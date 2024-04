Secondo l'oroscopo dal 22 al 28 aprile Giove porterà un po' di instabilità nella vita sociale dei Pesci, mentre Marte renderà un po’ aggressivi i Vergine. Per i Toro sarà una settimana speciale per quanto riguarda l'amicizia, invece i Sagittario saranno agitati perché Plutone seminerà discordia nei rapporti sociali.

L'atmosfera familiare e sociale secondo le previsioni settimanali 22-28 aprile, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Rischierete di rimanere delusi dall’atteggiamento delle persone che amate. In questo periodo, il clima familiare sarà meno sereno rispetto alle settimane scorse per colpa dell’ostruzione saturniana e soffrirete un po’.

Per quanto riguarda il mondo sociale, avrete un gusto esagerato per l’indipendenza e reagirete malissimo a qualsiasi tipo di vincolo. Tutto questo susciterà un’ostilità generale, sia nella vostra cerchia sociale che in quella lavorativa. Se non mettete un po’ di acqua nel vino, preparatevi a restare soli contro tutti per un bel po’. Voto: 6,5

Toro – Le stelle di questa settimana vi invitano a fare molta attenzione alle continue intromissioni dei vostri genitori o suoceri nella vostra vita privata. Spetterà proprio a voi prendere accordi affinché ognuno sia padrone della propria casa. Non dovrete interferire nelle vicende sentimentali dei vostri figli. Le gite e i viaggi fatti durante questa settimana saranno molto benefici per la vostra salute e soddisferanno pienamente la vostra voglia di evasione.

Sarà una settimana speciale per l’amicizia, ma ricordatevi di distinguere coloro che meritano veramente la vostra stima o il vostro aiuto da coloro che vogliono solo approfittarsi di voi. Voto: 7

Gemelli – Sentirete il bisogno di essere circondati e apprezzati. Cercherete di mettervi a disposizione dei vostri cari e di rendere la loro vita piacevole in mille modi.

Le stelle apprezzeranno tantissimo le vostre buone intenzioni e vi augureranno il successo. In campo sociale, scoprirete che alcune persone sono ostili nei vostri confronti e cercheranno di farvi del male in un modo o nell’altro. Non fissatevi su questo. La vita è troppo breve per pensare ai vostri nemici, meglio agire come se non esistessero.

Voto: 7

Cancro – Sarete un po’ ansiosi per i vostri cari, ma senza ragioni davvero valide e chiare. Sarete sotto tensione un giorno sì e uno no. Nonostante i vostri sforzi, avrete difficoltà a scacciare certe preoccupazioni. Ci sarà qualcosa di irrazionale nella vostra ansia. La fiducia che avevate riposto in certi amici potrebbe essere messa in discussione. Si tratta generalmente di conflitti di interessi, ma non vi cascherà il mondo perché vi permetterà finalmente di vedere i vostri rapporti d’amicizia nella loro vera luce. Voto: 7

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone – Nessun pianeta porterà scompiglio nella vostra vita familiare. Tutto filerà liscio come l’olio e i vostri cari godranno di buona salute.

Resta il fatto che il vostro carattere indipendente, esacerbato da Urano, potrebbe spingervi a trascurare un po’ la famiglia. Nel campo sociale, saprete mettervi in risalto nei momenti opportuni, pur mantenendo questa discrezione che costituisce la vostra più grande qualità agli occhi dei vostri amici e parenti. Voto: 8

Vergine – Il modo migliore per far ragionare i vostri figli è essere più gentili e comprensivi con loro. Rimproverarli costantemente non farà altro che incoraggiare la loro testardaggine o indifferenza. In campo sociale, Marte vi renderà un po’ aggressivi e autoritari e vi metterà in conflitto con alcune persone che fanno parte della vostra cerchia di amicizia. E il pianeta Mercurio interverrà, facendovi pentire di questo comportamento ogni volta che fate un danno.

Voto: 6,5

Bilancia – L’educazione dei vostri figli potrebbe essere oggetto di vivace discussione con il vostro coniuge. Non avrete la stessa opinione e talvolta vi scontrerete. Sappiate che solo la gentilezza darà buoni risultati. Diversi pianeti miglioreranno il lato sociale della vostra personalità. Sarete allegri, socievoli, molto disponibili con i vostri amici. Ma i vostri cari potrebbero essere arrabbiati con voi per averli abbandonati. Voto: 6,5

Scorpione – L’amore per il vostro partner e i vostri figli avrà la precedenza su tutto il resto. Sfrutterete il vostro ingegno per dedicare più tempo possibile alla vostra vita familiare nonostante tutti i vostri obblighi. In campo sociale, dovrete monitorare attentamente le vostre parole, perché Mercurio in aspetto negativo vi incoraggerà a pronunciare parole imprudenti.

Tenete sempre a mente la citazione di Jean de La Bruyère: “Ci si pente raramente di parlare poco, spessissimo di parlare troppo”. Voto: 7

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete bambini, saranno in splendida forma e andrete d’accordo con loro. I rapporti con il resto della vostra famiglia potrebbero creare nuovi problemi. Niente di grave, ma dovrete stare attenti a non urtare la sensibilità degli altri. Non sarà questo il momento di dire a tutti la verità. La discordia rischierà di insediarsi nei vostri rapporti amichevoli perché il pianeta Plutone avrà un grande piacere nel provocarla. Sarebbe prudente evitare ricevimenti, uscite comuni e soprattutto discussioni durante questa settimana.

Presto ci saranno giornate meno agitate. Voto: 6,5

Capricorno – Con i vostri genitori o con alcuni membri più anziani della famiglia dovrete stare molto attenti e non sollevare inutilmente un polverone: scoppieranno discussioni a non finire, e presto vi pentirete di aver dato vita agli scontri. Sarà nel vostro interesse essere troppo concilianti, soprattutto se si tratterà del vostro patrimonio. Dovrete mantenere la calma e avere il pieno controllo di voi stessi, ma sappiate rispettare la decenza e dimostrare diplomazia. Voto: 6,5

Acquario – Potrete ricongiungervi con parenti che avevate più o meno perso di vista e avere tutta la vostra famiglia attorno a voi. In sintesi: sarete soddisfatti, soprattutto perché andrete molto d’accordo con i vostri figli.

Non dovrete dare credito a tutto ciò che vi dirà la gente. I piccoli fatti rischieranno di ingigantirsi a dismisura. Ripetendoli con noncuranza, vi mettereste in una posizione scomoda. Voto: 7

Pesci – Dopo aver vissuto alcune tensioni e incertezze, finalmente i rapporti con i parenti più stretti torneranno buoni. I bambini vi daranno parecchie soddisfazioni, ma dovrete cercare di essere più disponibili con loro. In campo sociale, l’aspetto sfavorevole di Giove renderà un po' instabile la vostra vita sociale. Dovrete fare molta attenzione a non cedere ai cosiddetti appelli spirituali delle varie congregazioni e diventare la loro gallina dalle uova d’oro. Voto: 7