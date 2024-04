L’oroscopo di domani 23 aprile mette sul piatto la possibilità che possa maturare un martedì davvero splendido per Cancro, Leone, Bilancia e Pesci, meritatamente considerati a massima positività nella classifica di martedì. Non troppo facile il periodo, secondo l'Oroscopo del momento, per l'Acquario, che avrà un voto basso equivalente a cinque. Di seguito approfondiamo previsioni e pagelle per tutti i segni zodiacali.

Previsioni e pagelle di martedì 23 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete (21 Marzo - 20 Aprile). La situazione si risolleva e voi tornate a sorridere.

La Luna, da oggi in Scorpione, torna a fare il tifo per voi, restituendovi serenità e buonumore. Buone nuove soprattutto per quanto riguarda la sfera personale. Non perdete neppure un’occasione! Nel lavoro, un imprevisto vi cambia le carte in tavola, ma vi offre anche l’opportunità di vedere una questione sotto un’altra prospettiva, molto più proficua. In amore, nel voler rimettere tutto in discussione, è inevitabile che dobbiate confrontarvi con dubbi e perplessità, vostri e del partner. Dedicarvi a qualche attività ricreativa vi aiuterà a rilassarvi e a chiarire un po’ le idee. Scegliete un hobby che sia adatto a voi. (Voto 7).

Toro (21 Aprile - 20 Maggio). Il transito disarmonico della Luna si sommerà ai dispetti dei pianeti veloci.

Risultato: l’umore scenderà in caduta libera e il nervosismo salirà alle stelle. Non sarete affatto in vena di socievolezza, e le chiacchiere frivole vi urteranno come non mai. Una sana ambizione sarà un buono stimolo per migliorare nel lavoro, ma se vi accollerete una mole di impegni esagerati non lamentatevi poi della fatica!

Amore: tra sospetti, dubbi e gelosia il cuore si confonderà, rischiando di muovere guerra alle ombre e al partner. Tornerete con i piedi per terra. Le stelle vi esorteranno a curare l’alimentazione, tenendovi lontani dagli eccessi. Un’abbuffata non compenserà le vostre mancanze emotive. (Voto 6).

Gemelli (21 Maggio - 21 Giugno).

Ben protetti dal transito della Luna in Scorpione, comincerete il martedì partendo con il piede giusto e i vostri programmi procederanno senza intoppi. Vi adopererete per soddisfare un vostro desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. Nel lavoro i cambiamenti ci saranno, ma dovrete armarvi di pazienza, qualità piuttosto insolita per voi. Comincerete a seminare, raccoglierete in futuro. Anche se non esaltante, il periodo sarà positivo in amore e quindi dovrete cercare di sfruttarlo. Non vi lascerete scoraggiare da esperienze passate. Le risorse energetiche andranno spese con una certa accortezza. Visto che non sono inesauribili, non potrete permettervi troppe leggerezze. (Voto 8).

Cancro (22 Giugno - 22 Luglio). La giornata di martedì vi vedrà coinvolti in una serie di programmi, in realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta sarà l’entusiasmo con cui vi lancerete. Una decisione presa seguendo l’istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata. La capacità di relazione vi aiuterà ad allargare il vostro giro, sfruttando ogni buona opportunità per affermarvi in ambienti nuovi. In amore, parlando di coppia, regnerà una splendida armonia che nel corso della serata si potrebbe benissimo tradurre in una romantica cenetta a due. Abiti e ambienti colorati, musica e passeggiate: sono piccoli dettagli che innalzeranno il buonumore e miglioreranno la qualità della vita.

(Voto 9).

Oroscopo di domani 23 aprile, da Leone a Scorpione

Leone (23 Luglio - 23 Agosto). Con la complicità di Marte, la Luna vi gratificherà con una supplementare sferzata di vitalità che certamente saprete incanalare correttamente. Godrete di ottima luce con chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. Vi terrete pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio e non vi tirerete indietro di fronte alle responsabilità che questo comporterà. La serata si prospetterà piacevole, arricchita da incontri vivaci. Se avrete progetti di conquista, le vostre aspirazioni non verranno deluse. Qualsiasi cosa vogliate tentare, di questi tempi, Marte asseconderà felicemente ogni vostra impresa.

Saprete manifestarvi al meglio! (Voto 10).

Vergine (24 Agosto - 22 Settembre). La giornata procederà senza intoppi, ma per qualsiasi attività che richiederà un surplus di concentrazione, farete meglio ad aspettare domani. Oggi badate al sodo e abbandonate quei perfezionismi che a volte vi complicano la vita. Il clima di complicità che si è instaurato vi consentirà di stabilire relazioni gradevoli e progredire nel lavoro, perfezionando la strategia. Un po’ di fantasia sarà utile a vivacizzare il rapporto con il partner. Intesa ed armonia nella coppia, senza però scadere nella routine. Anche se l’obiettivo sarà allettante, prima di accettare un nuovo impegno, valuterete bene lo sforzo energetico che questo comporterà.

