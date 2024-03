L'oroscopo della giornata di lunedì 4 marzo annuncia una smagliante Bilancia, capace di ottenere il meglio da questo periodo, mentre Gemelli non dovrà prendersi troppe libertà nei confronti del partner. Leone riuscirà a stabile un dialogo costruttivo con il partner, mentre Cancro dovrà evitare spese superflue. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 4 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 4 marzo 2024 segno per segno

Ariete: primo lunedì di marzo che vi vedrà di buon umore secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia si rivelerà affiatata e appagante grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Se siete single vi piacerà molto stringere nuovi legami. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, ottenendo risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che in ambito amoroso non vi daranno molte occasioni considerato Venere in quadratura. Single oppure no, dovrete essere pazienti, ma soprattutto curare e correggere eventuali lati del vostro carattere. In ambito lavorativo seguirete la giusta direzione grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe rallentarvi un po’. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di lunedì che vedrà la Luna in opposizione dal segno del Sagittario. Anche se Venere sarà favorevole, sarà importante non abusare del vostro rapporto, e curare maggiormente la vostra relazione di coppia da un punto di vista più razionale che romantico.

In ambito lavorativo sarete molto impegnati in questo periodo, ciò nonostante avrete l'occasione di poter fare cassa e mettere qualcosa da parte. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di lunedì si rivelerà positivo per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro sarà meglio evitare spese superflue in questo periodo, nonostante il grande impegno che state dimostrando per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in trigono dal segno del Sagittario riuscirete ad avere un dialogo costruttivo con la persona che amate. Anche se Venere sarà in cattivo aspetto, la vostra relazione sarà un po’ più stabile e tranquilla, ma di romanticismo ancora non se ne parla.

In ambito lavorativo vorreste potervi dedicare a nuovi progetti, ma al momento non sarà possibile. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale sottotono all'inizio di questa settimana. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner, che non farà affatto bene al vostro rapporto. In ambito lavorativo attenzione a non prendere scelte azzardare in questo periodo. Con Mercurio in opposizione potrebbe commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di lunedì che vi vedrà in forma smagliante secondo l'oroscopo. Single oppure no, godrete di una vita sentimentale eccellente, sempre piena di nuove emozioni da vivere. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il periodo adatto per sperimentare nuovi progetti che possano rivelarsi di successo.

Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco brillante in questo periodo per voi nativi del segno. Ultimamente dedicherete poco tempo e attenzione verso il partner. La vostra relazione di coppia infatti non sarà così appagante. In ambito lavorativo invece continuerete a ottenere buoni risultati grazie al vostro impegno e queste stelle favorevoli. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di iniziare molto bene questa nuova settimana. Insieme a Venere in sestile, la vostra relazione di coppia sarà un trionfo di emozioni. In ambito lavorativo prendete con cautela nuovi progetti, perché con Mercurio in opposizione potreste commettere errori di valutazione.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo stabile e convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito amoroso potrete contare su una relazione di coppia appagante e piacevole con il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale avrete Mercurio e Giove in buon aspetto. Dimostrerete sempre impegno e buona volontà nei vostri progetti, che verranno ripagati al meglio. Voto - 8️⃣

Acquario: questo periodo promette davvero bene in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Riuscirete a portare a un livello superiore la vostra relazione di coppia, mentre se siete single non si esclude la possibilità di nuovi incontri. Sul fronte professionale sarete abbastanza decisi nei vostri progetti, prestando comunque massima attenzione alle scelte che prenderete.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali sottotono all'inizio di questa prima settimana di marzo. La Luna in quadratura potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e il partner, che fortunatamente non andranno a rovinare più di tanto il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro tutto procederà secondo i vostri piani grazie a un ottimo Mercurio in congiunzione. Voto - 7️⃣