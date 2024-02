L'oroscopo della giornata di venerdì 9 febbraio prevede progetti e aspirazioni per i nati Acquario, che saranno più attivi al lavoro grazie a Mercurio, mentre Gemelli darà più ascolto ai propri sentimenti. Pesci sarà più logico e razionale al lavoro, mentre Ariete avrà bisogno di fare chiarezza nella propria vita.

Previsioni oroscopo venerdì 9 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana migliore. Questo cielo sta per cambiare a vostro favore, e potrebbe essere giunto il momento di fare chiarezza nella vostra vita.

Con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario, provate a capire cosa potete fare per rendere migliore la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a vedere il lato positivo dei vostri progetti e concentrarvi meglio su di essi. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì nel complesso positiva secondo l'Oroscopo. Anche se la Luna sarà in quadratura, sarete aiutati dal pianeta Venere in trigono. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per vivere un rapporto piacevole con la vostra fiamma. In campo professionale la vostra perseveranza non calerà, ciò nonostante dovrete saper far fronte a eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Gemelli: con un atteggiamento più razionale grazie a Mercurio, i vostri progetti prenderanno la giusta direzione.

Riuscirete a recuperare terreno, ma attenzione a non pretendere troppo in questo momento. In amore la Luna porterà intesa tra voi e il partner. Dimostrerete maturità e buoni sentimenti, e sarà possibile vivere un rapporto migliore. Voto - 8️⃣

Cancro: sta finalmente iniziando a migliorare la situazione intorno a voi, ma sappiate che non è ancora finita.

Con Venere in opposizione dal segno del Capricorno, ci sarà ancora qualche discussione da affrontare con il partner. Sul fronte lavorativo rimettete in ordine i vostri progetti, successivamente, cercate di capire quale strada sia la più adeguata a voi. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale sottotono. Il rapporto con il partner non sarà particolarmente attivo considerato la Luna in opposizione.

Dovrete dimostrare il vostro amore con i fatti, non con un futile romanticismo, soprattutto se state attraversando un periodo no. Nel lavoro avrete bisogno di certezze prima di buttarvi in nuovi progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che rimane solida nei vostri confronti nonostante gli ultimi movimenti planetari. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare ancora su Venere in trigono per godere di una relazione di coppia affiatata e romantica. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti. Tenete però a mente che in alcuni casi il traguardo sarà ancora lontano, di conseguenza non dovrete avere fretta. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna e Mercurio vi aiuteranno a uscire da questo periodo divenuto da un po’ di tempo ormai critico.

Tra voi e il partner ci sarà più calma e tranquillità, che sicuramente faranno bene alla vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee in particolare potrebbero aiutarvi a trovare soluzioni davvero interessanti per alcuni progetti in stallo. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata sottotono. La Luna in quadratura potrebbe mettere in mostra i vostri lati negativi che, nonostante Venere a favore, potrebbero influire negativamente sulla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti, ma non con il vostro solito entusiasmo. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo soddisfacente. In amore la Luna porterà sostegno al vostro rapporto, che si rivelerà più affiatato, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In campo professionale avrete maggiore cura dei vostri progetti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un venerdì nel complesso stabile. Il rapporto con il partner vi darà ancora tante soddisfazioni, grazie soprattutto al legame forte che siete riusciti a costruire. In ambito lavorativo sarete capaci di mettere insieme progetti di primo livello, anche senza il sostegno di Mercurio. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna e Mercurio in congiunzione nel vostro segno vi sentirete pieni di fiducia e ottimismo, in grado di vedere il meglio anche dalle piccole cose. In amore la vostra relazione sarà dunque più romantica e affiatata, mentre sul fronte professionale sarete capaci di ricavare soddisfazioni anche da progetti inferiori.

Nuove idee e aspirazioni inoltre non mancheranno. Voto - 8️⃣

Pesci: cercherete di essere più logici e razionali in quel che fate. Per ottenere il meglio dai vostri progetti, sarà necessario non prendere troppi rischi e operare laddove siete particolarmente ferrati. Sul fronte amoroso Venere in sestile vi regalerà un'altra giornata piena di buone emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