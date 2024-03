L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 marzo. Sotto controllo astrale la giornata di martedì, messa in relazione con i segni compresi nella sestina da Bilancia a Pesci. Ansiosi di conoscere la previsione astrologica riservata al vostro simbolo zodiacale di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Amore in netta ripresa!

La giornata di martedì brilla sotto la luce buona di cinque stelle, segnale inequivocabile di un periodo all'insegna della positività. Cosa significa? Logicamente, la possibilità di vivere momenti di serenità, a seconda dell'ascendente. Se è vero che il buongiorno si prospetta dal mattino, l'umore che vi accompagnerà inizierà certamente con una carica dinamica. Sarete chiamati a cogliere le opportunità che il destino metterà sul vostro cammino, magari abbracciando proposte che potrebbero essere considerate audaci. Nel campo lavorativo, nuove prospettive si schiuderanno davanti a voi. Tuttavia, sarà saggio analizzarle senza cedere alla fretta, magari accogliendo qualche consiglio prezioso. Per quanto riguarda l'amore, la giornata sarà l'ideale per pianificare qualcosa di romantico.

Una gita o una cena a lume di candela, potrebbe essere un appuntamento da segnare per il prossimo weekend.

Scorpione: ★★★★★. In generale si prospetta un giorno davvero radioso. Nell'ambito dell'amore, i pilastri fondamentali saranno la fedeltà e la visione di un futuro da condividere. Avrete l'opportunità di ribadire e rafforzare fin da oggi questi principi, godendo della completa reciprocità da parte di una persona affascinante.

Con una splendida Luna, complice e regina degli scambi empatici, avrete la possibilità di immergervi in profondità in quel dolce sentimento che provate per il vostro partner. Se siete single, sarete pronti a esprimere le vostre migliori qualità in ogni cosa che farete. La creatività e l'originalità vi faranno notare da chi vi interessa, e i favori della Luna vi incoraggeranno a vivere ogni esperienza con grande passione.

Saranno proprio le piccole gioie quotidiane a regalarvi emozioni. Sul fronte lavorativo, l'attività procederà senza difficoltà. Continuate su questa strada: colleghi e dirigenti saranno estremamente soddisfatti di voi.

Sagittario: ★★★★. Una giornata straordinaria si prospetta, sia dal punto di vista sentimentale che in ambito lavorativo. Sarete nel giusto stato d'animo per vivere una giornata tranquilla, seppur a tratti piacevolmente impegnativa. Se avete deciso di accettare l'invito degli amici e di partire, avete preso una decisione eccellente. Sul fronte lavorativo, se siete propensi a fare cambiamenti, non rimandate a domani ciò che potete fare immediatamente: spedite quei curriculum relativi a domande di assunzione o per partecipare a concorsi e attendete speranzosi.

In amore, se siete tra coloro che vivono una relazione consolidata, eventuali turbolenze dell'umore non riusciranno a intaccare il vostro legame. Come recita un saggio detto: "l'amore non è bello se non è litigarello". Per quanto riguarda la salute, tutto va a gonfie vele. Basta adottare buone abitudini per preservarla in uno stato ottimale.

Oroscopo e stelle del 5 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Un martedì estremamente positivo si prospetta per molti di voi, con una dose di fortuna sufficiente a illuminare la giornata. Per quanto riguarda i sentimenti, le stelle amiche risplenderanno, illuminando la vita amorosa con la loro brillante luminosità. Affidatevi con fiducia agli influssi benefici e protettivi che sicuramente vi accompagneranno per l'intera giornata: concedetevi momenti piacevoli per vivere felici insieme a coloro che amate.

In generale, il periodo si rivelerà particolarmente intensa per le coppie: la passione vi prenderà, rendendo il rapporto vibrante, rafforzando la fiducia e i sentimenti reciproci. Se siete single, grazie alla splendida posizione della Luna, potrete lasciarvi alle spalle episodi che hanno a lungo condizionato il vostro umore. In questa fase della vita, ritroverete sicuramente quella gioiosa ilarità che da sempre vi contraddistingue. Sul fronte lavorativo, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà nessuna occasione per migliorare.

Acquario: ★★★★. Si preannuncia un periodo incentrato principalmente sulla solita routine. La Luna potrebbe frapporsi un po' fra voi e le vostre aspirazioni, almeno in questo frangente.

Sarà necessario accontentarsi di un profilo un po' più modesto, senza tuttavia rinunciare alle piccole gioie che rendono speciale la giornata. Se incertezze o dubbi dovessero emergere, mettendovi di fronte alla possibilità di rinunciare a qualcosa, non arrendetevi senza almeno tentare. Nel contesto lavorativo, potrete contare sulla vostra forza di volontà e su concreti aiuti esterni, consentendo di realizzare alcuni progetti a voi molto cari. Alla fine, mancherà solo un pizzico di coraggio, ma questo è qualcosa che o c'è o non c'è. Per quanto riguarda l'amore, potrebbero sorgere piccoli disaccordi legati a un acquisto, magari per la casa o un elemento di lusso. Mantenete la calma! Evitate di cercare di avere sempre ragione.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 5 marzo, evidenzia una Luna un po' di parte, nonostante la giornata si preannunci un po' sottotono. L'Astro d'Argento invita a voltare pagina, a dare un taglio alle lamentele e alle recriminazioni. Questo è il momento giusto per aprire una nuova fase della vostra vita: siate grati per ogni opportunità che si presenterà davanti a voi, non solo domani ma anche nei prossimi giorni. Cercate di non ingigantire eventuali diatribe con la persona amata, evitando di dimostrare di essere più forti, altrimenti la situazione potrebbe precipitare. Si segnala una certa difficoltà di intesa, quindi vi regolerete di conseguenza. Single, smettete di prendere la vita come una croce, perché spesso siete voi stessi a rovinarla con il vostro innato pessimismo.

Dire basta alla vostra idea di negatività darà modo di evitare di agire con troppa superficialità. Nel lavoro, una notizia vi renderà intrattabili: saprete gestirla con grande disinvoltura. Il consiglio di un collega vi farà evitare una montagna di stress.