L'oroscopo di sabato 25 maggio vede un Ariete pieno di energie e buona volontà soprattutto in ambito lavorativo, mentre i Bilancia potrebbero essere impazienti a causa della Luna. Vergine avrà ancora un po’ di tempo per costruire un buon legame con il partner, mentre Capricorno si dimostrerà responsabile in quel che fa.

Previsioni oroscopo sabato 25 maggio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana altalenante in amore. Anche se il pianeta Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, non sempre ci sarà un'intesa perfetta con la persona che amate.

IN ambito lavorativo dimostrerete energie e buona volontà grazie a Marte, impegnandovi sempre al massimo per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali soddisfacenti in ambito amoroso grazie a questo cielo sereno. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto per sentirvi vicini alla persona che amate e costruire un rapporto affiatato. Nel lavoro prendetevi il vostro tempo per gestire i vostri progetti nella maniera più opportuna. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale discreta. Avrete la Luna contro ancora per qualche ora, per poi lasciare spazio al pianeta Venere in congiunzione. Organizzate bene questa giornata, e cercate di vivere il vostro rapporto in modo differente.

Sul fronte professionale prenderete scelte particolarmente oculate in questo periodo, ottimizzando al meglio le risorse a vostra disposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in opposizione non ci sarà un feeling ottimale con il partner, ma questo non significa che il vostro rapporto attraverserà una crisi.

In ambito lavorativo dimostrerete sicurezza in quel che fate grazie a Mercurio, trovando sempre soluzioni interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale sorridente. Il pianeta Venere in sestile vi aiuterà a costruire una relazione di coppia affiatata e appagante, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Anche voi single dimostrerete ottimismo e voglia di trovare qualcuno con cui stare. In ambito lavorativo cercherete di fare del vostro meglio, ma con questo cielo po’ sarà difficile avere pretese elevate. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Capricorno vi darà ancora un po’ di tempo per costruire una relazione sana, prima che il pianeta Venere in quadratura porti problemi. Cercate di capire i sentimenti del partner, mettendo i suoi desideri al primo posto. In ambito lavorativo Mercurio porterà sicurezza e razionalità, che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: potreste mostrare un po’ d'impazienza a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, potrebbe non esserci una perfetta intesa con la persona che amate.

Sul fronte professionale dovrete essere più concentrati in quel che fate, evitando distrazioni che possono rivelarsi solamente una perdita di tempo e risorse. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vede la Luna in buon aspetto. Vi sentirete bene con la persona che amate, costruendo un rapporto di fiducia prima che di emozioni. In ambito lavorativo sarete in difficoltà a causa di Mercurio. Non tutti i vostri progetti potrebbero procedere lungo la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna che lascia il vostro segno zodiacale, il pianeta Venere in opposizione prenderà piede e potrebbe causare qualche problema alla vostra vita sentimentale. Il vostro atteggiamento verso la persona che amate non sarà sempre così romantico e affiatato, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Nel lavoro Marte porterà soddisfazioni, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale vi darà quella marcia in più in amore per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single sarà il momento buono per mettere in mostra le vostre emozioni. Sul fronte professionale Mercurio e Giove saranno due preziosi alleati per scalare la vetta del successo. Dimostrerete responsabilità e impegno in quel che fate. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile. Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli porterà intesa e passione con il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro sarà difficile trovare buone soluzioni ai vostri progetti a causa di Mercurio, ma non per questo getterete la spugna.

Voto - 7️⃣

Pesci: giornata solamente sufficiente. Anche se la Luna si sposterà in una posizione per voi più comoda, con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli sarà difficile dimostrare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo concentratevi sulle vostre capacità. Con Mercurio in sestile arriveranno presto idee e buoni risultati. Voto - 6️⃣