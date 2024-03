L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 marzo per i segni della seconda sestina. L'Astrologia mette in evidenza un martedì altamente positivo per tre segni tra i sei in analisi in questo contesto. A svettare tra i primi in classifica sicuramente Bilancia, in prima posizione anche tra tutti i dodici simboli dello zodiaco. Ottimo momento anche per Sagittario e Pesci, indicati in giornata da cinque stelle. A seguire a ruota il Capricorno con quattro stelline, mentre a fare da fanalino di coda, Acquario e Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Analisi astrali e classifica di martedì: Bilancia 'top del giorno'

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata si prospetta decisamente super-fortunata, con l'Astro d'Argento che promette bellezza e amabilità in amore, offrendo un periodo sorprendente. Raggiungerete i vostri più intimi desideri, il che regalerà una piacevole sensazione, soprattutto a chi appartiene alla seconda decade. Il riposo serale sarà portatore di serena armonia a coloro che hanno preoccupazioni, offrendo un finale di giornata tranquillo. I single sperimenteranno un'energica simpatia e una spumeggiante voglia di divertirsi, strappando alla sorte ciò che desiderano con prontezza e determinazione. La ricerca di novità ed emozioni porterà a incontri piacevoli e scambi vivaci, potenzialmente in grado di trasformarsi in qualcosa di più.

Sul fronte lavorativo, la determinazione sarà la vostra forza: un rifiuto a chi volesse farvi cambiare idea.

Scorpione: ★★★. In arrivo un periodo contrassegnato dal sottotono. Vi troverete a fronteggiare una situazione un po' delicata con delle persone a voi care. Siate dolci, pazienti e comprensivi, evitando soprattutto di ripescare situazioni spiacevoli del passato se non volete rischiare di litigare per motivi futili.

La vita di coppia sembra essere recentemente offuscata. Se siete consapevoli dei problemi, impegnatevi per apportare cambiamenti e ravvivare la passione. Consiglio: apprezzate ciò che il destino vi offre senza pretendere l'impossibile. Per i single è il momento di osare: agite se avete "fame d'amore"! Tenete presente che lo stato d'animo influisce sulla salute fisica, quindi più sarete positivi, più vi sentirete supportati da una buona energia.

Sul fronte lavorativo, valutate attentamente le persone prima di concedere la vostra fiducia. Solo in tal modo potrete considerare eventuali collaborazioni.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 12 marzo porta in dote cinque stelle della buona sorte. In amore, vi sembrerà di vivere in un limbo perfetto, con piacevoli sensazioni a livello affettivo, ovviamente condivise con la persona accanto a voi. Ogni elemento si collocherà al suo posto, nel vostro cuore, specialmente se state vivendo un periodo di cambiamenti. Non sottovalutate la forza travolgente dei sentimenti: potrebbe essere la giornata ideale per organizzare qualcosa di romantico a cui farà seguito un dopo-cena infuocato. Single, qualsiasi cosa facciate in questa giornata, sarete sempre piacevolmente colpiti da qualcuno che vi vuole bene e si preoccupa del vostro benessere.

Questo vi porterà al settimo cielo: otterrete benefici dal fatto che non dovrete più chiedere, poiché tutto vi sarà donato. Sul fronte lavorativo, non mancherà quel tocco di genialità che vi contraddistingue. Un'intuizione vi farà guadagnare punti preziosi.

Oroscopo 12 marzo: cinque stelle al segno dei Pesci

Capricorno: ★★★★. Martedì si aprirà davanti a voi come un periodo piacevole, immergendovi nella consueta normalità che molti di voi conoscono bene. Durante questa giornata, alcune vostre sensazioni potrebbero prendere maggiore rilevanza, grazie alla presenza di una persona speciale. La voglia di scoprire nuove realtà potrebbe rendere alcune situazioni più intense e piacevoli di quanto previsto.

Non accuserete nervosismo; al contrario, sperimenterete un forte senso di adeguatezza, elemento favorevole sia a vostro vantaggio che nei rapporti interpersonali. Per rendere la giornata più intrigante, cercate di esprimere liberamente ciò che il cuore custodisce gelosamente. Sul fronte lavorativo intanto, potreste avere tutte le ragioni per prendere seriamente in considerazione un progetto precedentemente scartato. Ora i tempi sono maturi: dovete solo trovare il coraggio di tentare nuovamente: (ri)mettetevi in gioco!

Acquario: ★★★. Impegni di un certo spessore si prospettano proprio in vista di questo martedì. Affrontate ogni situazione con attenzione, specialmente considerando il periodo un po' opaco in cui potrebbero verificarsi imprevisti.

Scacciate immediatamente la pigrizia che potrebbe annidarsi nei vostri pensieri attivandovi per completare almeno le faccende più urgenti. Se non sarete sufficientemente dinamici, potreste perdere un'ottima opportunità. Sul fronte lavorativo, ci sono alcune scadenze imminenti che richiedono la vostra attenzione: bussano ripetutamente alla vostra porta, e voi, come al solito, rimandate! Dovrete affrontare anche la mancanza di tempo, il che non ammetterà titubanze di nessun genere. Per quanto riguarda l'amore, un consiglio: non mascherate le emozioni dietro la solita convenzionalità. Se state riflettendo su una telefonata a sorpresa, ammettetelo, perché in fondo ciò vi procura un sottile piacere...

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 12 marzo, pronostica un periodo assai favorevole. Gli astri promettono un favore particolare per il settore sentimentale: la passionalità generale rinascerà con stimoli focosi, sia per le coppie che per i single. In campo sentimentale, le cose procederanno molto meglio del solito, grazie alla benefica influenza di Venere, il pianeta dei buoni sentimenti. Molti di voi avranno l'opportunità di trascorrere molto tempo con il partner, riuscendo perfettamente, anche se con qualche piccolo sacrificio. L'intesa migliorerà giorno dopo giorno, e vivrete questa giornata in armonia tra sorrisi e coccole. I single vivranno facilmente da protagonisti in questa giornata.

A molti piacerà stare un po' al centro dell'attenzione, e lo faranno con autoironia, senza prendersi troppo sul serio. Sul lavoro, sarete perfettamente efficienti, e qualsiasi compito vi sia affidato sarà realizzato nel minor tempo possibile.