(Voto 8).

Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre). Regalandovi fascino e sicurezza, il transito della Luna in Scorpione riuscirà ad esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell’attenzione. Rispolverate il vostro potenziale, abbandonando ogni timore nei confronti delle novità. Qualunque sia l’attività che svolgete, autonoma o dipendente, saprete far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere. Locali e feste mondane saranno un buon terreno di caccia sia per la ricerca dell’anima gemella sia per un’avventura disimpegnata ma intensa. Per una pelle sana e luminosa, concedetevi più ore di sonno e non dimenticatevi di applicare, mattino e sera, una crema idratante. (Voto 9).

Scorpione (23 Ottobre - 22 Novembre).

Giornata in salita, disturbata dalla Luna disarmonica. Trascinati dalle emozioni, rischierete di arroccarvi su posizioni alquanto discutibili. In amore, terrete a bada orgoglio e gelosia. Non vi impunterete se non volete perdere la faccia. Sarete stanchi e un po’ scoraggiati. In tarda serata, un’intuizione creativa potrebbe essere la soluzione giusta per un problema di lavoro. Consigliata una doppia razione di dolce, per addolcirvi e recuperare un po’ d’intesa nel rapporto con l’amato bene. Momento delicato, caratterizzato da nervosismo e stress: gestirete ogni cosa con cautela rispettando le esigenze del fisico e i suoi limiti. (Voto 6).

Previsioni del giorno 23 aprile, da Sagittario a Pesci

Sagittario (23 Novembre - 21 Dicembre).

Con la Luna nel campo dello Scorpione, l’entusiasmo e l’energia non vi mancheranno e per quanto riguarda i vostri programmi, sarete in una botte di ferro! La dinamicità e l’intraprendenza in crescita vi indurranno a prendere una decisione risolutiva. Grazie all’impeto con cui vi lancerete e affronterete le situazioni, vi sarà facile ottenere consensi e dimostrazioni di stima. Luna e Marte di fuoco avranno effetti speciali sulla vostra sensualità. Il linguaggio del corpo vi permetterà di esprimervi meglio di mille parole. Eviterete i cibi ricchi di grassi che arrotondano la linea. Dedicherete tempo all’attività fisica e a ogni pratica di benessere. (Voto 8).

Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio).

La giornata sarà priva di novità, ma anche esente da complicazioni. Per ora, vi accontenterete di una gestione oculata delle vostre risorse e dei vostri impegni. Dedicherete il tempo libero agli hobby che vi rilassano e concederete ampi spazi alla riflessione. Tutto il tempo che impiegherete nella preparazione, sarà tempo guadagnato per l’esecuzione di un lavoro che richiede attenzione. Se siete innamorati, ogni giorno sarà un giorno speciale, pur senza eventi straordinari. Il solo fatto di condividere creerà complicità. Per mantenervi in forma, sarete costanti nell’attività fisica e seguirete una dieta povera di grassi e ricca di vitamine. (Voto 6).

Acquario (21 Gennaio - 19 Febbraio). Con un cielo così grigio, è probabile che l’insofferenza prevalga sul buon senso, rendendo problematico ogni rapporto con l’esterno.

Il vostro desiderio di libertà non troverà spazio, così reagirete con impennate d’orgoglio e pretese esagerate. Arroccati sulle vostre posizioni, sembrerete del tutto indisponibili al confronto o a qualsiasi scambio aperto e produttivo. L’opposizione lunare non farà che rinsaldare la disarmonia di Venere. Sarà difficile per voi tentare di mediare, meglio soprassedere. La forma fisica non sarà al top, l’umore sarà sotto i tacchi. Un po’ di riposo e qualche esercizio yoga vi aiuteranno a rilassarvi. (Voto 5).

Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo). Potrete realizzare molto con le potenzialità evidenziate dal ritmo astrale: l’intuito, la ricchezza di spunti creativi e il coraggio delle vostre opinioni. Darete seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi prima di essere risucchiati dagli impegni.

Correggere la tabella di marcia non sarà sintomo di debolezza, ma il segno che avrete imparato a “fiutare” l’aria e a capire se e quando agire. Un’atmosfera ricca di sollecitazioni. Moltissimi gli incontri, forse non travolgenti ma per certi versi interessanti. A buon intenditor... Via libera a qualsiasi iniziativa di svago e divertimento. Se invece vorrete solo sgranchirvi e ritemprarvi un po’, inforcherete la bicicletta. (Voto 9).