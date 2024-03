L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 marzo prevede un Cancro più saggio in campo professionale, capace di prendere scelte oculate nei propri progetti, mentre Bilancia sarà sempre pronta all'azione nel lavoro. Giove porterà idee interessanti ai nati Capricorno, mentre Leone faticherà a trovare una buona intesa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 marzo 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di mercoledì poco incoraggianti in ambito amoroso. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non sarete sempre così decisi nei confronti del partner.

Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo. Il sostegno di Marte vi spingerà a dare sempre il massimo. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. La Luna in trigono dal segno del Capricorno vi aiuterà a capire meglio il partner. Potreste essere in grado di gettare nuove basi per la vostra relazione. In ambito lavorativo meglio non prendere troppi rischi per il momento. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in rialzo. La Luna finalmente lascerà spazio a questa magnifica Venere, e riuscirete a vivere un rapporto più affiatato, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo avrete tanta buona volontà, ma serviranno anche buone idee per sviluppare i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in Capricorno potrebbe rendere questa giornata complicata per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner non ci sarà sempre una perfetta sintonia. Può capitare di non essere d'accordo su certi aspetti, l'importante sarà non far degenerare le cose. Sul fronte professionale dimostrerete maggior saggezza grazie a Mercurio, facendo scelte oculate per i vostri progetti, evitando gli sprechi.

Voto - 7️⃣

Leone: con l'astro argenteo che si allontanerà dal segno del Sagittario, faticherete nuovamente a trovare la giusta intesa con il partner a causa di Venere in opposizione. Dovrete mettere in chiaro alcune cose tra voi e il partner, problemi che vi state portando avanti da forse troppo tempo. Sul fronte lavorativo dovrete fidarvi maggiormente delle vostre capacità per ottenere risultati migliori dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso la vostra relazione si rivelerà più affiatata, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. In ambito lavorativo questa fase dei vostri progetti non sarà semplice e con Mercurio in opposizione non avrete sempre idee brillanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: in campo professionale sarete sempre pronti a prendere l'iniziativa, capaci di gestire in modo ottimale i vostri progetti. Sul fronte amoroso invece non si potrà dire la stessa cosa considerato l'astro argenteo in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre potrete vivere una relazione particolarmente affiatata. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante.

Questo cielo vedrà la Luna e Venere in contrapposizione, e il vostro rapporto potrebbe facilmente cadere in spiacevoli discussioni. Nel lavoro state ottenendo buoni risultati dai vostri progetti, ciò nonostante l'ambiente di lavoro potrebbe non essere così positivo. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un cielo splendente in campo amoroso. Venere in sestile porterà buone emozioni da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessaria cautela nei vostri progetti considerato Mercurio in quadratura, responsabile di possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Giove in trigono dal segno amico del Toro avrete spesso idee interessanti da applicare ai vostri progetti.

Con impegno e un po’ di fortuna inoltre, riuscirete a centrare i vostri obiettivi. Sul fronte amoroso la Luna in congiunzione porterà stabilità nella vostra relazione di coppia. Single oppure no, sarà possibile godere di momenti più interessanti con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale stabile. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà piuttosto soddisfacente, anche se non ci saranno momenti di estremo romanticismo. In ambito lavorativo porterete avanti le vostre idee con convinzione, cercando di fare sempre del vostro meglio, anche quando le cose sembrano complicate. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di mercoledì che vedrà la Luna sorridervi. L'astro argenteo renderà il rapporto con il partner più interessante e maturo, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro avrete tutto ciò che serve per riuscire a proporre progetti di successo. Voto - 8️⃣