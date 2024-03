L'oroscopo del giorno 19 marzo presenta un quadro astrale incisivo, con Luna in Cancro fino a sera. Il primo posto in classifica spetta al segno dello Scorpione, seguito dal ruggente Leone e il Pesci che è destinato a trascorrere una giornata a dir poco sorprendente. Ultimo in classifica il Capricorno.

Classifica e previsioni del 19 marzo

12° Capricorno - In queste giornate, potreste sentirvi come se stiate perdendo il controllo e impazzendo. Vi sembra di essere gli sfortunati protagonisti di un film drammatico. La presenza della Luna in Cancro potrebbe essere il responsabile principale di quel caos che state attraversando.

Sforzatevi di essere più ottimisti e ritrovate la fiducia nelle persone che vi stanno accanto. Piuttosto allontanatevi da chi vi ostacola e non fa altro che denigrarvi. Nei primi tempi potrebbe richiedere uno sforzo maggiore, ma diventerà naturale essere positivi. Con il partner, potrebbero sorgere delle complicazioni. Prendetevi del tempo.

11° Sagittario - È possibile rompere la routine e uscire da questa fase di apatia che vi ha colpito. La vita richiede compromessi e il primo passo dovreste farlo voi, altrimenti non cambierà niente. Recentemente avete combattuto contro agitazione e stress. Magari con il partner e in famiglia ci sono state alcune discussioni spiacevoli. Eliminare la negatività che vi ha colpito non è semplice, specialmente quando tutte le incertezze sembrano amplificate.

Tuttavia, mantenere la calma è essenziale. Dedicate del tempo alla cura della pelle: ultimamente avete un aspetto trascurato.

10° Ariete - Spesso siete afflitti da ansia e pensieri pessimisti. Siete preoccupati per un familiare, ma considerate l'idea di intraprendere un percorso di meditazione o di inserire delle attività antistress nella vostra routine quotidiana.

In questo periodo complicato, mantenere il controllo della mente è fondamentale. In famiglia, fortunatamente, c'è coesione e rispetto, nonostante qualche discussione e incomprensione. State attraversando una fase di progettazione e conflitto, ma chi lotta vince. Qualcuno potrebbe essere costretto a prendere le distanze da una persona cara e soffrire per questa separazione, quindi sfruttate al meglio la tecnologia moderna.

La noia potrebbe spingervi a mangiare troppo, ma cercate di moderare perché tempi difficili potrebbero arrivare e prevenire è meglio che curare.

9° Toro - In questi tempi, alcune notizie potrebbero lasciarvi allarmati e sopraffatti. Non è facile andare avanti, ma state facendo del vostro meglio perché appartenete ad una segno testardo e tenace. Avete molti sogni da realizzare, quindi tirate fuori un progetto e portatelo a termine. In amore occorre riaccendere l'intimità, per cui considerate delle attività da fare insieme. Vi sentite spesso sottovalutati. Evitate conversazioni poco promettenti durante la giornata.

I segni zodiacali a metà classifica

8° Acquario - Superate queste difficili settimane, che sono state piuttosto sconfortanti, Provate a rompere la monotonia uscendo dagli schemi abituali.

Datevi una mossa e pianificate attentamente ogni singolo particolare. Il successo si nasconde nei dettagli. Concentratevi sul vostro benessere personale, poiché ultimamente siete stressati e potreste avere problemi di umore. Potreste avere delle commissioni da sbrigare, ma se non sono urgenti, rimandatele. Le coppie in crisi potrebbero cercare conforto altrove.

7° Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a fare qualche piccola modifica alle vostre abitudini, specialmente se le avete abbandonate. Ultimamente siete preoccupati a causa della situazione generale che sembra poco promettente, soprattutto sul piano economico. I soldi scarseggiano e faticate a sbarcare il lunario. Cercate di essere alternativi e creativi, così supererete al più presto la fase di panico e comincerete a notare un miglioramento.

Vi state adattando man mano che il tempo passa. In queste 24 ore qualcuno lontano potrebbe contattarvi oppure potreste apprendere un pettegolezzo. Con il partner torna la serenità, ma dovreste essere pazienti.

6° Gemelli - Ultimamente la vostra vita sembra così dormiente e ripetitiva. Siete in fase di adattamento, specie se c'è stato un cambio. State aiutando i più vulnerabili, ma non è facile. Siete sempre occupati in qualche attività per combattere la noia. In questa giornata dovreste evitare le persone pessimiste che prevedono solo disastri e sfortune: non avete bisogno di questo. Avete riflettuto e talvolta rimpianto il passato. Non trascurate la cura della pelle e moderatevi con i dolci.

Qualcuno potrebbe sorprendervi e dimostrarvi che ci tiene a voi.

5° Vergine - Sviluppi inaspettati in questa giornata della Festa del Papà. La noia stimola la creatività, quindi impegnatevi in attività che potrebbero tornarvi utili. Coloro che sono insoddisfatti del loro lavoro potrebbero approfittare di questo periodo per migliorare e riflettere sul da farsi. Non tutti i mali vengono per nuocere. Cercate di cambiare modus operandi. Preoccupazioni sull'economia e la salute sono normali, ma non dovreste esagerare.

Giornata al top

4° Cancro - Sarà una Festa del Papà emozionante. Una certa situazione sembra aver riavvicinato la famiglia. Chi lavora potrebbe sentirsi stanco e scoraggiato, ma in giornata non c'è spazio per la tristezza.

L'ansia sembra essere scemata, ma non lasciatevi abbattere da eventuali imprevisti. Usate il vostro tempo e il vostro denaro per imparare e per migliorare le vostre qualità. Chi ha un'attività in proprio potrebbe soffrire per la mancanza di entrate: reinventatevi.

3° Pesci - L'Oroscopo parla di possibili arrivi e sorprese, forse un regalo o una consegna tanto attesa. Alcuni potrebbero sbrigare commissioni urgenti e irrimandabili. Potrebbero esserci buone notizie in arrivo. Le discussioni familiari, soprattutto con il partner, sono comuni. Combattete la bassa autostima e credete di più in voi stessi. Non avete bisogno di paragonarvi a nessuno perché valete più di quanto pensiate. La salute migliora per chi ha avuto piccoli problemi.

2° Leone - Sarà una giornata eccellente, con l'umore in netta ripresa. Vi sentirete ruggenti e sprizzerete fascino da tutti i pori. Se siete single conquisterete quella persona che vi interessa. Se avete avuto delle complicazioni familiari o esistenziali, avrete un po' di tregua. Distraete la mente con attività nuove ed eccitanti. Studiate un piano d'azione e rivedete i conti per il futuro.

1° Scorpione - Questa sarà una giornata ricca di energia e di ispirazione. Trascorrerete delle ore liete in famiglia. Qualcuno ripenserà o sognerà quella persona che purtroppo non c'è più, e questo li farà sentire meglio. Vi state adattando ad una nuova situazione e intanto sognate il futuro.