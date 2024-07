L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 luglio 2024 evidenzia un periodo favoloso, ma solo per pochi segni. In questo frangente ad essere analizzati saranno in esclusiva i segni della prima sestina. Ai primi posti della classifica a stelline settimanale, il Leone valutato in pagella con un bel nove grazie all'arrivo di Venere nel segno. Sette giornate mediamente ottime anche per Vergine, indicato con pagellino da otto. Abbastanza bene Gemelli e Cancro, entrambi valutati in pagella con un sei.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Vi attende una settimana moderatamente soddisfacente, senza grandi intoppi ma anche senza troppi picchi di felicità. Comunque prevarrà un saldo positivo. Nonostante possano sorgere alcune complicazioni tra giovedì e venerdì, manterrete la calma e userete saggiamente le vostre energie per ciò che conta davvero. Un approccio positivo vi aiuterà a cogliere le opportunità che si presenteranno. Chi è in coppia e apprezza l’arte culinaria potrà trascorrere momenti piacevoli in cucina, deliziando il partner con nuove ricette. I single dovrebbero rallentare il passo per evitare di investire troppo in situazioni poco gratificanti.

Potreste incontrare difficoltà nel relazionarvi con una vecchia amicizia. Sul lavoro in arrivo una opportunità unica: agite con chiarezza e determinazione.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno lunedì 8 luglio;

lunedì 8 luglio; ★★★★★ martedì 9 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ giovedì 11 luglio;

★★ venerdì 12 luglio.

♉ Toro: voto 7.

Vi attende un periodo di routine, ma sarà stabile e gestibile nel tempo. Le influenze astrali non saranno particolarmente attive: pochi gli astri in posizione sfavorevole, con la Luna pronta ad attenuarne gli effetti negativi. Non aspettatevi grandi sviluppi nel settore affettivo o sorprese significative. Per chi ha già una relazione, si consiglia di mantenere un atteggiamento positivo.

La Luna, sempre benevola, faciliterà la riconciliazione con il partner in caso di piccoli disaccordi. Per i single, l'attrazione fisica con una persona conosciuta da poco potrebbe non essere ancora al meglio. Potreste notare un calo di interesse a livello fisico. Sul lavoro, l’importanza di comunicare sarà fondamentale. Utilizzate di più la diplomazia.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 10 luglio;

mercoledì 10 luglio; ★★★★★ lunedì 8 e giovedì 11;

★★★★ martedì 9 e venerdì 12;

★★★ domenica 14 luglio;

★★ sabato 13 luglio.

♊ Gemelli: voto 6. La nuova settimana non partirà proprio come sperato. Tranquilli, si riprenderà, intanto problemi e problemini li saprete gestire con abilità. Il periodo altresì, potrebbe non essere straordinario: considerate però che avrebbe potuto andare anche peggio.

Guardate il lato positivo delle cose. In amore, le stelle daranno una scossa ai sentimenti. Molte coppie vivranno un rinnovamento affettivo e una ritrovata energia nei rapporti. Approfittate di queste occasioni per godervi la compagnia del partner. I single potrebbero scoprire nuovi desideri e, se questi portassero gioia, non esitate a realizzarli. Sul lavoro, siate aperti ai cambiamenti: potrebbe essere un trasferimento o un nuovo ruolo. Gli eventuali vantaggi saranno evidenti, quindi non fatevi scoraggiare da piccole rinunce.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ giovedì 11 e sabato 13;

★★★★ mercoledì 10, venerdì 12 e domenica 14;

★★★ martedì 9 luglio;

★★ lunedì 8 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Per voi del segno l'amore si dimostra non solo a parole, ma attraverso tante piccole premure unite a fatti concreti. Premesso ciò, questa settimana cercate di sforzarvi nel leggere tra le righe l'affetto vero e sincero che il partner prova nei vostri confronti, questo vi aiuterà a stare sereni. Le stelle continueranno ad aiutare in molte situazioni, soprattutto se single. Per quest'ultimi, potrebbe essere un periodo un po’ dubbioso per l’amore ma decisamente anche molto affascinante. A tanti di voi pertanto, si annuncia un cielo sufficientemente favorevole. Questo vi permetterà di intrecciare storie d’amore con persone molto diverse dal solito, oppure vi darà la possibilità di recuperare facilmente un rapporto teoricamente destinato a finire.

Lavoro, come sempre.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ martedì 9 luglio;

★★ mercoledì 10 luglio.

♌ Leone: voto 9. L’Oroscopo conferma che avrete tutte le carte in regola per eccellere, in ogni settore. Con Venere in arrivo nel vostro segno e una splendida Luna a favore, comunicare sentimenti e desideri sarà un gioco da ragazzi. In amore, la settimana si prospetta splendida, con la possibilità di avvicinarsi alla realizzazione dei vostri sogni più segreti. Il cielo sarà vostro complice nell’inseguire le aspirazioni più elevate. Impegnatevi a fondo! Sul lavoro, alcuni potrebbero trattarvi con leggerezza, anche se si tratta di persone che avete precedentemente supportato.

La miglior risposta? Mantenete la calma e mostrate indifferenza. Per il fisico, non dimenticate di idratarvi adeguatamente. Visto il periodo, un corretto apporto di acqua è essenziale.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno giovedì 11 luglio (Venere in Leone);

giovedì 11 luglio (Venere in Leone); ★★★★★ lunedì 8 e venerdì 12;

★★★★ martedì 9, mercoledì 10, sabato 13 e domenica 14;

♍ Vergine: voto 8. La seconda settimana del mese di luglio si presenta assai favorevole, continuando a regalare energia ed efficienza. Tuttavia, è importante non affrettare le decisioni ma privilegiare la razionalità sull’istinto nelle attività quotidiane. Il tempo certamente sarà vostro buon alleato. In amore, il partner si impegnerà per attirare la vostra attenzione.

Cominciate a darvi da fare anche voi per ravvivare la relazione. I single, desiderosi di una risposta, potrebbero dover attendere molto poco: facile suscitare interesse in chi sapete. Nel lavoro, valutate attentamente le opzioni in base ai gusti e alle tendenze del mercato. Se state pensando di avviare una nuova attività, presto potrebbero presentarsi opportunità interessanti. Per evitare stanchezza, è consigliabile riposare almeno sei/sette ore a notte.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno martedì 9 luglio (Luna in Vergine);

martedì 9 luglio (Luna in Vergine); ★★★★★ mercoledì 10 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e sabato 13;

★★★ venerdì 12 luglio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.