L'oroscopo della giornata di mercoledì 22 maggio prevede un Capricorno divertente e romantico in amore, capace di conquistare il partner con buone emozioni, mentre il Leone potrebbe essere un po’ scontroso. Il Sagittario sarà un po' spento nella sfera sentimentale, mentre Mercurio porterà velocità e intelligenza ai nativi Vergine.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 maggio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con il partner sarà solido e affidabile. Vi sentirete bene insieme, e sarete capaci di vivere al meglio ogni momento.

Sul fronte professionale porterete i vostri progetti a termine con impegno e determinazione, grazie anche alla forza di Marte in congiunzione. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di mercoledì altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere in contrapposizione, il rapporto con la persona che amate non sarà sempre così appagante. Sul fronte professionale Mercurio e Giove saranno vostri alleati, e vi permetteranno di trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale appagante in questa giornata di mercoledì. Godrete di una relazione di coppia solida e piacevole, capace di superare agilmente ogni ostacolo. Sul fronte lavorativo sfrutterete la vostra determinazione per potervi cimentare in progetti più ambiziosi che seguite già da tempo.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo solido in ambito amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto porteranno un carattere forte e romantico in voi. Single oppure no, sarà possibile fare audaci conquiste, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi permetterà di prestare attenzione a ogni dettaglio in quel che fate, evitando ogni possibile errore.

Voto - 8️⃣

Leone: con un cielo così complicato che vedrà la Luna e Venere contro di voi, questa giornata di mercoledì non sarà per nulla facile in ambito amoroso. Single oppure no, potreste essere scontrosi nei confronti della persona che amate. Complicato anche il settore professionale. La vostra creatività sarà veramente minima in questo periodo, e i risultati non saranno così invitanti.

Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio in trigono dal segno del Toro, sarete veloci e intelligenti in campo professionale durante questo mercoledì. Impegno e passione vi porteranno verso importanti successi. Sul fronte sentimentale queste stelle saranno ben allineate nei vostri confronti, portando interessanti occasioni romantiche per conquistare la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale poco influente in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma per una relazione appagante e romantica, dipenderà molto anche da voi e dal vostro temperamento. Sul fronte professionale seguirete con impegno e interesse i vostri progetti, ma con Marte in opposizione dal segno dell'Ariete, attenzione a non dare nulla per scontato.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà un po’ di respiro nella vostra vita amorosa. Aprendovi al dialogo infatti, sarà possibile comprendere meglio i sentimenti del partner, e provare a costruire un rapporto migliore. In ambito lavorativo alcuni progetti potranno funzionare soltanto se sarete in grado di collaborare. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale un po’ spenta in questa giornata di mercoledì. Questo cielo sarà poco influente nei vostri confronti, e il vostro atteggiamento un po’ pigro potrebbe creare disagi all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale Marte vi spingerà a impegnarvi al massimo con i vostri progetti, ma non sempre potreste raggiungere i vostri obiettivi con facilità.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna e Venere in buon aspetto porteranno buoni sentimenti e divertimento all'interno del vostro rapporto, molto utili per costruire una relazione solida e affiatata. Se siete single nuove conoscenze potrebbero piombare nelle vostre vite. Sul posto di lavoro potrete contare su Mercurio e Giove in buon aspetto per trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di mercoledì poco stimolante per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo non sarà così clemente nei vostri confronti, e il vostro temperamento nei confronti del partner non sarà dei più accoglienti. Anche nel lavoro potreste non essere così sicuri delle vostre scelte considerato Mercurio in quadratura dal segno del Toro.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo davvero coinvolgente in campo amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete capaci di conquistare il cuore della persona che amate grazie anche al vostro atteggiamento e modo di amare. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di essere ben organizzati, con idee e tempistiche calcolate in modo maniacale per poter raggiungere importanti obiettivi. Voto - 9️⃣