progetti andranno finalmente avanti, ma adesso dovrete recuperare ciò che è rimasto indietro. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi vedrà insofferenti in campo professionale secondo l'oroscopo. Con Marte e Mercurio opposti faticherete a trovare nuovi stimoli o adattarvi a nuove situazioni per voi complicate.

Per quanto riguarda i sentimenti potreste non essere così affiatati con il partner. Anche voi single faticherete a essere romantici. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale godibile in questa giornata di venerdì. Riuscirete a vivere appieno la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi single riuscirete a essere romantici a sufficienza con la vostra fiamma. Nel lavoro sarà una giornata ordinaria per voi, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di venerdì piacevole per voi nativi del segno. Ritroverete un certo ottimismo in amore, che nei prossimi giorni potrebbe darvi l'occasione di rivivere al meglio il rapporto con il partner. Nel lavoro Marte vi stimolerà a dare di più.

Sarete capaci di esprimere il vostro potenziale, e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo sottotono per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe farvi cadere vittima di alcune incomprensioni con il partner. Venere vi darà una mano, ciò nonostante meglio non avere grandi pretese. Nel lavoro dovrete evitare distrazioni di ogni tipo. Con Mercurio in quadratura potreste infatti commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Mercurio in sestile dal segno dell'Acquario ci metterete davvero tanta fantasia nei vostri progetti professionali. Sarà dunque la giornata adatta per metterci del vostro e raggiungere importanti traguardi. In amore potrete contare su un cielo sereno in questa giornata, che vi permetterà di trascorrere momenti felici insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo però, sarà necessario non sbilanciarsi troppo considerato che non avrete pieno appoggio da questo cielo. In amore dunque, non prendetevi troppe libertà, così come in ambito professionale sarà necessario evitare ogni imprevisto che possa rallentarvi. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale è ormai imminente, e potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Single oppure no, dunque, rimettetevi in bella mostra, cercando di fare colpo verso la vostra fiamma. In campo professionale tutto sembra procedere finalmente come previsto, con idee e risorse sufficienti per mettere insieme buoni progetti.

Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un venerdì convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio in amore. Sarete capaci di costruire la giusta atmosfera tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee e una grande volontà. Sarà possibile costruire buoni progetti e rendere questa giornata proficua e soddisfacente. Voto - 8️⃣